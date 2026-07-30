Аномальная жара унесла жизни почти 10 тыс. жителей Германии

Катастрофические последствия высоких температур зафиксировали специалисты Института Роберта Коха, передает РИА «Новости».
Ведомство, входящее в структуру немецкого министерства здравоохранения, опубликовало статистику гибели людей в 2026 году.
«По состоянию на 19 июля оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии, составляет 9,8 тысячи», - говорится в сообщении.
Эксперты пояснили, что текущий показатель смертности оказался максимальным начиная с 2016 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico оценило избыточную смертность из-за погодных аномалий в Европе в 14 тыс. человек.
Reuters сообщало о гибели более 5 тыс. немцев из-за рекордной жары.
Жители Германии массово перешли на ночной образ жизни на фоне аномально высоких температур.