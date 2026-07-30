Жителю Иваново предъявили обвинение за передачу Украине данных о военной авиации

Tекст: Дарья Григоренко

По версии следствия, обвиняемый собирал и передавал данные о дислокации авиационной техники, участвующей в специальной военной операции, говорится в сообщении ведомства на платформе Max.

«Прокуратура Ивановской области направила в суд уголовное дело о государственной измене… По версии следствия, обвиняемый… осуществил сбор и передачу сведений о месте дислокации авиационной техники, принимающей участие в специальной военной операции. Полученную информацию мужчина … передал представителю украинской разведки с целью ее использования против безопасности РФ», – говорится в сообщении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Ивановской области приговорил местного жителя к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины.

Хабаровский краевой суд назначил другому россиянину 14 лет лишения свободы за передачу сведений украинской военной разведке.

Иркутский областной суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 13 лет за отправку фотографий воинской части иностранным спецслужбам.