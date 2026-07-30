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    30 июля 2026, 01:31 • Новости дня

    Соцсеть X заблокировала аккаунты иранского агентства Tasnim

    Tекст: Антон Антонов

    Аккаунты иранского агентства Tasnim в соцсети X оказались заблокированы, сообщают информационные агентства.

    «Аккаунт заблокирован. X блокирует аккаунты, нарушающие правила X», – говорится в сообщении, которое открывается при попытке зайти на страницы Tasnim в соцсети.

    Под блокировку попали как страница на фарси, так и англоязычная версия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США объявили об окончании перемирия с Тегераном.

    США заявили, что намерены вновь нанести мощные удары по Ирану.

    29 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткий ответный удар по Ирану

    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – приводятся слова главы государства в эфире телеканала Fox News. Заявление американского лидера процитировал журналист Трей Ингст, передает ТАСС.

    Напомним, иранские военные поразили американские объекты инфраструктуры в Иордании беспилотниками.

    Трамп назвал гибель американских военнослужащих очень печальным событием.

    Центральное командование ВС США начало наносить новые авиаудары по Ирану.

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    29 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании, сообщает КСИР.

    В сообщении КСИР говорится, что нанесен удар «несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Подчеркивается, что удар стал ответом на враждебные действия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    29 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    @ Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти сочли неубедительными оправдания украинской стороны о непреднамеренности удара по торговому кораблю в акватории Каспийского моря.

    Руководство республики настаивает на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно, передает РИА «Новости». Соответствующую позицию озвучил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время телефонной беседы с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас.

    Иранское дипломатическое ведомство опубликовало официальное заявление по поводу инцидента. «Глава МИД нашей страны заявил, что учитывая четкие заявления Зеленского, признавшего ответственность за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этого нападения является неубедительным», – подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что украинская сторона обязана ответить за преступный акт, который привел к уничтожению корабля, а также гибели и ранениям граждан Ирана.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Андрей Сибига в разговоре с Аракчи пытался убедить Тегеран в случайности произошедшего нападения.

    Напомним, Тегеран планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи потребовал от Киева возместить причиненный судну ущерб.

    Военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт по ситуации в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 03:54 • Новости дня
    Посол Ирана Джалали сообщил о контактах Москвы и Тегерана по атаке ВСУ на судно

    Tекст: Антон Антонов

    Российское и иранское военные ведомства поддерживают постоянный контакт по ситуации вокруг атаки Киева на иранское судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», – приводит слова Джалали ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что представители всех ведомств двух стран, включая внешнеполитические и оборонные структуры, поддерживают регулярную связь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с украинским коллегой заявил о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Российский МИД назвал атаку Киева на иранское коммерческое судно в Каспийском море актом агрессии и грубым нарушением международного права.

    Джалали заявил о сохранении за Тегераном права ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Провинция Западный Азербайджан на северо-западе Ирана подверглась ракетному обстрелу, сообщил глава регионального управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари

    «Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции», – цитирует Сафари агентство Fars, передает РИА «Новости». Данных о возможных жертвах среди населения пока нет.

    Позднее иранская гостелерадиокомпания уточнила, что ракетный удар по городу Пираншахр, расположенному в провинции Западный Азербайджан, нанесли Соединенные Штаты Америки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США объявило о третьей подряд ночи ударов по территории Ирана.

    Президент Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    Весной в результате американских атак по иранской провинции Западный Азербайджан погибли по меньшей мере 49 человек.

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    29 июля 2026, 06:14 • Новости дня
    Постпред России в Вене оценил риторику Киева об атаке на иранское судно

    Постпред в Вене Ульянов: Украина изменила риторику об атаке на иранское судно

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал изменение тональности заявлений украинской стороны после атаки на иранское судно.

    «Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно высокомерными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», – заявил Ульянов в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига призвал Тегеран прекратить поддержку действий России. При этом Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсации ущерба за удар по судну.

    Министерство иностранных дел России назвало нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.

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    29 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    @ Tiffany A. Emery/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование США и вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции поручил атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру», – сообщает CENTCOM в X.

    Заявляется, что совместная атака истребителей стала ответом на более чем 30 нападений с использованием беспилотников, совершенных за последние 72 часа. В CENTCOM подчеркнули, что эти атаки на американские силы оказались безуспешными.

    Военные также отметили, что с февраля по апрель 2026 года было зафиксировано свыше 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке со стороны проиранских группировок. Командование призвало прекратить подобные действия во избежание дальнейших ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Ранее американские военные впервые применили стратегические бомбардировщики B-1 для поражения иранских целей.

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    29 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    МИД Венесуэлы вручил послу Ирана ноту протеста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Венесуэлы выразили протест Ирану, вручив послу ноту из-за резких высказываний в адрес государственных институтов и руководства страны.

    В заявлении МИД говорится: «Посол Исламской республики Иран в Венесуэле был вызван в МИД Венесуэлы для передачи ему ноты протеста в связи с уничижительными и неуместными высказываниями в адрес венесуэльских институтов и властей. В ноте содержится требование прекратить все упоминания или сравнения, подрывающие достоинство, суверенитет, институциональную целостность или доброе имя Боливарианской республики Венесуэла», передает ТАСС.

    Правительство Венесуэлы одновременно подтвердило приверженность базовым принципам международных отношений, таким как взаимное уважение, суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела. Власти подчеркнули, что именно эти нормы международного права исторически лежали в основе связей между Боливарианской республикой Венесуэла и Исламской республикой Иран.

    В сообщении МИД не уточняется, какие именно заявления иранской стороны стали поводом для столь жесткого демарша Каракаса и вручения послу ноты протеста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил о сохранении внешнеполитического курса страны в беседе с послом России.

    Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Исламской республике Иран и Боливарианской республике Венесуэла.

    Венесуэльский МИД заявил о намерении обратиться в международные организации и запросить экстренное заседание Совбеза ООН после ночной операции США.

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    29 июля 2026, 05:23 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху обсудили недопустимость получения Ираном ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры американского президента Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне продлились около часа и затронули ключевые вопросы безопасности на Ближнем Востоке, сообщил высокопоставленный осведомленный источник.

    «Это была очень позитивная встреча, прошедшая в хорошей атмосфере с участием высокопоставленных представителей американской администрации. Было видно, какая прекрасная химия между лидерами», – сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что политики подтвердили общую цель полностью исключить вероятность появления ядерного оружия у Ирана. Стороны также обсудили беспрецедентное укрепление двустороннего партнерства и новые возможности для развития ближневосточного региона.

    С американской стороны в часовых переговорах приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Фотографии с мероприятия опубликовала канцелярия главы израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал переговоры с Дональдом Трампом по иранской проблеме. Накануне глава израильского правительства прибыл в Белый дом для проведения встречи с американским лидером. В мае политик назвал ошибкой отсрочку ударов США по территории Ирана.

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    29 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    NYT: Иран рассматривал возможность ракетного удара по порту на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран планировал нанести ответный удар по порту на Украине после гибели своего моряка в результате обстрела торгового корабля, сообщает газета New York Times.

    Иран готовил атаку на украинский порт в ответ на повреждение своего судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Напряженность удалось снизить благодаря активным дипломатическим усилиям.

    Американское издание пишет, что разведка ожидала символического запуска баллистической ракеты для причинения небольшого ущерба.

    Инцидент произошел 25 июля, когда украинские военные обстреляли иранский торговый корабль. Жертвой нападения стал один член экипажа, еще один человек получил ранения.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи потребовал от временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги возместить убытки. Украинский дипломат заверил, что нападение произошло непреднамеренно и Киев не желает эскалации конфликта.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсацию за удар по торговому судну.

    Исполняющий обязанности украинского министра Андрей Сибига в ответ призвал Тегеран прекратить поддержку действий России.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о постоянных контактах российского и иранского военных ведомств из-за данного инцидента.

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    29 июля 2026, 10:12 • Новости дня
    Украинец через «Дайвинчик» угрожал ударом по военному госпиталю

    Tекст: Вера Басилая

    Фигурант дела о вербовке через «Дайвинчик» передал координаты военного госпиталя под видом помощи девушке, после чего получил угрозы ракетного удара от мужчины в военной форме.

    Фигурант дела о вербовке через Telegram-сервис знакомств «Дайвинчик» признался на видео, что отправил девушке координаты военного госпиталя, а затем получил угрозы, передает РИА «Новости».

    По словам молодого человека, он познакомился с девушкой в чате и поверил ее рассказу о желании навестить дядю, вернувшегося со спецоперации.

    «Я скинул координаты госпиталя военного под словами ее, что она хочет приехать к дяде, который с СВО вернулся», – рассказал задержанный.

    Вслед за этим, как сообщил юноша, собеседница прислала видеосообщение, где вместо нее оказался украинский мужчина в бронежилете и маске. Он поставил ультиматум: либо россиянин начинает работать на них, либо по переданным координатам госпиталя будет нанесен ракетный удар.

    ФСБ выявила многочисленные случаи использования украинскими спецслужбами сервиса «Дайвинчик» для вовлечения граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана. С июля 2025 года силовики задержали 46 молодых россиян в 16 регионах страны за выполнение заданий спецслужб Украины, включая нападения на правоохранителей и поджоги.

    Следственный комитет сообщил о вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через популярные платформы для знакомств.

    Напомним, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности.

    В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, был «Дайвинчик», указали в ФСБ. С его помощью украинская сторона вовлекала российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

    Видео признания фигурантов дела о вербовке через Telegram смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    29 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    США ввели новые санкции по Ирану против десяти компаний и восьми танкеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.

    Американское министерство финансов обновило перечень ограничений, связанных с Тегераном, передает ТАСС.

    В список были включены десять юридических лиц и восемь нефтяных танкеров. Попадание в этот реестр влечет за собой полную заморозку активов на территории Соединенных Штатов.

    Кроме того, американским гражданам и предприятиям отныне категорически запрещено вести любые дела с фигурантами данного списка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минфин США расширил санкции против иранских банков и компаний.

    В июне американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру за нарушение режима блокады Ирана.

    В апреле американские власти ввели ограничения в отношении 17 граждан и 18 организаций из Ирана и Китая.

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    30 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    США возобновили удары по Ирану

    Журналист Равид: США атаковали цели в Иране

    США возобновили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Высокопоставленный американский чиновник: армия США атакует Иран», – написал Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

    На прошлой неделе Вашингтон заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана. Однако позднее Белый дом решил отложить планы по усилению военной кампании

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    29 июля 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены вновь нанести мощные удары по Ирану, вместе с тем выясняет, возможна ли договоренность между Вашингтоном и Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что Вашингтон готов осуществить новые жесткие атаки по Ирану, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон параллельно изучает перспективы заключения соглашения с Тегераном. «Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары», – подчеркнул американский лидер.

    На прошлой неделе президент США  заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана.

    В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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    29 июля 2026, 10:28 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал Трампу не атаковать Иран без запроса США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заверил его, что Израиль не будет атаковать Иран по собственной инициативе.

    Нетаньяху во время переговоров с президентом США заверил его, что Израиль не станет инициировать удары по иранской территории без соответствующего запроса со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    При этом израильский лидер подчеркнул, что в случае нападения со стороны Тегерана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Нетаньяху также подтвердил намерение продолжить обмен разведывательными данными с американской стороной. Он отметил, что понимает необходимость учета Вашингтоном позиций арабских государств Ближнего Востока в конфликте с Ираном. Премьер заверил Трампа в полном доверии и готовности поддержать любое решение президента США.

    Ранее портал Al-Monitor сообщал, что Нетаньяху планировал представить Трампу планы ударов по иранским промышленным объектам и инфраструктуре.

    В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Израильская сторона выразила готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Месяцем ранее президент США предостерег израильского премьера от полномасштабной войны.

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