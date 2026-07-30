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    30 июля 2026, 11:05 • Новости дня

    При ударе Ирана по китайской компании в Кувейте погиб человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран нанес удар по объекту китайской компании, расположенному на севере Кувейта, в результате чего погиб как минимум один человек, сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван.

    «Иран атаковал здание одной из китайских компаний на севере страны», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

    В результате инцидента погиб один работник, а самому объекту нанесен серьезный материальный ущерб. Аль-Атван добавил, что компетентные органы незамедлительно приступили к ликвидации последствий нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали три американских военных объекта на территории Кувейта.

    Днем ранее Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри.

    До этого вооруженные силы Исламской Республики нанесли удар по ключевому нефтяному объекту эмирата.

    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

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    29 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткий ответный удар по Ирану

    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – приводятся слова главы государства в эфире телеканала Fox News. Заявление американского лидера процитировал журналист Трей Ингст, передает ТАСС.

    Напомним, иранские военные поразили американские объекты инфраструктуры в Иордании беспилотниками.

    Трамп назвал гибель американских военнослужащих очень печальным событием.

    Центральное командование ВС США начало наносить новые авиаудары по Ирану.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    29 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    @ Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти сочли неубедительными оправдания украинской стороны о непреднамеренности удара по торговому кораблю в акватории Каспийского моря.

    Руководство республики настаивает на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно, передает РИА «Новости». Соответствующую позицию озвучил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время телефонной беседы с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас.

    Иранское дипломатическое ведомство опубликовало официальное заявление по поводу инцидента. «Глава МИД нашей страны заявил, что учитывая четкие заявления Зеленского, признавшего ответственность за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этого нападения является неубедительным», – подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что украинская сторона обязана ответить за преступный акт, который привел к уничтожению корабля, а также гибели и ранениям граждан Ирана.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Андрей Сибига в разговоре с Аракчи пытался убедить Тегеран в случайности произошедшего нападения.

    Напомним, Тегеран планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи потребовал от Киева возместить причиненный судну ущерб.

    Военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт по ситуации в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Провинция Западный Азербайджан на северо-западе Ирана подверглась ракетному обстрелу, сообщил глава регионального управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари

    «Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции», – цитирует Сафари агентство Fars, передает РИА «Новости». Данных о возможных жертвах среди населения пока нет.

    Позднее иранская гостелерадиокомпания уточнила, что ракетный удар по городу Пираншахр, расположенному в провинции Западный Азербайджан, нанесли Соединенные Штаты Америки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США объявило о третьей подряд ночи ударов по территории Ирана.

    Президент Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    Весной в результате американских атак по иранской провинции Западный Азербайджан погибли по меньшей мере 49 человек.

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    30 июля 2026, 03:49 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 20.00 по восточному времени [03.00 мск] вооруженные силы США начали наносить удары по Ирану», – говорится в сообщении CENTCOM в X.

    Новая волна ударов названа ответом на попытки иранских атак на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке.

    Взрывы слышны на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что США возобновили удары по Ирану, сообщал корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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    30 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    США возобновили удары по Ирану

    Журналист Равид: США атаковали цели в Иране

    США возобновили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Высокопоставленный американский чиновник: армия США атакует Иран», – написал Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

    На прошлой неделе Вашингтон заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана. Однако позднее Белый дом решил отложить планы по усилению военной кампании

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    29 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Израиль заявил о нарушении перемирия из-за атаки беспилотника «Хезболлы»

    ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в срыве перемирия после атаки дрона в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Хезболла» использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской инженерной технике, что спровоцировало резкую реакцию военного командования.

    Армия обороны Израиля заявила о несоблюдении договоренностей о прекращении огня со стороны шиитской организации, передает ТАСС. Поводом стала атака беспилотника на инженерную технику на юге Ливана.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболлах» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер на юге Ливана в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – отметили в армейской пресс-службе.

    В ведомстве подчеркнули, что израильские военные продолжают работу в указанном районе. Они намерены жестко пресекать любые попытки боевиков продвинуться вперед или совершить новые нападения на военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны.

    Месяцем ранее Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны боевиков.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал жестко отвечать на любые нападения шиитской организации.

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    29 июля 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены вновь нанести мощные удары по Ирану, вместе с тем выясняет, возможна ли договоренность между Вашингтоном и Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что Вашингтон готов осуществить новые жесткие атаки по Ирану, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон параллельно изучает перспективы заключения соглашения с Тегераном. «Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары», – подчеркнул американский лидер.

    На прошлой неделе президент США  заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана.

    В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    29 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    США ввели новые санкции по Ирану против десяти компаний и восьми танкеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.

    Американское министерство финансов обновило перечень ограничений, связанных с Тегераном, передает ТАСС.

    В список были включены десять юридических лиц и восемь нефтяных танкеров. Попадание в этот реестр влечет за собой полную заморозку активов на территории Соединенных Штатов.

    Кроме того, американским гражданам и предприятиям отныне категорически запрещено вести любые дела с фигурантами данного списка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минфин США расширил санкции против иранских банков и компаний.

    В июне американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру за нарушение режима блокады Ирана.

    В апреле американские власти ввели ограничения в отношении 17 граждан и 18 организаций из Ирана и Китая.

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    29 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия после удара БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение применило начиненный взрывчаткой беспилотник против израильской инженерной техники на юге Ливана.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нарушении шиитским движением «Хезболла» договоренностей о прекращении огня, передает ТАСС. Инцидент произошел на юге Ливана, где боевики атаковали инженерную машину израильских военных.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболла» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер [на юге Ливана] в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – заявили в армейской пресс-службе.

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что данный инцидент является грубым нарушением ливанского соглашения о перемирии. Израильские военные продолжают удерживать позиции в районе высоты и намерены пресекать любые попытки продвижения или нападения на свои силы со стороны боевиков, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны из-за регулярных нападений на военных.

    В июне бойцы «Хезболлы» выпустили более 50 снарядов по израильским позициям. Весной шиитские отряды применили неуязвимые для радиоэлектронной борьбы беспилотники против тяжелой бронетехники ЦАХАЛ.

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    29 июля 2026, 22:14 • Новости дня
    США развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о перенаправлении 20 торговых судов с момента возобновления морской блокады Ирана.

    По состоянию на 29 июля CENTCOM перенаправило 20 торговых судов, вывело из строя два и провело досмотр двух, передает РИА «Новости».

    Ранее представители СЕНТКОМ заявили, что на Ближнем Востоке действуют свыше 20 кораблей США. Морская блокада Ирана была возобновлена 14 июля.

    Накануне американские военные перенаправили 18 коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции остановил шесть кораблей в Ормузском проливе.

    До этого Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по иранской территории.

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    29 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Пекин опроверг информацию о поставках китайских ПЗРК Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Китая заявило о недостоверности сведений о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Ирану.

    «Данные сообщения являются совершенно безосновательными», – заявили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос журналистов. Китайские дипломаты подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию международных споров, передает РИА «Новости».

    В Пекине напомнили, что всегда содействовали примирению конфликтующих сторон и стимулировали переговорный процесс.

    Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне назвали ложными заявления о тайной передаче оружия Тегерану.

    Позже официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отказался комментировать просьбу президента США об остановке военных поставок.

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    29 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Reuters: Хуситы введут плату за проход судов в Красном море

    Reuters: Хуситы могут ввести плату с судов за проход в южной части Красного моря

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» планирует взимать пошлины с коммерческого транспорта за навигацию в южной части акватории Красного моря.

    Сроки начала действия новой ограничительной меры пока остаются неизвестными, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Хуситы рассматривают возможность введения сборов с торговых судов, проходящих через южную часть Красного моря», – говорится в публикации.

    Ранее представители йеменского движения объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии. Подобный шаг стал прямым ответом на ракетный обстрел международного аэропорта в Сане.

    Впоследствии трафик коммерческих маршрутов в Баб-эль-Мандебском проливе упал на 56%. Резкое снижение активности произошло сразу после заявлений о закрытии водного пути для саудовского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    Позже повстанцы обстреляли ракетами саудовский нефтяной танкер в Красном море.

    Из-за участившихся атак стоимость страхования военных рисков для морских грузоперевозок увеличилась в два раза.

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    29 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Reuters: Военных США на Ближнем Востоке лишат мобильных телефонов

    Tекст: Ольга Иванова

    Командование Соединенных Штатов планирует запретить военнослужащим использовать личные гаджеты из-за угрозы утечки данных и возможных ракетных ударов по базам на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters.

    Американские солдаты, дислоцированные в ближневосточном регионе, могут лишиться средств связи по соображениям оперативной безопасности, передает РИА «Новости». Ожидается, что приказ о сдаче гаджетов в ближайшие дни получат военные на базах в Иордании, которые часто подвергаются атакам.

    «Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке предупредил военнослужащих, что видео с мобильных телефонов, размещенные в интернете, могут помочь Ирану наносить удары по американским базам», – отмечает Reuters.

    Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер призвал подчиненных удвоить усилия по защите информации.

    Обострение конфликта произошло после того, как восьмого июля президент США объявил о прекращении перемирия с Ираном. С тех пор американские силы провели несколько атак в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе. В свою очередь иранская сторона нанесла ответные удары по базам Соединенных Штатов и перекрыла пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Исламской республики.

    Вооруженные силы Ирана в ответ атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

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