Axios сообщил о решении Маска спонсировать республиканцев на выборах в США

Tекст: Антон Антонов

Маск возобновляет работу политического фонда America PAC для помощи Республиканской партии, передает Axios.

Организация сосредоточится на агитации и цифровой рекламе для привлечения консервативного электората. Точная сумма вложений неизвестна, однако ожидается, что она будет значительной.

«America PAC был важным партнером в нашей исторической кампании 2024 года, и его возвращение в 2026 году стало огромным стимулом для республиканцев по всей стране», – заявил старший политический советник президента США Джеймс Блэр.

Инвестиции бизнесмена усилят финансовое преимущество республиканцев над демократами. Сейчас фонды консерваторов уже опережают конкурентов более чем на 300 млн долларов.

Группа Маска возьмет на себя работу с явкой избирателей, что позволит остальным организациям направить ресурсы на телевизионную рекламу. Ранее бизнесмен отдалился от администрации США после работы в комиссии DOGE, однако за последний год их отношения заметно улучшились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Маск вернулся к активному участию в американской политике.

В 2025 году Илон Маск заявлял, что в США, по сути, действует однопартийная система, и объявил о решении создать новую партию America Party. СМИ сообщали, что планы Маска по созданию собственной политической партии были свернуты после продолжительного давления со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса и его окружения.

