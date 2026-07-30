В Турции разработали законопроект о ликвидации РПК

Turkiye: Законопроект о роспуске РПК готовятся внести в парламент Турции

Tекст: Вера Басилая

Газета Turkiye пишет, что законопроект в рамках инициативы «Турция без терроризма», направленный на ликвидацию запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), может быть внесен в парламент уже в пятницу или в понедельник, передает РИА «Новости».

Проект был подготовлен аппаратом правящей Партии справедливости и развития совместно с представителями силовых структур. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел заключительные консультации перед внесением документа. Закон будет действовать в течение шести месяцев с возможностью продления еще на полгода после начала процесса разоружения.

Документ предусматривает освобождение из тюрем лиц, осужденных исключительно за членство в РПК, а также приостановку аналогичных уголовных дел. Однако льготный режим отменят, если в течение трех лет освобожденные совершат новое преступление. Положения законопроекта не распространяются на лидера РПК Абдуллу Оджалана, который останется в тюрьме на острове Имралы.

В мае прошлого года Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении вооруженного конфликта с Турцией и самороспуске.

Эрдоган пообещал лично контролировать процесс разоружения организации.

Осенью правящая Партия справедливости и развития подтвердила намерение курдских формирований полностью покинуть территорию Турции.