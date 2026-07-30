Производитель БПЛА «Овод» попал под санкции ЕС до покушения на руководителя

Tекст: Дарья Григоренко

Европейский союз включил компанию «Русская лаборатория воздушного транспорта» в санкционный список незадолго до покушения на ее главу. Нападение на руководителя предприятия произошло в Туле в среду, 29 июля, передает РИА «Новости».

Согласно решению Совета ЕС от 23 июля, опубликованному на следующий день, компания попала под ограничения из-за производства беспилотников «Овод», которые используются в ходе спецоперации. В рамках 21-го пакета санкций рестрикции затронули 48 физических лиц и 170 организаций.

Кроме того, руководитель компании Черезов внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Нападение на Андрея Черезова произошло в среду на улице Михеева. Неизвестный попытался застрелить главного конструктора и разработчика дронов прямо в подъезде жилого дома. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к преступлению лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный преступник напал на коммерсанта в подъезде жилого дома в Туле.

Неделей ранее Евросоюз ввел ограничения против десятков российских производителей беспилотников.

Тульские инженеры еще в 2024 году передали на передовую крупную партию инновационных дронов-камикадзе «Овод».