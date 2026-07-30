На изъятых в машине митрополита Илариона наркотиках нашли отпечатки полицейского

Tекст: Дарья Григоренко

Архиерей рассказал об этом в четверг, сославшись на письмо своего адвоката, передает РИА «Новости».

«Ни криминалисты, ни собака не обнаружили в автомобиле никаких следов, указывающих на то, что кто-либо из пассажиров имел контакт с запрещенным наркотиком. На изъятых пакетах, кошельке и банкнотах проводился поиск отпечатков пальцев и следов ДНК, однако были обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел», – процитировал митрополит письмо защиты.

По словам иерарха, отсутствие видеосъемки, понятых и свидетелей во время обыска также вызывает вопросы. Защитник отметил, что машину остановили по анонимной наводке, а полицейский, нашедший кошелек с белым порошком и купюрами по 50 евро, был в форме, отличающейся от одежды коллег. Он проводил досмотр без перчаток, целенаправленно осматривая багажник. В результате полиция приостановила дело в отношении митрополита и его пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.

Позже правоохранительные органы отпустили священнослужителя без залога и подписки о невыезде.

Накануне патриарх Кирилл вернул архиерея из Бразилии в подмосковный монастырь для ухода за матерью.