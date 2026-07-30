Футбольный судья использовал нейросеть для обмана следствия

Обвиняемого в подкупе футбольного арбитра перевели под домашний арест

Tекст: Мария Иванова

Фигуранта дела о противоправном влиянии на результат матча между клубами «Алания» и «Химки» в ноябре 2023 года перевели под домашний арест, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Искусственный интеллект с каждым днем все активнее входит в нашу повседневную жизнь, проникая даже в уголовное судопроизводство», – отметила она.

Изначально на допросе бывший футбольный судья полностью признал вину и раскаялся. Однако позже мужчина решил избежать ответственности и с помощью нейросетей подготовил новую защитную позицию, изменив свои показания. Следователи обнаружили этот факт при осмотре мобильного телефона обвиняемого и зафиксировали его в материалах дела.

Ранее арбитр находился под подпиской о невыезде, но регулярно нарушал установленные ограничения. Он покидал место жительства без разрешения следователя и звонил представителям РФС, а также действующим судьям для согласования показаний. Из-за этих нарушений меру пресечения решили ужесточить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной сотрудники полиции задержали этого футбольного судью за влияние на исход матча между «Химками» и «Аланией».

Ранее следователи предъявили обвинения 13 арбитрам Футбольной национальной лиги из-за махинаций с результатами игр.

В июле государственное обвинение запросило реальный срок для бывшего руководителя команды «Торпедо» за организацию договорных матчей.