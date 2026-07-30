Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

Поддубный рассказал, что основу новой ПВО составят эшелонированные мобильные группы, действующие на разных высотах, передает ТАСС.

«Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы», – отметил Поддубный.

Он пояснил, что мобильные огневые группы будут выстраиваться на маршрутах пролета вражеских беспилотников, а не просто обеспечивать объектовую оборону.

Для успешной защиты от дронов, по словам журналиста, необходимы три условия: наличие радиолокационных станций, мобильность огневых групп и четкое взаимодействие подразделений. Поддубный подчеркнул, что появление новых беспилотных средств заставляет армии по всему миру переосмысливать свои системы ПВО в режиме реального времени.

Противник постоянно повышает возможности своих дронов, стремясь сравнять их по характеристикам с ракетами средней дальности. В связи с этим весь мир сейчас идет по пути перевооружения и переосмысления средств поражения, заключил военкор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп для защиты от беспилотников.

Глава военного ведомства рассказал об оснащении таких подразделений FPV-перехватчиками.

Военный эксперт Борис Джерелиевский призвал создавать комплексную систему противовоздушной обороны с радиолокационными станциями.