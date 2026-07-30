МИД Китая назвал безосновательными слухи о поставке 400 ЗРК Ирану

NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.