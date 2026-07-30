В Минтрансе предупредили о новых правилах труда и отдыха водителей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года и продлятся до 2032 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на приказ ведомства.

Согласно обновленному регламенту, максимальная рабочая неделя за рулем ограничивается 40 часами. При невозможности соблюсти этот график допускается расчет за месяц или квартал при согласии профсоюза.

Еженедельный отдых теперь должен составлять не менее 45 часов. Предоставить его обязаны строго до начала седьмого рабочего дня после окончания предыдущего непрерывного перерыва. Суммарное время одной смены по-прежнему ограничено 10 часами, однако допускается увеличение на два часа при разделении дня на части.

Для таксистов, инкассаторов, сотрудников скорой помощи, коммунальных служб и водителей руководителей смену разрешено увеличивать до 12 часов.

При этом новые требования не коснутся военных, спасателей, пожарных и тех, кто осуществляет международные рейсы или передвигается исключительно по закрытым территориям предприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс вынес на общественное обсуждение проект закона о новых правилах стоянки автомобилей. В прошлом году в Госдуме сообщали о вступлении в силу новых федеральных правил оплаты ночных смен. Ранее для автомобилистов ввели обязательное страхование такси и обновленный состав аптечек.