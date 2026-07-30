В Национальном центре «Россия» презентовали единый бренд «Золотое кольцо»

Tекст: Дарья Григоренко

29 июля в Национальном центре «Россия» состоялась встреча «Сделано на Золотом кольце». Единый бренд свяжет 59 населенных пунктов в восьми регионах страны. Ожидается, что к 2030 году турпоток по этим направлениям достигнет 35,2 млн поездок.

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко подчеркнул важность инициативы для местного бизнеса. «Расширенная география становится основой для новой концепции – целостного туристского пространства под брендом «Золотое кольцо»», – отметил он. По его словам, проект даст мощный импульс развитию народных промыслов.

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил о росте популярности направления. За первые пять месяцев текущего года маршрут посетили 10 млн человек. Чиновник добавил, что развитая инфраструктура позволяет туристам быстро перемещаться между ключевыми точками притяжения.

Особое внимание уделяется продвижению региональной продукции и автотуризму. Как пояснил гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов, объединение поможет небольшим производителям выйти на федеральную аудиторию. Товары местных мастеров интегрируют в гостиницы, музеи и информационные центры на протяжении всего пути.

К 60-летию маршрута в 2027 году планируется запуск новых линеек сувениров и цифровой платформы. Система объединит программу лояльности, персональные рекомендации и историю поездок. Первые брендированные товары уже доступны гостям.