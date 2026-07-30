Вынесен приговор фигуранту дела об убийстве создателя батальона «Арбат»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Манукян проведет первые шесть лет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Помимо тюремного заключения, суд постановил конфисковать в доход государства автомобиль Mercedes. На этой машине фигурант перевозил самодельное взрывное устройство. Процесс проходил в закрытом режиме по просьбе государственного обвинителя.

Следствие установило, что план теракта разработали сотрудники украинских спецслужб не позднее марта 2024 года. Целью стал Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине.

Манукян дистанционно активировал взрывчатку, заложенную в лифте дома, в феврале 2025 года. Дело в отношении второго соучастника, Паруйра Матевосяна, прекратили из-за его смерти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй западный окружной военный суд закрыл процесс по делу Манукяна ради безопасности потерпевшей стороны.

Следственный комитет обвинил в организации данного покушения сотрудников украинских спецслужб. Напомним, Саркисян скончался в столичной больнице от полученных при взрыве тяжелых травм.