Польская прокуратура начала расследовать предполагаемое отравление Навроцкого

Президента Польши Кароля Навроцкого пытались отравить перед выборами

Tекст: Мария Иванова

Окружная прокуратура польского города Свидница начала расследование обстоятельств возможного покушения на президента Польши Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в мае 2025 года во время встречи с избирателями в Зомбковицах Силезских, когда Навроцкий был кандидатом на пост главы государства.

«Окружная прокуратура Свидницы начала расследование по факту того, что Кароль Навроцкий подвергся непосредственной опасности гибели или тяжкого вреда здоровью», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Следователи предполагают, что политику могли ввести неизвестное вещество, вызвавшее резкое ухудшение самочувствия. По данным прокуратуры, у пострадавшего наблюдались внезапная рвота, судороги и временная потеря сознания. Подробности инцидента также описаны в недавно изданной книге Анджея Новака «Откуда взялся Кароль Навроцкий».

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов в Польше.

В конце июня польская прокуратура прекратила расследование дела о предполагаемой попытке государственного переворота.