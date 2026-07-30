МИД Китая назвал безосновательными слухи о поставке 400 ЗРК Ирану

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин опровергла слухи о поставках вооружений на Ближний Восток, передает РИА «Новости».
«Соответствующие сообщения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований», – заявила дипломат. По ее словам, Пекин последовательно играет роль, которая содействует миру и прекращению конфликтов.
Министерство иностранных дел Китая опровергло сведения о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Ирану.
Весной американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Пекином партии такого оружия Тегерану.
Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне назвали ложными заявления о тайной передаче вооружений.