Fox News: В США арестовали сотни работорговцев во время ЧМ-2026

Силовики США арестовали 900 торговцев людьми и спасли 180 человек на ЧМ-2026

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Министерства внутренней безопасности США провели масштабную кампанию по борьбе с организованной преступностью во время футбольного турнира, передает канал Fox News.

В ведомстве пояснили, что правоохранительные органы инициировали серию спецопераций. Главной целью стало обеспечение безопасности на матчах и выявление криминальных группировок. Силовикам удалось освободить около 180 человек, незаконно удерживаемых преступниками. Среди спасенных оказалось 30 несовершеннолетних.

Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. В соревнованиях впервые приняли участие 48 национальных сборных. Победителем стала команда Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной операции американские спецслужбы арестовали более 1,5 тыс. преступников.

Во время футбольного первенства правоохранители изъяли свыше 700 беспилотников в городах проведения турнира.

В начале июля после матча сборных Мексики и Англии в Лос-Анджелесе произошла перестрелка с четырьмя ранеными болельщиками.