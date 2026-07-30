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    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    30 июля 2026, 11:01 • Новости дня

    МИД Китая назвал безосновательными слухи о поставке 400 ЗРК Ирану

    МИД КНР опроверг сообщения о поставках Ирану 400 ЗРК

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о планах Пекина передать Тегерану 400 зенитных ракетных комплексов не соответствует действительности и лишена каких-либо оснований, сообщил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин опровергла слухи о поставках вооружений на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    «Соответствующие сообщения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований», – заявила дипломат. По ее словам, Пекин последовательно играет роль, которая содействует миру и прекращению конфликтов.

    Министерство иностранных дел Китая опровергло сведения о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Ирану.

    Весной американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Пекином партии такого оружия Тегерану.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне назвали ложными заявления о тайной передаче вооружений.

    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

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    29 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткий ответный удар по Ирану

    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – приводятся слова главы государства в эфире телеканала Fox News. Заявление американского лидера процитировал журналист Трей Ингст, передает ТАСС.

    Напомним, иранские военные поразили американские объекты инфраструктуры в Иордании беспилотниками.

    Трамп назвал гибель американских военнослужащих очень печальным событием.

    Центральное командование ВС США начало наносить новые авиаудары по Ирану.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    29 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    @ Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти сочли неубедительными оправдания украинской стороны о непреднамеренности удара по торговому кораблю в акватории Каспийского моря.

    Руководство республики настаивает на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно, передает РИА «Новости». Соответствующую позицию озвучил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время телефонной беседы с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас.

    Иранское дипломатическое ведомство опубликовало официальное заявление по поводу инцидента. «Глава МИД нашей страны заявил, что учитывая четкие заявления Зеленского, признавшего ответственность за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этого нападения является неубедительным», – подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что украинская сторона обязана ответить за преступный акт, который привел к уничтожению корабля, а также гибели и ранениям граждан Ирана.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Андрей Сибига в разговоре с Аракчи пытался убедить Тегеран в случайности произошедшего нападения.

    Напомним, Тегеран планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи потребовал от Киева возместить причиненный судну ущерб.

    Военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт по ситуации в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Провинция Западный Азербайджан на северо-западе Ирана подверглась ракетному обстрелу, сообщил глава регионального управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари

    «Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции», – цитирует Сафари агентство Fars, передает РИА «Новости». Данных о возможных жертвах среди населения пока нет.

    Позднее иранская гостелерадиокомпания уточнила, что ракетный удар по городу Пираншахр, расположенному в провинции Западный Азербайджан, нанесли Соединенные Штаты Америки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США объявило о третьей подряд ночи ударов по территории Ирана.

    Президент Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    Весной в результате американских атак по иранской провинции Западный Азербайджан погибли по меньшей мере 49 человек.

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    30 июля 2026, 03:49 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 20.00 по восточному времени [03.00 мск] вооруженные силы США начали наносить удары по Ирану», – говорится в сообщении CENTCOM в X.

    Новая волна ударов названа ответом на попытки иранских атак на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке.

    Взрывы слышны на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что США возобновили удары по Ирану, сообщал корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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    30 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    США возобновили удары по Ирану

    Журналист Равид: США атаковали цели в Иране

    США возобновили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Высокопоставленный американский чиновник: армия США атакует Иран», – написал Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

    На прошлой неделе Вашингтон заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана. Однако позднее Белый дом решил отложить планы по усилению военной кампании

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    29 июля 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены вновь нанести мощные удары по Ирану, вместе с тем выясняет, возможна ли договоренность между Вашингтоном и Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что Вашингтон готов осуществить новые жесткие атаки по Ирану, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон параллельно изучает перспективы заключения соглашения с Тегераном. «Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары», – подчеркнул американский лидер.

    На прошлой неделе президент США  заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана.

    В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    29 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    США ввели новые санкции по Ирану против десяти компаний и восьми танкеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.

    Американское министерство финансов обновило перечень ограничений, связанных с Тегераном, передает ТАСС.

    В список были включены десять юридических лиц и восемь нефтяных танкеров. Попадание в этот реестр влечет за собой полную заморозку активов на территории Соединенных Штатов.

    Кроме того, американским гражданам и предприятиям отныне категорически запрещено вести любые дела с фигурантами данного списка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минфин США расширил санкции против иранских банков и компаний.

    В июне американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру за нарушение режима блокады Ирана.

    В апреле американские власти ввели ограничения в отношении 17 граждан и 18 организаций из Ирана и Китая.

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    29 июля 2026, 22:14 • Новости дня
    США развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о перенаправлении 20 торговых судов с момента возобновления морской блокады Ирана.

    По состоянию на 29 июля CENTCOM перенаправило 20 торговых судов, вывело из строя два и провело досмотр двух, передает РИА «Новости».

    Ранее представители СЕНТКОМ заявили, что на Ближнем Востоке действуют свыше 20 кораблей США. Морская блокада Ирана была возобновлена 14 июля.

    Накануне американские военные перенаправили 18 коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции остановил шесть кораблей в Ормузском проливе.

    До этого Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по иранской территории.

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    29 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Пекин опроверг информацию о поставках китайских ПЗРК Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Китая заявило о недостоверности сведений о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Ирану.

    «Данные сообщения являются совершенно безосновательными», – заявили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос журналистов. Китайские дипломаты подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию международных споров, передает РИА «Новости».

    В Пекине напомнили, что всегда содействовали примирению конфликтующих сторон и стимулировали переговорный процесс.

    Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне назвали ложными заявления о тайной передаче оружия Тегерану.

    Позже официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отказался комментировать просьбу президента США об остановке военных поставок.

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    30 июля 2026, 01:31 • Новости дня
    Соцсеть X заблокировала аккаунты иранского агентства Tasnim

    Tекст: Антон Антонов

    Аккаунты иранского агентства Tasnim в соцсети X оказались заблокированы, сообщают информационные агентства.

    «Аккаунт заблокирован. X блокирует аккаунты, нарушающие правила X», – говорится в сообщении, которое открывается при попытке зайти на страницы Tasnim в соцсети.

    Под блокировку попали как страница на фарси, так и англоязычная версия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США объявили об окончании перемирия с Тегераном.

    США заявили, что намерены вновь нанести мощные удары по Ирану.

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    30 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Иордания перехватила пять ракет из Ирана

    ПВО Иордании отразила атаку пяти выпущенных из Ирана ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Силы противовоздушной обороны Иордании успешно перехватили пять ракет, запущенных с иранской территории.

    Средства противовоздушной обороны Иордании уничтожили пять ракет, выпущенных со стороны Ирана. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    «Четкие и профессиональные меры позволили предотвратить попытку удара по территории королевства, жертв и пострадавших нет», – говорится в официальном заявлении вооруженных сил страны, которое цитирует государственное агентство Petra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании.

    Несколькими днями ранее вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по местам дислокации американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

    В середине месяца системы противовоздушной обороны Иордании успешно перехватили восемь выпущенных исламской республикой ракет.

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    30 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Первое за три недели судно с катарским СПГ пересекло Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за три недели танкер с катарским сжиженным природным газом успешно прошел через Ормузский пролив, двигаясь по маршруту, согласованному с иранской стороной, сообщило агентство Fars.

    По данным Fars, первое за 21 день судно с катарским сжиженным природным газом пересекло Ормузский пролив по согласованному с Ираном маршруту, передает ТАСС.

    Катарский танкер проследовал с включенной системой передачи данных и по маршруту, который был определен иранской стороной. Проход завершился без каких-либо осложнений, после чего судно направилось в открытые воды.

    В начале июля катарский танкер со сжиженным природным газом получил серьезные повреждения после вооруженного нападения в Ормузском проливе.

    В середине июня одно из судов впервые с начала обострения ситуации прошло по установленному Международной морской организацией коридору.

    В мае застрявшие на мели супертанкеры воспользовались предложенным Ираном безопасным маршрутом для выхода в открытое море.

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    30 июля 2026, 11:05 • Новости дня
    При ударе Ирана по китайской компании в Кувейте погиб человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран нанес удар по объекту китайской компании, расположенному на севере Кувейта, в результате чего погиб как минимум один человек, сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван.

    «Иран атаковал здание одной из китайских компаний на севере страны», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

    В результате инцидента погиб один работник, а самому объекту нанесен серьезный материальный ущерб. Аль-Атван добавил, что компетентные органы незамедлительно приступили к ликвидации последствий нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали три американских военных объекта на территории Кувейта.

    Днем ранее Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри.

    До этого вооруженные силы Исламской Республики нанесли удар по ключевому нефтяному объекту эмирата.

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