Польские военные обнаружили место падения неопознанного летающего объекта

Tекст: Алексей Дегтярёв

Польские военные сообщили об обнаружении неидентифицированного летающего объекта в своем воздушном пространстве и вероятного места его падения, передает РИА «Новости».

«В 3.40 (4.40 мск) в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся в западном направлении. Для его идентификации и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16», – сообщило Оперативное командование видов вооруженных сил республики.

Позже цель исчезла с радаров, и на ее поиски отправили вертолет Ми-24. Экипаж нашел предполагаемое место крушения в незаселенной местности.

В связи с инцидентом премьер-министр Туск направился в Люблин. Он созвал координационную группу с участием министра обороны и экстренных служб для выяснения всех обстоятельств. На месте работают поисково-спасательные отряды, проводятся оперативные мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром на востоке Польши полицейские нашли воронку и фрагменты неопознанного объекта.

В марте подобный аппарат упал в лесу рядом с польским поселком Рудник. В конце прошлого года местный житель обнаружил обломки предполагаемого беспилотника на юге страны.