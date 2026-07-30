  • Новость часаВойска России освободили новые территории в Харьковской области
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    Трамп отказал в главном не только Зеленскому
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше
    30 июля 2026, 12:53 • Новости дня

    Актер Фоменко получил двойной штраф за неоплаченную в срок парковку

    Суд оштрафовал в двойном размере актера Фоменко за неоплату парковки в срок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер и телеведущий Николай Фоменко наказан судом за просрочку платежа по административному правонарушению, связанному с неправильной парковкой.

    Мировой судья назначил актеру и ведущему Николаю Фоменко штраф в размере 10 тыс. рублей за неисполнение административного наказания. Заседание прошло в судебном участке №183 столичного района Очаково-Матвеевское, передает ТАСС.

    «Суд признал Фоменко виновным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в двойном размере – 10 тыс. рублей», – сказано в решении судьи.

    Согласно КоАП РФ, за подобное правонарушение предусмотрен штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. При рассмотрении дел, предполагающих арест, присутствие правонарушителя обязательно, однако Фоменко в суд не явился, заранее уведомив об этом инстанцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой судья назначил рассмотрение материалов дела Николая Фоменко на 30 июля.

    В ноябре прошлого года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал в двукратном размере актера Михаила Боярского за просроченный платеж.

    29 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    «Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российских высших учебных заведениях появится комплексная система помощи учащимся с детьми, включающая режим одного окна для оформления льгот, рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

    Министерство науки и высшего образования отмечает увеличение количества студенческих семей в университетах страны, заявила Кузнецова, выступая на форуме «Территория смыслов».

    «Когда мы только внесли соответствующий законопроект в ГД, Минобрнауки, с которым мы находились в тесном контакте, зафиксирован рост числа студенческих семей в вузах страны», – приводит слова вице-спикера Telegram-канал фракции «Единая Россия». Она добавила, что в регионах уже действуют различные программы, включая финансовую помощь и субсидирование аренды жилья, а в более чем 300 вузах открыты комнаты матери и ребенка.

    Кузнецова сообщила, что с 1 сентября в высших учебных заведениях начнет действовать новый стандарт поддержки, разработанный при участии партии. Инициатива подразумевает создание режима одного окна для получения юридических и психологических консультаций, а также помощи в оформлении пособий.

    Кроме того, достигнута договоренность с Торгово-промышленной палатой о консультировании студентов по вопросам открытия индивидуального предпринимательства. Подобный формат работы уже запущен в 17 пилотных регионах России.

    В мае 2026 года партия «Единая Россия» анонсировала инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях вузов.

    Ранее Государственная дума приняла закон о приоритетном предоставлении жилья студенческим семьям.

    Летом прошлого года парламент закрепил в законодательстве само понятие «студенческая семья».

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    30 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшие сутки освободили Красноярское в Донецкой народной республике (ДНР), Юрченково в Харьковской области, а также Могрицы и Малую Слободку в Сумской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Красноярское в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Новониколаевки, Анновки, Водянского, Матяшево, Сергеевки и Доброполья ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Могрицей и Малой Слободкой в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области.

    Группировкой также нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кияницей, Уланово, Рыжевкой, Иволжанским, Угроедами Сумской области и городом Сумы, перечислили в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Карасевки, Ивашкино, Цуповки, Колодезного, Приколотного, Петропавловки и Белого Колодезя.

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих и две бронемашины.

    В то же время группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Щуровки, Аркадевки, Нечволодовки Харьковской области, Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Молочарки, Николаевки, Никаноровки, Веролюбовки, Николайполья, Алексеево-Дружковки и Славянска ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 155 военнослужащих и четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    Днем ранее они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    До этого Вс России освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    29 июля 2026, 22:05 • Новости дня
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время попытки перехвата дронов, летчику удалось катапультироваться.

    Воздушные силы ВСУ заявили, что была потеряна связь с истребителем F-16 , когда пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что летчик катапультировался, и находится под наблюдением врачей. На месте падения истребителя работают профильные эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные причины произошедшей катастрофы.

    Ранее истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    В мае того же года еще один летчик успешно катапультировался при крушении самолета.

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    30 июля 2026, 03:57 • Новости дня
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Exxon Neftegaz Limited (дочернее предприятие американской корпорации ExxonMobil) не выполнила ключевые требования для возвращения в проект «Сахалин-1», сообщила министр экономического развития Сахалинской области Ольга Шароватова.

    Шароватова на Международном дальневосточном энергетическом форуме «Энергия Сахалина» напомнила, что указом президента России Владимира Путина срок реализации доли компании Exxon Neftegaz Limited в проекте «Сахалин-1» был продлен до 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    «Таким образом, вероятность возвращения компании обусловлена выполнением в установленный срок условий, которые на текущий момент не исполнены», – сказала она.

    В перечень требований входит содействие в снятии введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, также компания должна заключить контракты на поставку необходимого импортного оборудования и перечислить соответствующие средства на расчетный счет ООО «Сахалин-1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в августе 2025 года подписал указ об ужесточении правил участия иностранных компаний в проекте «Сахалин-1».

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о перспективах возвращения ExxonMobil в проект при условии выполнения финансовых обязательств и взносов в ликвидационный фонд.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил активное участие индийской стороны в проекте «Сахалин-1» на фоне интереса Нью-Дели к российскому сжиженному природному газу.

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    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

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    29 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    Медведев назвал условие сохранения России

    Медведев заявил о необходимости победы в спецоперации для сохранения России

    Медведев назвал условие сохранения России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранить страну.

    «Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», – сказал Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

    Политик назвал сохранение России общей задачей всех политических сил. Он добавил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, поскольку им не нравится независимость россиян.

    Председатель партии отметил, что сейчас государство испытывают на прочность, а Запад открыто использует Украину как таран. В связи с этим гражданам необходимо сплотиться и занять единую позицию для достижения победы.

    В мае этого года Медведев назвал семь причин для неизбежного распада Украины. Ранее политик сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году председатель «Единой России» заявил о продолжении боевых действий до полного достижения поставленных целей.

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    30 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пораженные российскими военными львовские заводы ЛДАРЗ и «Лорта» имели ключевое значение для безопасности и экономики для Украины, следует из документов правительства Украины.

    Пораженные в ходе ударов Вооруженных сил России предприятия во Львове играют стратегически важную роль для украинского военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

    Завод ЛДАРЗ занимался производством двигателей для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Предприятие «Лорта» выпускало бортовую электронику и радиолокационные системы для ракетного комплекса «Нептун-МД».

    Оба оборонных предприятия получили статус стратегических еще в 2015 году. Именно тогда украинские власти при поддержке западных стран взяли курс на активную милитаризацию страны. Документы правительства, подтверждающие этот статус, оказались в распоряжении журналистов.

    Накануне Министерство обороны России отчиталось о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры. Целями стали военные аэродромы, логистические центры и предприятия ВПК в нескольких областях, включая Киевскую, Львовскую и Днепропетровскую.

    Ранее Министерство обороны России подтвердило поражение львовского авиационного завода «ЛДАРЗ».

    Российские военные разрушили киевские мощности по выпуску систем управления для ракет «Фламинго» и «Нептун-МД».

    В начале месяца под удар попали столичные заводы по производству беспилотников «Лютый».

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    29 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом

    «Страна.ua»: Прогнозы о важности встречи Зеленского с Трампом не исполнились

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершились без заметных результатов, несмотря на ожидания крупного поворота в политике США по Украине, пишут украинские СМИ.

    «Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – пишет «Страна.ua».

    Указано, что обсуждается возможность визита в Киев в ближайшие две недели спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Авторы статьи отмечают, что поездку этих представителей Вашингтона планировали еще с весны, однако визит так и не был осуществлен, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с Зеленским в Белом доме обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

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    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

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    29 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Доставленный в военкомат Киева мужчина зарезал хирурга

    Доставленный в военкомат Киева мужчина смертельно ранил ножом врача-хирурга

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительно доставленный в военкомат на медкомиссию житель Киева убил врача-хирурга, сообщил Киевский городской военкомат.

    В Подольском районном военкомате Киева во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга принудительно доставленный на медосмотр мужчина нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась на месте, передает ТАСС.

    Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства случившегося.

    На прошлой неделе житель Харькова с тесаком в руках оказал сопротивление сотрудникам военкомата. В конце июня в этом же городе вооруженный ножом мужчина смертельно ранил военного патрульного.

    В апреле текущего года местный житель в Виннице нанес ножевые ранения двум военкомам.

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    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    29 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов

    Ежедневные убытки от простоя портов на Украине составили 70 млн долларов

    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневная приостановка работы морских грузовых терминалов обходится компаниям в 70 млн долларов из-за полной остановки отгрузки товаров, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, каждый день нерабочего состояния терминалов приносит грузоотправителям убытки в размере 70 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times ранее связывала трудности с экспортом зерна через Черное море с точными ударами Вооруженных сил России по военным целям в районах гаваней.

    «Каждый день простоя портов – это 70 млн долларов отгрузок, не выходящих в море», – отмечается в публикации.

    За первую половину 2026 года страна экспортировала более 50 млн тонн товаров, из которых две трети прошли через Одессу. Морские пункты пропуска обеспечивают порядка 60% всего товарооборота, что составляет 40 млн тонн из общих 68 млн.

    Альтернативные логистические маршруты пока не могут компенсировать потери. Железные дороги, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц текущего года не смогли превысить планку в три млн тонн.

    Иностранные сухогрузы из соображений безопасности перестали заходить в порты Большой Одессы.

    Ракетные удары Вооруженных сил России полностью заблокировали украинский зерновой коридор.

    Всеукраинский аграрный совет предупредил о риске массовых банкротств сельскохозяйственных предприятий из-за остановки морской логистики.

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    30 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России создается инновационная система противовоздушной обороны, основанная на эшелонированных мобильных группах для эффективного перехвата вражеских беспилотников, заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в ГД, военкор, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный.

    Поддубный рассказал, что основу новой ПВО составят эшелонированные мобильные группы, действующие на разных высотах, передает ТАСС.

    «Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы», – отметил Поддубный.

    Он пояснил, что мобильные огневые группы будут выстраиваться на маршрутах пролета вражеских беспилотников, а не просто обеспечивать объектовую оборону.

    Для успешной защиты от дронов, по словам журналиста, необходимы три условия: наличие радиолокационных станций, мобильность огневых групп и четкое взаимодействие подразделений. Поддубный подчеркнул, что появление новых беспилотных средств заставляет армии по всему миру переосмысливать свои системы ПВО в режиме реального времени.

    Противник постоянно повышает возможности своих дронов, стремясь сравнять их по характеристикам с ракетами средней дальности. В связи с этим весь мир сейчас идет по пути перевооружения и переосмысления средств поражения, заключил военкор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп для защиты от беспилотников.

    Глава военного ведомства рассказал об оснащении таких подразделений FPV-перехватчиками.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский призвал создавать комплексную систему противовоздушной обороны с радиолокационными станциями.

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    30 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    На изъятых в машине митрополита Илариона наркотиках нашли отпечатки полицейского
    На изъятых в машине митрополита Илариона наркотиках нашли отпечатки полицейского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На изъятых из машины митрополита Илариона в Чехии пакетах с запрещенными веществами были обнаружены исключительно отпечатки пальцев полицейского, проводившего досмотр.

    Архиерей рассказал об этом в четверг, сославшись на письмо своего адвоката, передает РИА «Новости».

    «Ни криминалисты, ни собака не обнаружили в автомобиле никаких следов, указывающих на то, что кто-либо из пассажиров имел контакт с запрещенным наркотиком. На изъятых пакетах, кошельке и банкнотах проводился поиск отпечатков пальцев и следов ДНК, однако были обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел», – процитировал митрополит письмо защиты.

    По словам иерарха, отсутствие видеосъемки, понятых и свидетелей во время обыска также вызывает вопросы. Защитник отметил, что машину остановили по анонимной наводке, а полицейский, нашедший кошелек с белым порошком и купюрами по 50 евро, был в форме, отличающейся от одежды коллег. Он проводил досмотр без перчаток, целенаправленно осматривая багажник. В результате полиция приостановила дело в отношении митрополита и его пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.

    Позже правоохранительные органы отпустили священнослужителя без залога и подписки о невыезде.

    Накануне патриарх Кирилл вернул архиерея из Бразилии в подмосковный монастырь для ухода за матерью.

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