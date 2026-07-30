Российские школьники завоевали медали на выставке изобретателей в Китае

Tекст: Мария Иванова

Российская делегация успешно выступила на Международной выставке для юных изобретателей (IEYI), которая проходила в Пекине с 28 по 30 июля, передает ТАСС.

Награждение победителей состоялось в китайской столице после выступления танцевального коллектива «Данко».

Золотую медаль завоевал москвич Алексей Огарков за создание навигационной системы для подводной логистики. Серебряные награды получили София Близнецова за проект кормушки для медвежат-сирот и Варвара Громакова за стенд «Синхротрон на столе». Бронзовыми медалями отметили работы Миланы Бигайдаровой, Владислава Загидулина, Степана Войтенко, Платона Гречина и Дарьи Шейниной.

«Это очень хороший результат для такого уровня соревнований», – заявил член международного жюри выставки Юрий Кузнецов. По его словам, конкуренция на мероприятии была высокой, а команды других стран продемонстрировали сильную подготовку.

Выставка проходила в национальном комплексе «Водный куб», где участники представили более 150 изобретений. Россия планирует продолжить участие в этом престижном международном мероприятии, следующее из которых состоится в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российские школьники завоевали высшие награды на Пекинском конкурсе молодежных изобретений.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о планах подготовки инженеров-творцов в России.

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