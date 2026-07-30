Полиция Таиланда задержала причастных к загадочному исчезновению двоих россиян

Полиция Таиланда задержала подозреваемых в причастности к исчезновению россиян

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники полиции Таиланда задержали двух подозреваемых по делу об исчезновении российских граждан в Паттайе, сообщает ТАСС.

Речь идет о 22-летней Диане Назимовой и ее 17-летнем брате Романе. По версии следствия, задержанные местные жители могли помочь основным злоумышленникам избавиться от мотоцикла россиян, а также содействовали их побегу.

Главным подозреваемым, по данным местных изданий, является Тхану Кыттхонг, известный как Понг, и его сообщник Тхонг. Накануне неподалеку от дома Кыттхонга на территории старого кладбища обнаружили разобранный и закопанный мотоцикл пропавших. Свидетели заметили четырех человек, которые вели земляные работы и скрылись до приезда патруля. Детали транспортного средства изъяли для проведения ДНК-экспертизы.

Масштабная операция по поиску россиян продолжается второй день. В ней участвуют более 200 человек, включая полицейских, кинологов и соотечественников. Водолазы также осматривают близлежащий пруд. Мать молодых людей обратилась в полицию после того, как ее дети ранним утром 26 июля уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранители нашли закопанный в землю полуразобранный мотоцикл пропавших брата и сестры.

Месяцем ранее в Паттайе исчезла молодая россиянка Шанти Боровских.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила граждан об опасности поездок в Таиланд.