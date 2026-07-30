Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На момент сегодня 6.30 согласно отчету полиции, число погибших, включая тех, относительно которых выясняется связь их смерти с землетрясением, составила 28 человек», – сказал Кихара, передает РИА «Новости».

Генсек пояснил, что гибель людей могла наступить как непосредственно во время подземных толчков, так и по косвенным причинам.

Среди них он назвал обострение хронических заболеваний из-за ночевок в автомобилях без медицинской помощи. Окончательные причины смерти части жертв еще выясняются.

Кроме того, пять человек остаются в тяжелом состоянии из-за полученных травм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о 13 жертвах землетрясения. В результате серии сильных подземных толчков травмы получили более 50 местных жителей. Два сейсмических удара спровоцировали обрушения зданий и пожары в префектуре Кумамото.