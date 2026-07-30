Названа возможная причина гибели слонов в Кении

Citizen Digital: Причиной гибели слонов в Кении мог стать цианид

Tекст: Антон Антонов

Случаи смерти животных начали фиксировать в конце прошлого месяца. Рейнджеры замечали, как слоны заболевали, а затем падали замертво. У всех погибших особей наблюдались схожие симптомы, пишет Citizen Digital.

«Предварительный лабораторный анализ образцов, собранных с туш, выявил следы цианида, что указывает на сельскохозяйственные химикаты как на вероятную причину гибели», – заявил генеральный директор Службы охраны дикой природы Кении (KWS) профессор Эрастус Канга.

KWS полагает, что животные умерли из-за химикатов, распыленных на близлежащих полях.

Особенно сильно пострадал заповедник Кимана, где одно из стад потеряло шесть слонов, включая взрослых самок и детенышей. Этот район является одним из главных центров выращивания помидоров. Ведомство призвало местных жителей соблюдать осторожность при использовании пестицидов, отметив при этом отсутствие угрозы для здоровья людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что возле кенийского национального парка Амбосели обнаружили мертвыми около 15 слонов.

Трупы особей обнаружили на расстоянии от 15 до 30 километров от границ заповедной зоны.