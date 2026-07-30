В Якутии обнаружили тела двух утонувших мужчин

Tекст: Алексей Дегтярёв

Погибших обнаружили недалеко от села Харбалах Таттинского улуса, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы.

«Тело первого мужчины обнаружено на дне реки на глубине около двух метров, рядом была опрокинутая лодка. Второго погибшего спустя полчаса случайно обнаружили очевидцы – его тело находилось в двух километрах от места происшествия», – отметили в ведомстве.

Погибшие прибыли в Таттинский улус из Намского и Среднеколымского районов для выполнения сезонных работ, включая заготовку сена и строительство коровника. По предварительным данным, трое мужчин возвращались с сенокоса в состоянии алкогольного опьянения. После того как лодка перевернулась, спастись удалось лишь одному человеку.

Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть вечером 29 июля. В тот же день на место инцидента отправился Таттинский поисково-спасательный отряд.

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