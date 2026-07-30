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    30 июля 2026, 13:10 • Новости дня

    Аномальная жара унесла жизни почти 3 тыс. британцев

    Жертвами майской и июньской жары в Великобритании стали 2877 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В мае и июне из-за аномально высоких температур в Соединенном Королевстве скончались 2 877 человек, что вдвое больше показателей прошлого года.

    Аномальная жара в Британии в мае и июне стала причиной смерти 2 877 человек, передает РИА «Новости». По данным Агентства по здравоохранению страны (UKHSA), этот показатель вдвое превышает данные за весь прошлый год.

    «За два периода жаркой погоды в мае и июне 2026 года было зарегистрировано 2 877 смертей, связанных с жарой», – говорится в заявлении британского ведомства. Эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года будет побит печальный рекорд 2022 года, когда от зноя умерли 2 985 человек.

    В конце июня температура воздуха на юго-востоке Британии достигла 37,3 градуса по Цельсию, установив исторический максимум для этого месяца. Предыдущий рекорд, державшийся с 1976 года, обновлялся несколько раз в течение одной недели. Кроме того, температурный рекорд был зафиксирован и в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной июньской жары больницы Британии сократили объем плановой помощи.

    В Германии специалисты зафиксировали почти 10 тыс. связанных с высокими температурами летальных исходов.

    В Испании на фоне экстремального потепления скончались свыше 3,8 тыс. человек.

    28 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проливе Ла-Манш французские военные произвели серию выстрелов по лодке, на которой находился теневой глава британского МВД Крис Филп.

    Инцидент произошел во время подготовки телевизионного сюжета, передает РИА «Новости». Филп находился на судне для съемок репортажа о проблеме нелегальных мигрантов.

    Парламентарий опубликовал видеозапись происшествия в соцсетях. «Французский военный корабль приблизился к нам и произвел 17 выстрелов боевыми патронами», – заявил он.

    По мнению политика, действия французского патрульного судна носили характер предупредительной стрельбы. Филп также предположил, что военные пытались запугать съемочную группу.

    В сентябре Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна КНДР.

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    29 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильное движение на юго-западе Франции серьезно нарушено из-за бушующих лесных пожаров.

    Префектура департамента Атлантические Пиренеи сообщила о перекрытии основной региональной трассы A63/A64, которая соединяет города Биарриц и Байонну с Бордо, передает ТАСС.

    Водителям настоятельно рекомендуется объезжать перекрытый участок с восточной стороны, двигаясь через город По. Кроме того, местные власти предупредили о серьезных затруднениях на дороге, связывающей Байонну с Испанией.

    Для борьбы со стихией в Жиронду стянуты беспрецедентные силы. В тушении самого масштабного пожара в истории страны участвуют около 2,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы, включая специалистов из Швейцарии. Им оказывают поддержку более 1,7 тыс. французских военнослужащих и 1,2 тыс. полицейских, которые отвечают за эвакуацию населения и поддержание порядка в зоне бедствия.

    Напомним, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    В ходе ликвидации природных пожаров в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

    Из-за масштабного стихийного бедствия организаторы велогонки «Тур де Франс» сократили протяженность финального этапа соревнований.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    27 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Премьер Британии сообщил о намерении в будущем отправить войска на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новое британское правительство намерено выполнить все обязательства перед Киевом, включая размещение военного контингента после завершения конфликта на украинской территории, заявил британский премьер Энди Бернем.

    «Когда наступит прекращение огня, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе», – заявил политик, передает телеканал Sky News.

    Кроме того, Бернем отметил, что британская сторона передаст Киеву права на интеллектуальную собственность.

    Ранее Бернем пообещал сохранить непоколебимую поддержку Киева.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил направленность первых заявлений британского политика на продолжение войны.

    Ранее бывший глава правительства Кир Стармер заявлял о готовности развернуть британские войска на украинской территории.

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    29 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ливень со шквалистым ветром обрушился на Московскую область, повалив десятки деревьев, сообщил представитель экстренных служб.

    «При прохождении циклона 28 июля в 20 муниципальных образованиях Подмосковья было повалено более 70 деревьев», – заявил собеседник РИА «Новости».

    Наиболее сильные порывы ветра зафиксировали в Одинцовском городском округе. Там рухнули сразу 16 деревьев. По данным спасателей, на регион обрушился ливневый дождь с градом.

    В Волоколамске упавшая сосна перекрыла движение транспорта на улице Партизан. В деревне Сапегино несколько берез оборвали электрические провода. В Софьино тяжелый ствол полностью загородил выезд из населенного пункта.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места происшествий. Спасатели распилили стволы бензопилами, убрали крупные ветви и полностью восстановили автомобильное движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной сильный ветер повалил более 2 тыс. деревьев в столичном регионе и Самарской области.

    Прошлым летом мощный циклон обрушил свыше 100 деревьев на территории Подмосковья. Из-за этой непогоды без электричества остались 73 подмосковных поселка.

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    29 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    Умер сыгравший в «Игре престолов» британский актер Том Чадбон

    Умер звезда «Игры престолов» и «Доктора Кто» Том Чадбон

    Tекст: Мария Иванова

    В возрасте 80 лет скончался британский артист Том Чадбон, известный зрителям по роли септона Мейнарда в культовой саге и фильму «Казино «Рояль».

    «Звезда сериалов «Игра престолов» и «Доктор Кто» Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет», – говорится в публикации Mirror.

    Том Чадбон родился в 1946 году. За долгую карьеру он сыграл во множестве телевизионных проектов, выступал на театральной сцене и участвовал в создании радиоспектаклей.

    Зрителям он особенно запомнился по второстепенным ролям в двух эпизодах фантастической саги «Доктор Кто», вышедших в 1979 и 1986 годах, отмечает РИА «Новости».

    Кроме того, актер исполнил роль биржевого маклера в фильме о Джеймсе Бонде «Казино «Рояль». В культовом сериале «Игра престолов» он воплотил образ септона Мейнарда. Именно этот персонаж по сюжету тайно обвенчал Рейгара Таргариена и Лианну Старк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне семья сообщила о смерти британского актера из сериала «Доктор Кто» Дэвида Дейкера. В начале того же месяца из жизни ушел звезда этого научно-фантастического проекта Патрик Годфри.

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    27 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Губернатор назвал число поврежденных ураганом домов в Ростовской области

    Губернатор сообщил о повреждении кровель 110 домов в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураганный ветер, обрушившийся на Ростовскую область в минувшую субботу, нанес серьезный ущерб инфраструктуре региона, повредив крыши более сотни многоквартирных домов.

    Последствия разгула стихии в Ростовской области оказались масштабными. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max рассказал о ходе восстановительных работ и оценке причиненного ущерба.

    «Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь – в Ростове», – написал Слюсарь.

    Сильный ураган прошел по территории области 25 июля. Шквалистый ветер повалил множество деревьев, сорвал кровли со зданий и привел к обрывам линий электропередачи.

    За медицинской помощью обратились более 50 жителей региона, 11 из которых, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области.

    Власти Ростова-на-Дону ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В результате разгула стихии пострадали 13 жителей административного центра.

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    28 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю

    На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).

    По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.

    В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.

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    28 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Люди оказались под завалами рухнувшего из-за землетрясения ТЦ в Японии

    Торговый центр частично обрушился после землетрясения на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло частичное разрушение здания коммерческого комплекса, в результате чего посетители оказались заблокированы под обломками.

    Мощные подземные толчки привели к обрушению конструкций второго этажа в комплексе Aeon Mall Kumamoto. Около 200 человек экстренно эвакуировали на парковку, передает РИА «Новости».

    Очевидцы сообщили в пожарные службы о звуке взрыва и появлении белого дыма. На кадрах телевизионной съемки видно обрушение внешней стены, разрушение части крыши и зияющее отверстие в кровле.

    Днем на юго-западе страны власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, создав оперативный штаб при канцелярии премьер-министра.

    Стихия вызвала пожары, разрушения жилых домов и дорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, при этом сбоев в работе местных атомных электростанций не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в этом же регионе зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

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    28 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    Серия разрушительных землетрясений в Японии привела к десяткам пострадавших

    От мощных землетрясений на юго-западе Японии пострадали более 50 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В японской префектуре Кумамото на острове Кюсю в результате серии сильных подземных толчков получили травмы более 50 местных жителей.

    Днем 28 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, передает РИА «Новости». Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро была объявлена угроза цунами.

    Менее чем через час после первого удара стихии последовал еще один толчок магнитудой 6,1.

    Телеканал NHK со ссылкой на местные власти уточнил, что в городе Хикава пострадали около десяти постояльцев дома престарелых. Всего травмы получили более 50 человек. Зафиксированы пожары, а также повреждения жилых домов и дорожной инфраструктуры.

    В итоге за два часа в пострадавшем районе произошло 27 афтершоков магнитудой от 2,1 до 6,1. Сбоев в работе атомных электростанций на территории региона не выявлено.

    Правительство Японии оперативно развернуло штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Метеорологи предупредили о риске повторных толчков мощностью до семи баллов в течение ближайшей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю п  роизошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Серия сильных сейсмических ударов спровоцировала обрушения зданий и пожары.

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    28 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    В Татарстане из-за сильного ветра более тысячи человек остались без света

    Tекст: Вера Басилая

    Шквалистый ветер порывами до 22 м/с повредил кровли зданий и повалил деревья в нескольких районах Татарстана, временно лишив электроэнергии свыше тысячи потребителей и два детских лагеря, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

    Порывы ветра достигали 22 м/с, нанеся урон жилым домам и хозяйственным постройкам, сообщает в Max ГУ МЧС по Татарстану.

    В Аксубаевском районе ветер частично сорвал шифер с крыш двух частных домовладений и пяти сараев. На территории Казани, а также в Чистопольском, Арском и Аксубаевском районах упало 12 деревьев.

    Непогода спровоцировала частичное отключение света в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Временно без электричества находились 1079 абонентов. Под удар стихии также попали детские оздоровительные лагеря «Ровесник» и «Солнышко», которые оперативно перевели на резервные источники питания.

    На данный момент последствия аварий устранены. По информации Сетевой компании, электроснабжение полностью восстановлено, отключенных потребителей в регионе больше нет.

    В апреле 2024 года сильный ветер повредил кровли нескольких зданий в Буинском районе Татарстана.

    Несколькими днями ранее ураган вызвал проблемы с энергоснабжением в Ростовской области.

    Накануне губернатор этого региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении крыш более сотни многоквартирных домов.

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    29 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    Рейтинг одобрения нового премьера Британии взлетел за неделю

    Рейтинг одобрения нового премьера Британии Бернема подскочил на 17 пунктов

    Tекст: Мария Иванова

    За первую неделю работы на посту премьер-министра Британии Энди Бернем завоевал поддержку избирателей из разных политических лагерей, существенно улучшив свои рейтинги.

    Показатель чистого одобрения Энди Бернема вырос с плюс двух в конце июня до плюс 19 после первой рабочей недели, пишет Politico.

    До вступления в должность 20 июля бывший мэр Манчестера был мало известен за пределами своего региона, однако его первые шаги вызвали симпатию у граждан.

    «Хорошая новость для Бернема сейчас заключается в том, что одобрение широко, и только среди тех, кто намерен голосовать за Reform, оно явно отрицательное. У людей пока нет причин не любить его», – заявил глава отдела опросов в Public First Себ Райд.

    Более половины опрошенных высоко оценили первую речь премьера, отметив его ораторские способности и понимание проблем общества. Избиратели поддержали инициативы Бернема по снижению НДС на электроэнергию, ограничению цен на автобусные билеты и строительству муниципального жилья. При этом 46% респондентов сомневаются в наличии у правительства надежного плана финансирования этих мер.

    Несмотря на рост популярности, 55% опрошенных считают, что Бернему следует провести досрочные выборы для получения легитимного мандата. Эксперты отмечают, что текущий момент может быть наиболее благоприятным для Лейбористской партии в противостоянии с партией Reform UK Найджела Фараджа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Энди Бернем стал новым руководителем Лейбористской партии Великобритании. Политик пообещал масштабную децентрализацию власти в стране.

    На посту премьер-министра он кардинально обновил состав кабинета министров.

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    28 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мощный природный пожар перекрыл крупную автомагистраль в США

    Лесной пожар привел к закрытию более 100 километров трассы в США

    Tекст: Мария Иванова

    Стихийное бедствие на границе Орегона и Айдахо парализовало движение транспорта и вынудило власти объявить срочную эвакуацию 500 жителей городка Хантингтон.

    Огонь охватил территорию площадью почти 186 кв. километров на границе штатов Орегон и Айдахо, передает РИА« Новости».

    Возгорание, получившее название Fox Fire, стремительно распространяется из-за жаркой и ветреной погоды. Локализовать пламя пока не удалось даже частично.

    «Пожар Fox Fire привел к закрытию 113 километров межштатной автомагистрали», – сообщается в публикации. Стихия бушует всего в 19 километрах от городка Хантингтон с населением около 500 человек. Власти выпустили приказ о немедленной эвакуации всех местных жителей.

    Позже движение транспорта по трассе восстановили. Однако департамент транспорта штата Орегон предупредил водителей о высокой вероятности новых перекрытий, поскольку очаг остается активным. Известно, что при исполнении обязанностей один пожарный получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию населения из-за крупных лесных пожаров.

    Месяцем ранее стихийное бедствие в Джорджии и Флориде уничтожило свыше 120 жилых домов.

    В прошлом году неизвестный мужчина открыл стрельбу по тушившим возгорание пожарным в штате Айдахо.

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    28 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сильное землетрясение потрясло побережье Мексики

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья мексиканского штата Чьяпас

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в Тихом океане недалеко от южного побережья североамериканской страны.

    Эпицентр сейсмического события находился в 113 километрах к юго-западу от мексиканского города Сьюдад-Идальго, передает РИА «Новости». Очаг залегал на глубине 12,4 метра.

    Специалисты зарегистрировали колебания земной коры в понедельник в 23:35 по местному времени. По московскому времени толчки произошли во вторник в 8:35.

    Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших местных жителях к настоящему моменту не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0.

    В мае у побережья мексиканского штата Оахака сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0.

    В начале года национальная сейсмологическая служба проинформировала о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Сан-Маркоса.

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    28 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Режим ЧС из-за паводка введен в Тюмени и Тюменском округе

    Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за сильного паводка

    Tекст: Вера Басилая

    Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Тюмени и Тюменском округе на фоне паводка, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    Моор объявил о новых мерах безопасности на фоне продолжающегося наводнения. По его словам, ситуация с паводком остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти, составляет 877 сантиметров.

    «В связи с этим сегодня с 12.00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня», – заявил губернатор в Max.

    Весной прошлого года власти Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти населенных пунктах.

    В начале мая губернатор региона Александр Моор расширил зону действия особого положения до пятнадцати муниципалитетов.

    Спустя две недели руководство субъекта распространило эти меры на четыре поселка Викуловского района.

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    29 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Японии стали 13 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате землетрясения в районе японской префектуры Кумамото на острове Кюсю увеличилось до 13 человек, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    «По состоянию на 8.30 по местному времени [02.30 мск] число погибших составляет 13 человек», – приводит слова Такаити РИА «Новости».

    Премьер добавила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для как можно более быстрого спасения людей и оказания помощи пострадавшим в районе стихии.

    Представители Главного метеорологического управления Японии на пресс-конференции сообщили, что после землетрясения в префектуре Кумамото было зафиксировано более 160 повторных толчков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю произошло днем 28 июля.

    В результате серии сильных подземных толчков в Кумамото более 50 местных жителей получили травмы.

    На юго-западе Японии произошли обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством.

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