Общественная палата и 52 НКО подписали соглашение о наблюдении за выборами

Tекст: Вера Басилая

Общественная палата России подписала с 52 некоммерческими организациями и общественными объединениями соглашение о сотрудничестве при организации общественного наблюдения за голосованием на выборах в Государственную думу, которые пройдут 18–20 сентября.

«Задача процедуры общественного наблюдения заключается в том, чтобы обеспечить беспристрастное независимое наблюдение безотносительно к тому, какие убеждения испытывает наблюдатель, направленный Общественной палатой России или общественными палатами субъектов Российской Федерации. Он должен следить лишь за тем, чтобы законодательство о выборах было соблюдено, не было нарушений, каждому, кто пришел на участок, была предоставлена возможность свободно сформировать свою волю и проголосовать», – подчеркнула секретарь палаты Лидия Михеева.

Участники соглашения ожидают усиления внешнего информационного давления на отечественную избирательную систему. Для эффективного противодействия провокациям планируется проводить масштабную просветительскую работу среди активных граждан. Особое внимание будет уделено строгой информационной гигиене и пресечению любых попыток разжигания межнациональной розни.

Особый акцент сделан на обеспечении законных избирательных прав жителей новых регионов, лиц с инвалидностью и граждан в местах принудительного содержания.

Политологи отметили, что абсолютно прозрачные выборы станут мощным ответом на попытки дискредитации статуса освобожденных территорий на международной арене. Повсеместный независимый гражданский аудит поможет гарантировать стабильность поступательного развития российского общества.

В прошлом году Общественная палата России и 61 некоммерческая организация подписали соглашения о независимом наблюдении за выборами.

Позже к данному договору присоединились 15 политических партий.

Для анализа избирательного процесса эксперты создали специальную мониторинговую рабочую группу.