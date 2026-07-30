Стоимость газа на европейских биржах пошла вниз

Биржевые котировки европейского газа снизились до 704 долларов

Tекст: Мария Иванова

Торги на лондонской бирже ICE демонстрируют отрицательную динамику котировок, передает РИА «Новости».П

о индексу хаба TTF сделки открылись ростом, однако к десяти часам утра московского времени показатель опустился. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 713,7 доллара за тысячу кубометров.

Удорожание топлива началось второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Своего максимума в 853,7 доллара за тысячу кубометров показатель достиг 19 марта после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа. В результате мартовские значения подскочили почти на 60% по сравнению с февралем.

Весной и в начале лета на рынке наблюдалась волатильность: апрельское падение сменилось майским ростом на 5%, а в июне стоимость вновь просела на 6%. При этом текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов начала 2022 года, когда котировки пробивали отметку в 3892 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 700 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее котировки августовских фьючерсов опустились до 660 долларов.

В начале недели торги на европейском хабе TTF открылись падением показателей.