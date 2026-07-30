Американца, которому не помогли в США и других странах, вылечили в Москве

Институт Склифосовского вылечил американца, которому не помогли в других странах

Tекст: Антон Антонов

«Более 20 лет мужчина жил в США, но за помощью решил обратиться именно в Склиф», – говорится в сообщении в «Максе».

Несколько месяцев назад во время занятий спортом он повредил позвоночник, после чего одна нога почти перестала работать.

«Мужчина обращался в клиники в Штатах и других странах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю», – говорится в сообщении.

Усиливающаяся боль и нарастающие ограничения в движении подтолкнули его к решению приехать в Москву и доверить операцию специалистам Института Склифосовского.

Обследование выявило межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи провели малоинвазивное вмешательство: через небольшой разрез удалили грыжу и освободили пережатый нерв, максимально сохранив окружающие ткани.

Уже на следующий день мужчина самостоятельно встал на ноги, а еще через два дня его выписали домой в хорошем состоянии, он поблагодарил команду больницы за помощь и внимательное отношение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи института Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга и спасли пациентке зрение.

Команда врачей института Склифосовского совместно с китайскими коллегами выполнила первые в России операции по пересадке одной и двух кистей рук.