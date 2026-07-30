Масштабное отключение электричества произошло в Кении

Tекст: Антон Антонов

«Произошло масштабное отключение электричества в Найроби, Прибрежном регионе, в районе горы Кения и центральной части Великой рифтовой долины», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

По данным компании, в западных регионах страны перебоев с подачей электроэнергии нет. Также сохранено энергоснабжение на севере Великой рифтовой долины, где сети продолжают работать в штатном режиме.

В Kenya Power отметили, что техническая служба уже занята восстановлением подачи электричества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Грузии и Абхазии произошло два масштабных отключения электричества.

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан призвал граждан и крупный бизнес добровольно уменьшить потребление электроэнергии после полной остановки АЭС в Чернаводэ из-за низкого уровня воды в Дунае.

