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    30 июля 2026, 11:33 • Новости дня

    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА

    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России создается инновационная система противовоздушной обороны, основанная на эшелонированных мобильных группах для эффективного перехвата вражеских беспилотников, заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в ГД, военкор, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный.

    Поддубный рассказал, что основу новой ПВО составят эшелонированные мобильные группы, действующие на разных высотах, передает ТАСС.

    «Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы», – отметил Поддубный.

    Он пояснил, что мобильные огневые группы будут выстраиваться на маршрутах пролета вражеских беспилотников, а не просто обеспечивать объектовую оборону.

    Для успешной защиты от дронов, по словам журналиста, необходимы три условия: наличие радиолокационных станций, мобильность огневых групп и четкое взаимодействие подразделений. Поддубный подчеркнул, что появление новых беспилотных средств заставляет армии по всему миру переосмысливать свои системы ПВО в режиме реального времени.

    Противник постоянно повышает возможности своих дронов, стремясь сравнять их по характеристикам с ракетами средней дальности. В связи с этим весь мир сейчас идет по пути перевооружения и переосмысления средств поражения, заключил военкор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп для защиты от беспилотников.

    Глава военного ведомства рассказал об оснащении таких подразделений FPV-перехватчиками.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский призвал создавать комплексную систему противовоздушной обороны с радиолокационными станциями.

    27 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов

    Дипломат Евстигнеева рассказала о тактике размещения ВСУ возле жилых домов

    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти сознательно прячут оборонные предприятия и склады с техникой среди гражданской инфраструктуры, чтобы затем спекулировать на последствиях ударов.

    Подобная практика используется для милитаризации мирных объектов в интересах армии, передает ТАСС.

    Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности.

    «Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ», – сказала дипломат.

    Она пояснила, что формальное отнесение предприятия к гражданской сфере не меняет сути его реального применения.

    Представитель ведомства добавила, что украинская сторона специально привлекает гражданский транспорт и производства для нужд войск.

    В дальнейшем это позволяет перекладывать ответственность за последствия и нарушения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти регулярно прикрывают военные объекты гражданской инфраструктурой.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал сосредоточенные в городе склады легитимными целями для российских ударов.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на стремление Москвы бить исключительно по военным целям ради снижения числа гражданских жертв.

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    27 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА

    Эксперт Васильев: Приоткрыта завеса над применением лазерного оружия в России

    Tекст: Катерина Туманова

    «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу», – заявил военный эксперт Алексей Васильев, комментируя слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о боевом применение лазерного оружия в России против вражеских беспилотников.

    Российский лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре и по некоторым параметрам превсходит израильские или британскими разработки, отметил блогер и военный эксперт Алексей Васильев.

    «За такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов», – написал эксперт в Telegram-канале «Русский инженер», комментируя заявления Алиханова. – «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу».

    «Разумеется у лазеров как оружия есть и минусы. Влияние погодных условий – они снижают эффективную дальность. Высокая стоимость комплекса – хотя это компенсируется копеечной стоимостью "выстрела". И с учетом соотношение цены сбитых к стоимости комплекса, они быстро окупаются. Особенно учитывая что они в состоянии эффективно бороться именно с дроноспамом массовых БПЛА», – считает Васильев.

    Эксперт уточнил, что лазер не панацея, но лазерные системы – эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать средства от «малого неба».

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России разработаны и применяются лазерные комплексы для борьбы с БПЛА. «Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

    Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    28 июля 2026, 04:47 • Новости дня
    Мирошник разоблачил ложь Киева при обмене с Россией телами солдат

    Мирошник уличил Киев во лжи при обмене телами солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не способна передать России то количество тел погибших военных, о котором публично заявляет, что свидетельствует о лжи Киева про потери ВС России, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Потери Украины на поле боя колоссальные. И заявления украинских политиков, мол, «смотрите, у русских погибает бешеное количество» – ну давайте посмотрим просто на передачу тел. Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинская сторона не в состоянии осуществить передачу тел в декларируемых объемах. В результате Киев ограничивается лишь громкими заявлениями о якобы больших потерях российских войск, оправдывая отсутствие доказательств военной тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля над армией. «Северяне» узнали, как солдаты ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Потери ВСУ в зоне СВО за 18 июля составили более 1,5 тыс. военнослужащих.


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    27 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытка жительниц украинского города Днепропетровск отбить потенциального солдата ВСУ от «людоловов» ТЦК закончилась стрельбой. После инцидента военные оставили раненых женщин без помощи.

    Сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, ранив ее. Как сообщают местные паблики, еще одной женщине брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали автомобилем ногу.

    Причиной стала попытка местных жительниц помешать военкомам мобилизовать мужчину.

    В одном из видео с места происшествия можно увидеть белый фургон, который отъезжает от места происшествия, при этом раздаются звуки, похожие на стрельбу и крики женщин.

    После того, как фургон отъезжает, на земле остаются несколько женщины, одна из них без движений. Еще одна женщина сидит посреди дороги и не может встать, к ним сбегаются с разных сторон прохожие.

    Никакой помощи представители ТЦК пострадавшим не оказали.

    Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине. Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви. Житель Харькова с тесаком отбился от военкомов.

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    28 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России дронами начали выводить мирное население из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные организовали эвакуацию мирных жителей из Константиновки, используя беспилотники для координации маршрутов и сброса гуманитарной помощи, сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.

    «В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно так плотно. Ведем сюда под «птичку». Помогаем им, обеспечиваем также и провизией по ходу их действий, пока они выходят», – рассказал он ТАСС.

    По словам Устья, эвакуируемые горожане выражают искреннюю благодарность бойцам Вооруженных сил России за оказанную поддержку и спасение.

    При этом ранее стало известно, что украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 3 июля об освобождении Константиновки от ВСУ. В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке

    Местные жители рассказали, что во время пребывания Константиновки под контролем ВСУ, родители переодевали детей в стариков, чтобы избежать принудительного вывоза несовершеннолетних в западную часть Украины.

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    27 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года
    В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года
    @ Scott Carson/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская армия получит полноценные лазерные комплексы противовоздушной обороны для уничтожения беспилотников и ракет уже до конца десятилетия, заявила глава профильного подразделения корпорации Lockheed Martin Стефани Хилл.

    «Они уже здесь, они эффективны, и они работают», – сказала Хилл, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя, новейшие установки используют передовую технологию спектрального сведения лучей. Данная разработка уже успешно доказала свою эффективность в борьбе с малыми беспилотниками и ракетами-мишенями морского и наземного базирования.

    Корпорация также активно проектирует альтернативные средства перехвата. Инженеры создают более доступную версию ракеты PAC-3, мультикоптер MORFIUS с мощным микроволновым излучением против роев дронов и интеллектуальный комплекс Sanctum.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США направило 86 млн долларов на разработку лазерного оружия. Высшие чины Пентагона впервые оценили работу перспективных систем направленной энергии. Американское оборонное ведомство оборудует пять военных баз новейшими боевыми лазерами.

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    29 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Монах РПЦ погиб при ударе беспилотника в ЛНР

    Монах Рафаил погиб, иеромонах Иларион ранен при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагический инцидент произошел в Троицком районе Луганской народной республики, где вражеский аппарат ударил по священнослужителям гвардейской артиллерийской бригады.

    В результате воздушного удара смертельные ранения получил доброволец Рафаил, передает ТАСС. Он служил помощником настоятеля храма при девятой Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригаде.

    «В Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА «Хорнет» погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)», – уточнили в Московской птриархии.

    Представители церкви добавили, что при нападении также пострадал настоятель этого храма иеромонах Иларион. Священник исполнял обязанности помощника командира по работе с верующими военными одной из частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года настоятель Свято-Троицкого храма в Курской области Евгений Шестопалов получил серьезные ранения после удара дрона ВСУ.

    В конце прошлого года в результате боевых действий на территории ДНР погиб протоиерей Василий Кийко.

    Осенью прошлого года украинские беспилотники убили пытавшегося покинуть зону боевых действий священника Владимира Шутова вместе с семьей.

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    27 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Дроны ВСУ атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотники ВСУ атаковали группу мирных жителей, которых российские военные выводили из зоны боевых действий в Константиновке ДНР, сообщили в пресс-центре группировки войск «Южная».

    Инцидент произошел во время вывода группы из пяти взрослых и двух подростков из Константиновки.

    «В то время, как российские военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск во взаимодействии с бойцами 1442-го мотострелкового полка проводили гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, украинские войска нанесли удар по собственным гражданам», –  приводит сообщение РИА «Новости».

    Удар FPV-дронами был нанесен в момент, когда люди покидали опасную зону. Целью атаки стали беззащитные граждане, а не позиции российских войск.

    В результате нападения дронов ВСУ двое человек получили ранения. Российские бойцы оказали им первую помощь и успешно продолжили эвакуацию.

    В пресс-центре подчеркнули, что целенаправленная атака на безоружных людей с детьми свидетельствует о том, что для украинских военных жизнь соотечественников не имеет значения.

    По мнению российских военных, этот удар не был вызван военной необходимостью, но стал актом отчаяния и попыткой запугать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  сообщил 3 июля о полном освобождении Константиновки. ВСУ добили дронами укрывшуюся в подвале дома семью под Константиновкой. Пушилин заявил о необходимости ликвидации котла под Константиновкой.

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    28 июля 2026, 02:26 • Новости дня
    Украинка угрожала убить бабушку ради данных о позициях России

    Tекст: Катерина Туманова

    Сестра пленного солдата ВСУ угрожала убить бабушку ради координат российских войск, о чем признался захваченный в плен украинский солдат, о чем рассказал оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Александр Пляшник.

    Выяснилось, что оставшиеся на подконтрольной Киеву территории родственники часто подвергаются серьезному давлению. Их заставляют вымогать у солдат сведения о перемещениях подразделений Вооруженных сил России.

    «Пленный говорит, что у него на той стороне осталась родная сестра, бабушка. Вот сестра на него вышла, говорит: «Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью». Сестра так говорила родному брату», – приводит РИА «Новости» слова российского бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный бразилец поблагодарил армию России за спасение жизни. Пленный пограничник ВСУ рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. Беженка рассказала, как жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации.


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    29 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Израиль заявил о нарушении перемирия из-за атаки беспилотника «Хезболлы»

    ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в срыве перемирия после атаки дрона в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Хезболла» использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской инженерной технике, что спровоцировало резкую реакцию военного командования.

    Армия обороны Израиля заявила о несоблюдении договоренностей о прекращении огня со стороны шиитской организации, передает ТАСС. Поводом стала атака беспилотника на инженерную технику на юге Ливана.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболлах» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер на юге Ливана в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – отметили в армейской пресс-службе.

    В ведомстве подчеркнули, что израильские военные продолжают работу в указанном районе. Они намерены жестко пресекать любые попытки боевиков продвинуться вперед или совершить новые нападения на военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны.

    Месяцем ранее Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны боевиков.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал жестко отвечать на любые нападения шиитской организации.

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    29 июля 2026, 06:19 • Новости дня
    Ростех: ФАБ-3000 способна уничтожать капитальные фортификации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оснащенная крылатым модулем планирования тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000 стала инструментом стратегического воздействия, позволяющим эффективно сравнивать с землей любые мощные оборонительные сооружения, сообщили в Ростехе.

    Оснащение боеприпаса универсальным модулем планирования превратило его в мощнейшее оружие, пояснили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 регулярно применяют такие фугасные авиабомбы для успешного поражения объектов противника.

    «Тяжелая ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия. Ее мощный фугасный заряд способен разрушать, например, сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения», – отметили в Ростехе.

    Специалисты назвали использование подобных боеприпасов примером качественного симбиоза самолета и бомбы. Комбинированная система наведения позволяет экипажу сбрасывать снаряд по заранее заданным координатам за несколько десятков километров от цели.

    Способность бомбардировщика нести одновременно несколько таких авиабомб обеспечивает нанесение высокоточных ударов колоссальной мощности. Военные также активно применяют бомбы массой 1500, 500 и 250 килограммов для уничтожения скоплений техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля разведывательный дрон запечатлел мощный взрыв ФАБ-3000 по пункту дислокации украинской бригады в Херсоне.

    В конце июня истребители-бомбардировщики Су-34 поразили позиции противника возле Орехова в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее российская авиация уничтожила укрытие украинских солдат на территории ДНР авиабомбой ФАБ-3000.

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    29 июля 2026, 11:14 • Новости дня
    Рособоронэкспорт сообщил о выходе на мировой рынок новейшей ракеты для Су-57Э

    Рособоронэкспорт вывел на мировой рынок новую ракету для Су-57Э

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшая ракета класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ предназначена для вооружения поставляемых на экспорт истребителей пятого поколения и может применяться на других самолетах, заявила компания «Рособоронэкспорт».

    Компания «Рособоронэкспорт» начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ, передает РИА «Новости».

    Боеприпас разработан и производится корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Ракета предназначена для экспортных истребителей пятого поколения Су-57Э, но после доработки может применяться на других российских самолетах и интегрироваться в иностранные авиакомплексы.

    «У нее увеличены дальность пуска, энерговооруженность двигательной установки, эффективность применения и улучшены аэродинамические характеристики. Кроме того, в ракете введен пассивный канал радиолокационной головки самонаведения, что дает полную скрытность, высокую точность наведения, эффективность в режиме «выстрелил и забыл», а также устойчивость к помехам», – заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Авиационная ракета РВВ-СДМ способна поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники в любое время суток, даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Она может уничтожать цели на высотах от 15 метров до 25 километров, летящие со скоростью до трех Махов. Боеприпас оснащен активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, инерциальной системой управления и линией радиокоррекции.

    В настоящее время иностранным партнерам для оснащения Су-57Э предлагаются ракеты малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ и большой дальности РВВ-БД. В состав вооружения также входят ракеты класса «воздух-поверхность» Х-38МЛЭ, крылатые ракеты Х-69, противорадиолокационные Х-58УШКЭ, противокорабельные Х-35УЭ и управляемые авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э и УПАБ-1500Б-Э.

    Ранее Алжир стал первым иностранным покупателем экспортной версии российского истребителя Су-57Э.

    «Рособоронэкспорт» заключил несколько контрактов на продажу данного самолета пятого поколения.

    Новейшую машину презентовали на Международной выставке вооружения Defence Services Asia в Малайзии.

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    28 июля 2026, 00:40 • Новости дня
    Пентагон признал отставание США в производстве беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Пентагона заявил в понедельник, что США находятся на самом раннем и самом сложном этапе усилий по созданию БПЛА, даже несмотря на то, что правительство ужесточает правила, требующие использования американских комплектующих в дронах.

    Объем американского производства дронов остается лишь небольшой частью украинского, которое в этом году достигнет от шести до семи млн небольших ударных аппаратов, что примерно составляет 500 тыс. в месяц, сообщает Reuters.

    В рамках программы Пентагона стоимостью 1,1 млрд долларов к февралю будет заказано чуть менее 200 тыс. дронов.

    «Начать с нуля и довести производство до 200 тыс. гораздо сложнее», – заявил представитель подразделения оборонных инноваций Пентагона Трэвис Метц.

    Он добавил, что наращивать объемы проще при наличии внутренних мощностей.

    Пентагон значительно ужесточил правила для производства военных дронов, стремясь исключить использование китайских двигателей и батарей.

    Труднодоступные компоненты, включая полупроводники, по-прежнему остаются серьезной проблемой для американской промышленности.

    Шесть украинских компаний, приглашенных на августовские испытания в Колорадо, вынуждены локализовать сборку в США для получения заказов. Компании F-Drones и General Cherry уже договорились о создании совместных предприятий с американскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками. американская компания Lockheed Martin запланировала разработку дешевой модели ракет для систем ПВО Patriot. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

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    29 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Шебекине Белгородской области мирный житель получил осколочные ранения после удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю.

    Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгород, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального оперштаба.

    «В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь. От детонации произошло возгорание машины, которое ликвидировано пожарным расчетом», – говорится в сообщении.

    Еще один дрон взорвался на территории коммерческого предприятия, повредив осколками два автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник врезался в грузовой автомобиль в Шебекино.

    Двумя днями ранее другой FPV-дрон поразил коммерческий объект в этом же городе.

    В начале того же месяца в результате атак дронов на транспорт в Белгородской области пострадали три человека.

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