Российские и индонезийские моряки завершили совместные учения в Японском море

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащие двух стран отразили атаки беспилотников и освободили условно захваченное террористами судно в рамках масштабных тренировок, указало ведомство в Max.

В тренировках участвовали экипажи российского корвета «Совершенный» и индонезийского фрегата «Густи Нгурах Рай». Военные моряки отработали тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями.

В ходе учений «Орруда-2026» участники успешно отразили имитированные удары безэкипажных катеров и воздушных средств нападения. Кроме того, личный состав провел тренировку по оперативной эвакуации раненых с поверхности воды.

Завершающим этапом маневров стал досмотр подозрительных плавательных средств и операция спецназа по освобождению судна от условных террористов. Проведенные мероприятия подтвердили высокий уровень взаимодействия и готовность экипажей к эффективному решению общих задач.

В 2024 году ВМС России и Индонезии проводили первые совместные учения «Орруда-2024».

В апреле 2026 года корабли Тихоокеанского флота провели совместное маневрирование с индонезийскими моряками у берегов Джакарты.

В конце того же месяца корвет «Совершенный» вернулся во Владивосток после масштабной миссии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.