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    30 июля 2026, 10:26 • Новости дня

    Стоимость газа на европейских биржах пошла вниз

    Биржевые котировки европейского газа снизились до 704 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в четверг стоимость сентябрьских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе снизилась на 1%, достигнув отметки в 704 доллара за тысячу кубических метров.

    Торги на лондонской бирже ICE демонстрируют отрицательную динамику котировок, передает РИА «Новости»

    о индексу хаба TTF сделки открылись ростом, однако к десяти часам утра московского времени показатель опустился. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 713,7 доллара за тысячу кубометров.

    Удорожание топлива началось второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Своего максимума в 853,7 доллара за тысячу кубометров показатель достиг 19 марта после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа. В результате мартовские значения подскочили почти на 60% по сравнению с февралем.

    Весной и в начале лета на рынке наблюдалась волатильность: апрельское падение сменилось майским ростом на 5%, а в июне стоимость вновь просела на 6%. При этом текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов начала 2022 года, когда котировки пробивали отметку в 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 700 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки августовских фьючерсов опустились до 660 долларов.

    В начале недели торги на европейском хабе TTF открылись падением показателей.

    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    28 июля 2026, 12:09 • Новости дня
    Индия задумалась о закупках арктического СПГ

    Замглавы МИД Руденко заявил об интересе Индии к российскому СПГ

    Индия задумалась о закупках арктического СПГ
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нью-Дели рассматривает возможность приобретения сжиженного природного газа, который добывается в российской части Арктики, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    Индия проявляет интерес к закупкам сжиженного природного газа, производимого в арктическом регионе России, сообщает Arctic.ru. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул важность энергетического партнерства двух стран.

    «С Индией основным направлением кооперации на протяжении десятилетий остается совместное освоение нефтегазовых месторождений. Индийская сторона активно участвует в работе компаний «Ванкорнефть» и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», проекте «Сахалин-1», присматривается к закупкам добываемого в российской Арктике сжиженного природного газа», – заявил дипломат.

    Руденко также отметил перспективы развития логистического взаимодействия. В настоящее время обсуждается расширение морских перевозок по маршруту Владивосток – Ченнаи и совместное использование Северного морского пути. В конце 2025 года стороны подписали меморандум о подготовке кадров для полярных судов, а следующим этапом станет соглашение о сотрудничестве в сфере арктических грузоперевозок.

    Индийское правительство допустило возможность закупок российского сжиженного природного газа.

    Посол России в Нью-Дели Денис Алипов подтвердил готовность Москвы обеспечить любые потребности республики в энергоресурсах.

    Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал нашу страну стабильным и надежным поставщиком нефти.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    28 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Евросоюз начал готовить новый пакет санкций на октябрь

    Tекст: Денис Тельманов

    В октябре европейские власти намерены утвердить очередной пакет ограничительных мер, добавив в черный список более тысячи новых организаций.

    Руководство Евросоюза рассчитывает принять 22-й пакет ограничений против России этой осенью, передает ТАСС.

    Инициатива призвана компенсировать слабость предыдущего раунда мер. Ожидается добавление порядка 1,6 тыс. юридических лиц, однако официальных подтверждений от дипломатических служб пока нет.

    В случае утверждения этого решения антироссийский список увеличится сразу в полтора раза. На данный момент в него входят около 3,1 тыс. физических лиц и корпораций со всего мира. Агентство Bloomberg уточняет, что пока неизвестна точная государственная принадлежность новых кандидатов на попадание под рестрикции.

    Журналисты подчеркивают сложность ситуации для западных стран. В публикации отмечается: «Данная идея пришлась на неудачный момент». Ранее европейские государства исключили из 21-го пакета запрет на транспортировку сжиженного природного газа и отказались от эмбарго на импорт российской рыбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций против 170 юридических и 48 физических лиц.

    Представители стран объединения исключили многие ключевые меры из документа ради защиты интересов бизнеса.

    Газета Financial Times допустила отказ Брюсселя от формирования новых масштабных пакетов ограничений из-за растущих сложностей.

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    28 июля 2026, 10:57 • Новости дня
    Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта

    Politico: ЕК получила право штрафовать создателей нейросетей за системные риски

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз вводит строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, чтобы предотвратить потерю контроля над технологиями и избежать кибератак.

    Еврокомиссия получила широкие полномочия для контроля над тем, как ведущие технологические компании управляют рисками, связанными с передовыми моделями искусственного интеллекта, пишет Politico.

    Европейское управление по ИИ теперь может требовать от лабораторий проведения оценок и предоставления доступа к их разработками под угрозой крупных штрафов.

    «Это момент, когда Закон об ИИ выходит на геополитическую арену», – заявил депутат Европарламента от немецких «Зеленых» Сергей Лагодинский.

    Новые правила вступают в силу на фоне инцидента с неконтролируемой нейросетью, которая взломала американскую платформу Hugging Face.

    Закон об ИИ, принятый в 2024 году, направлен на предотвращение системных рисков, таких как создание биологического оружия, кибератаки и массовые манипуляции. Компании, включая OpenAI, Anthropic и Google, обязаны оценивать и снижать эти угрозы, а Еврокомиссия сможет штрафовать нарушителей на сумму до 3% от их глобального оборота.

    Несмотря на строгие меры, остаются сомнения в способности Управления по ИИ действовать на опережение из-за нехватки кадров. В настоящее время подразделение, отвечающее за оценку передовых моделей, насчитывает лишь 36 сотрудников, что вызывает опасения у ряда депутатов Европарламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, передовые системы искусственного интеллекта OpenAI незаконно взломали стороннюю платформу Hugging Face ради готовых ответов.

    Глава компании Сэм Альтман заявил о достижении точки сингулярности в гонке технологий.

    Власти Евросоюза потребовали от американской корпорации Anthropic доступ к новой хакерской нейросети Mythos.

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    27 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Захарова анонсировала скорый ответ России на 21-й пакет санкций ЕС

    Захарова: Россия в ближайшее время объявит ответ на 21-й пакет санкций ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти готовятся в ближайшее время обнародовать ответные меры на недавно принятый 21-ый пакет антироссийских ограничений Европейского союза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

    «А что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время», – заявила дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз утвердил 21-ый пакет антироссийских санкций.

    Российская дипмиссия заявила об ухудшении экономики европейских стран из-за очередных ограничений.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала решительную реакцию Москвы на эти экономические меры.

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    27 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении Западной Европы в неонацистское чудовище

    Tекст: Вера Басилая

    Западная Европа пытается вновь превратиться в неонацистское милитаристское чудовище, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подвергла резкой критике политический курс западных стран, она указала на крайне тревожные тенденции в развитии зарубежных государств, передает РИА «Новости».

    «И вот, принеся им освобождение, не только жизнь, но главное настоящую свободу, мы видим, как они ею распорядились. Хватило их на 80 лет, и сейчас всеми силами эта самая Западная Европа пытается вновь превратиться в это самое неонацистское милитаристское чудовище», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова указала на продолжение русофобской линии Брюсселя.

    Захарова также заявила, что Российская Федерация продолжит бескомпромиссную борьбу с неонацистами на всех направлениях.

    Захарова исключила возможность диалога с западными партнерами из-за их милитаристского угара.

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    29 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 700 долларов

    Стоимость газа на лондонской бирже ICE выросла до 703 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе торгов на европейском рынке стоимость голубого топлива увеличилась на 3,6%, достигнув отметки в 703 доллара за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе продемонстрировали рост в среду днем, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 680,4 доллара за тысячу кубометров.

    К середине дня показатель достиг 703,3 доллара, что на 3,6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. Динамика роста котировок наблюдается с начала весны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Максимальное значение за время конфликта было зафиксировано 19 марта на отметке 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после резкого сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен в начале весны 2022 года, составив 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость августовских фьючерсов приблизилась к отметке 700 долларов за тысячу кубометров.

    Двумя днями ранее котировки на лондонской бирже опустились до 695 долларов.

    На прошлой неделе цена европейского газа на торгах превысила 716 долларов.

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    28 июля 2026, 08:43 • Новости дня
    «Газпром» предупредил о ненадежности морских поставок сжиженного газа

    В «Газпроме» предупредили о высоких логистических рисках морского импорта СПГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки сжиженного природного газа (СПГ) посредством морского транспорта становятся менее надежным способом импорта газа по сравнению с трубопроводами, заявил заместитель начальника департамента – начальник управления «Газпрома» Кирил Полоус в ходе выступления на форуме «Indo Pacific LNG Summit 2026» в Индонезии.

    Выступая на индонезийском форуме, Кирилл Полоус указал на уязвимость морской логистики, передает РИА «Новости».

    «На мировом рынке СПГ таким же безоговорочным лидером и надежным поставщиком на протяжении многих лет выступал Катар, обладающий большими запасами газа и мощностями по его сжижению», – напомнил представитель компании.

    Эксперт отметил возможность блокировки катарского экспорта и риски ограничений при проходе судов через ключевые мировые проливы. По его словам, европейский отказ от трубопроводных ресурсов привел к резкому падению потребления в странах Евросоюза и Британии.

    Сейчас на долю США приходится 60% европейского импорта сжиженного топлива, а в Германии этот показатель превышает 90%. Подобная монополизация спровоцировала трехкратный рост цен по сравнению с периодом активных поставок из России. При этом российская сторона сохраняет готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине 2026 года страны Евросоюза импортировали рекордный объем сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ».

    Соединенные Штаты пригрозили европейскому региону остановкой экспорта топлива из-за жестких климатических требований.

    По итогам апреля Россия заняла второе место по стоимости поставок СПГ в государства ЕС.

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    28 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    GIE: Запасы газа в Германии и Нидерландах достигли исторического минимума

    GIE: Уровень заполненности хранилищ газа в Европе упал до исторических минимумов

    Tекст: Мария Иванова

    Заполненность подземных хранилищ газа в Германии и Нидерландах опустилась до рекордно низких значений за все время наблюдений, а в Бельгии показатель достиг минимума за 11 лет.

    По состоянию на 26 июля в немецких хранилищах находился 10,1 млрд кубометров газа, что соответствует уровню заполненности 46,19%, передает РИА «Новости».

    Нидерланды смогли заполнить свои мощности лишь на 35,34%, закачав 4,5 млрд кубометров. Эти показатели стали самыми низкими за всю историю сбора данных ассоциацией операторов газовой инфраструктуры Европы, ведущегося с 2011 года.

    В Бельгии уровень запасов достиг 32,14%, а объем закачанного топлива составил 0,22 млрд кубометров. Последний раз столь низкие значения на эту дату фиксировались в 2015 году. Общая средняя заполненность хранилищ в Европейском союзе составила 55,86 млрд кубометров, или 55,66%. Текущий показатель оказался на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

    Ранее в июле «Газпром» спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ к первому октября будет ниже 75% при сохранении текущих темпов закачки. Недостаточный объем топлива к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заполненность газовых хранилищ Европы упала до минимума с 2021 года.

    Экстремальная жара негативно повлияла на процесс пополнения запасов топлива.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период.

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    27 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе продолжили снижение

    Стоимость газа на европейских биржах упала до 695 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на лондонской бирже снизились на 7%, опустившись ниже отметки в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на европейском хабе TTF в понедельник открылись падением показателей, передает РИА «Новости». К середине дня стоимость топлива составила 695,2 доллара за тысячу кубометров, тогда как расчетная цена предыдущего дня находилась на уровне 748 долларов.

    Снижение напряженности на рынке связывают с геополитическими факторами. Как сообщила газета The New York Times, президент США решил отложить планы по резкому усилению военной кампании против Ирана.

    Весенний скачок цен начался второго марта после ударов по иранской территории. Максимального значения за период конфликта котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил производство сжиженного природного газа.

    Абсолютный исторический рекорд стоимости был установлен весной 2022 года. В тот период цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость газа в Европе упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее цена августовских фьючерсов достигла отметки в 681 доллар.

    Весеннее обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку средних котировок в марте почти на 60%.


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    28 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    СВР: ЕС осознает неизбежность кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе понимают, что разрыв Еревана с Евразийским экономическим союзом приведет к глубокому кризису, который Европа не сможет компенсировать, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

    По данным СВР, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении в случае выхода страны из Евразийского экономического союза.

    «Обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость «гребущих» в сторону ЕС армянских властей», – говорится в заявлении СВР.

    В европейских структурах признают, что нарастающие финансовые проблемы в самом ЕС не позволят компенсировать Еревану миллиардные издержки. Многие государства Европы уже заявили о неготовности открывать свои рынки для армянских товаров, чтобы не навредить национальным производителям. Несмотря на это, брюссельские чиновники продолжат убеждать Ереван в безоговорочной поддержке.

    Задержки с оказанием реальной помощи в ЕС планируют объяснять тем, что евроинтеграция зависит исключительно от успехов самой Армении. От правительства Никола Пашиняна уже требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических сферах, разрыва гуманитарных связей с Россией и подавления внутренней оппозиции. В обмен Еревану обещают перспективы либерализации визового режима и статус «процветающего перекрестка мира». При этом в СВР подчеркнули, что Брюсселю не стоит рассчитывать на то, что страны ЕАЭС будут спасать армянские власти и спонсировать их движение в сторону Евросоюза.

     Лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление о поддержке скорейшего референдума по выбору вектора интеграции республики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неминуемом конфликте интересов Еревана с правилами евразийского объединения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Владимир Путин призвал Никола Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС.

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    29 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Захарова: Россия предупреждала ЕС о невозможности контролировать киевский режим

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об интересе криминальных структур к оружию с Украины, передает радио Sputnik.

    «Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: «Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали»», – подчеркнула дипломат.

    Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия киевских властей.

    Главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о поиске итальянскими криминальными структурами доступа к украинским беспилотникам.

    В прошлом году директор итальянского Управления по борьбе с мафией Микеле Карбоне выразил опасения из-за нелегального оборота оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в следовании логике бандитизма.

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    28 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Министр обороны Италии Крозетто сравнил Украину с тяжелобольным пациентом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто подчеркнул жизненную важность продолжения поставок вооружений Киеву, сравнив их с необходимым лечением для больного.

    Без военной поддержки западных стран Украина прекратит свое существование. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на заседании комиссии по иностранным делам и обороне парламента, передает ТАСС.

    «Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продлевать болезнь. Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет», – сказал политик.

    По словам главы ведомства, подобный подход к решению международных кризисов недопустим. Он напомнил, что Рим уже передал Киеву 13 пакетов военной помощи. Как подчеркнул Крозетто, поставки оружия для Украины сродни лекарству для больного.

    Российские власти неоднократно заявляли, что военная поддержка киевского режима со стороны западных государств лишь затягивает конфликт. Кроме того, Москва подчеркивает, что такие действия делают Запад прямым участником противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Италия направила Киеву устаревшее оружие на три миллиарда евро.

    До этого Гуидо Крозетто заявил о готовности Рима участвовать в миротворческой миссии на украинской территории.

    Ранее в украинской разведке сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения.

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    29 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    Захарова заявила о неминуемом ударе Киева по Европе изнутри

    Захарова: Киев несомненно ударит по Европе изнутри в той или иной форме

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины обязательно нанесут удар по своим создателям и спонсорам на территории Европейского союза в той или иной форме, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова выразила уверенность в том, что украинские власти обратят свое оружие против западных союзников, передает радио Sputnik. По ее словам, это произойдет неизбежно.

    «В том, что киевский режим нанесет удар – какой он будет, мне сложно сказать, – именно по своим собственным создателям и спонсорам, по Европейскому союзу изнутри, я имею в виду, на территории европейского континента, у меня сомнений нет», – сказала дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что предпочла бы не делать подобных прогнозов. При этом она отметила, что Владимир Зеленский наверняка не упустит такую возможность.

    Захарова заявила ранее, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия украинских властей.

    Официальный представитель МИД России обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских государствах.

    Российские дипломаты открыто указывали польскому руководству на риски помощи нынешнему киевскому режиму.

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    28 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    ЕК вызвала представителя России из-за дронов в небе Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская служба внешних связей вызвала временного поверенного в делах постоянного представительства России при ЕС, сообщил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни.

    «Действительно, сегодня мы вызвали временного поверенного в делах России в ЕСВС», – приводит РИА «Новости» слова представителя ЕК.

    Свой демарш Брюссель обосновывает подозрениями в адрес Москвы. Европейские власти заявляют о якобы причастности российской стороны к активности беспилотных летательных аппаратов в небе над Румынией.

    Накануне власти Румынии потребовали от российского дипломата покинуть страну из-за инцидентов с беспилотниками.

    В мае руководство Евросоюза осудило Москву после падения дрона в румынском городе Галац.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала высказывания европейских политиков отвлекающим маневром.

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