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    Как России использовать уязвимость Николаевского морского узла
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    Медведев назвал условие сохранения России
    Суд Баку отправил в тюрьму организаторов шествия с флагами СССР
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США атаки на КТК
    В Мурманской области стартовало строительство Кольской АЭС-2
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    30 июля 2026, 01:16 • Новости дня

    Названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в России

    Средняя зарплата в сфере трубопроводного транспорта превысила 295 тыс. рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Самая высокая средняя зарплата в России пришлась на трубопроводный транспорт, следует из данных Росстата.

    Средняя начисленная заработная плата в этой сфере в мае составила 295 978 рублей, передает ТАСС.

    Отмечается, что месяцем ранее, в апреле 2026 года, средний заработок сотрудников трубопроводного транспорта был заметно ниже и составлял 200 391 рубль. Таким образом, всего за один месяц средняя сумма выросла примерно на 95,5 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте средние зарплаты более 200 тыс. рублей в России были зафиксированы сразу в пяти отраслях, включая добычу нефти и газа, финансы, страхование, табачное производство, воздушный и космический транспорт, а также сферу информации и связи.

    По данным статистики за февраль средние зарплаты в девяти секторах российской экономики преодолели планку в 150 тыс. рублей, при этом наибольшие доходы приходились на табачные производства, финансистов, страховщиков, нефтегазовый сектор, IT и воздушный и космический транспорт.

    29 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    «Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российских высших учебных заведениях появится комплексная система помощи учащимся с детьми, включающая режим одного окна для оформления льгот, рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

    Министерство науки и высшего образования отмечает увеличение количества студенческих семей в университетах страны, заявила Кузнецова, выступая на форуме «Территория смыслов».

    «Когда мы только внесли соответствующий законопроект в ГД, Минобрнауки, с которым мы находились в тесном контакте, зафиксирован рост числа студенческих семей в вузах страны», – приводит слова вице-спикера Telegram-канал фракции «Единая Россия». Она добавила, что в регионах уже действуют различные программы, включая финансовую помощь и субсидирование аренды жилья, а в более чем 300 вузах открыты комнаты матери и ребенка.

    Кузнецова сообщила, что с 1 сентября в высших учебных заведениях начнет действовать новый стандарт поддержки, разработанный при участии партии. Инициатива подразумевает создание режима одного окна для получения юридических и психологических консультаций, а также помощи в оформлении пособий.

    Кроме того, достигнута договоренность с Торгово-промышленной палатой о консультировании студентов по вопросам открытия индивидуального предпринимательства. Подобный формат работы уже запущен в 17 пилотных регионах России.

    В мае 2026 года партия «Единая Россия» анонсировала инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях вузов.

    Ранее Государственная дума приняла закон о приоритетном предоставлении жилья студенческим семьям.

    Летом прошлого года парламент закрепил в законодательстве само понятие «студенческая семья».

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    29 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки сообщается в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Ободов, Иволжанского, Сохан, Осоевки и Угроедов Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Василевкой, Бугаевкой, Широким, Новоалександровкой и Сосновыи Бором.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодяного, Белозерского, Рубежного, Доброполья ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Боровского, Моначиновки Харьковской области, Рубцов и Святогорска ДНР.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    Днем ранее они освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    До этого Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    29 июля 2026, 08:51 • Новости дня
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие терроризму
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие терроризму
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная служба безопасности объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск, он обвиняется в содействии террористической деятельности, сообщили в спецслужбе.

    Администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые киевскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Впоследствии жертвами атак стало множество людей, включая женщин и детей, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

    Обвинение предъявлено по статье «Содействие террористической деятельности», он объявлен в международный розыск.

    В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, были «Дайвинчик», указали в ФСБ. Там киевский режим вовлекал российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

    В конце декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Основанием послужило то, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды.

    30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спецслужбы с 2022 года предотвратили сотни скоординированных через Telegram терактов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на отказ администрации мессенджера от взаимодействия с властями.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признавал факт активного использования платформы украинскими спецслужбами.

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    29 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам

    ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах

    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ЛДПР выступили с инициативой запретить курьерам передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

    ЛДПР предлагает полностью запретить движение электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ по тротуарам, обязать курьеров спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах, передает РАПСИ.

    Законопроект также предусматривает административную ответственность за использование телефона без гарнитуры во время поездки.

    Эти предложения стали частью партийной программы «Безопасный курьер».

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что тротуары предназначены исключительно для пешеходов.

    «За разговоры по телефону без гарнитуры во время движения необходимо установить административную ответственность. Удобство доставки не может быть важнее жизни и здоровья людей», – заявил Слуцкий.

    Лидер партии добавил, что высокая скорость передвижения курьеров и отвлечение на гаджеты создают серьезную угрозу для окружающих, особенно для детей и пожилых граждан. По его мнению, новые меры помогут навести порядок в работе сервисов доставки и повысят безопасность на улицах.

    В начале июля Минтранс анонсировал подготовку поправок об ограничении движения велокурьеров по пешеходным зонам.

    Весной президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность запрета езды на электровелосипедах по тротуарам.


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    29 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Зеленский заявил об исключении вопроса Крыма из переговоров

    Зеленский: Судьба Крыма не обсуждается на мирных переговорах

    Зеленский заявил об исключении вопроса Крыма из переговоров
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Судьба Крыма не является предметом текущих обсуждений, касающихся завершения конфликта на Украине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что вопрос о будущем Крыма не поднимается в рамках переговоров о прекращении огня, передает «Газета.Ru».

    «Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим. Земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное – не потерять людей», – сказал Зеленский в интервью Fox News.

    Ранее Зеленский отмечал, что ситуация вокруг полуострова кардинально изменила его отношение к давним знакомым из России. По его словам, те, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией, перестали быть для него людьми.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела неонацистскую риторику в словах Владимира Зеленского о крымчанах. Ранее Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения территорий.

    Переселенцы с Украины призвали Зеленского прекратить спекуляции о российском статусе Крыма.

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    29 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии

    Politico: Мерц оказался под угрозой отставки из-за внутрипартийного скандала

    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Христианско-демократическом союзе Германии нарастает недовольство политикой канцлера Фридриха Мерца, что может привести к его скорой отставке на фоне серии скандалов.

    Политический кризис в Германии набирает обороты на фоне падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

    Ситуация обострилась после того, как стало известно о решении лидера консервативной фракции Йенса Шпана и его мужа стать родителями с помощью суррогатного материнства в США. Суррогатное материнство запрещено в Германии, и партия ХДС долгое время выступала против этой практики.

    «Это чувство вряд ли можно выразить словами», – прокомментировал ситуацию Шпан. Скандал привел к вынужденной отставке политика, однако попытка Мерца обновить команду обернулась провалом. Министр транспорта Патрик Шнидер узнал о своем увольнении из сообщений и подал в отставку сам, назвав ситуацию недостойной.

    Недовольство действиями канцлера выразил и уходящий госсекретарь Минздрава Тино Зорге. Эксперты отмечают, что авторитет Мерца стремительно падает, а в кулуарах партии уже обсуждают вопрос о том, когда и как сменят главу правительства. Судьба канцлера может решиться после сентябрьских выборов в трех федеральных землях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост из-за рождения ребенка от суррогатной матери.

    После этого канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Однако согласованный кандидат на должность нового министра транспорта в последний момент отказался от назначения.

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    29 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученых

    Tекст: Дарья Григоренко

    В столице Урала задержали 38-летнего горожанина, которого обвинили в хулиганском нападении на двух ученых, один из которых вскоре скончался, сообщил СК.

    В сообщении на сайте ведомства говорится: «Обвиняемый, находясь вблизи дома на улице Главной в городе Екатеринбурге, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин... один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания... Фигурант задержан».

    Следователи уточнили, что будут ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ, обвинение предъявлено 38-летнему жителю Екатеринбурга как участнику хулиганских действий в отношении двух мужчин.

    Ранее Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН сообщал, что 22 июля на 68-м году жизни скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер писал на своей странице во «ВКонтакте», что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит.

    По словам депутата, ученый вместе со своим заместителем осматривал опытные поля и заметил подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил родителям подростков и сообщил, что довезет детей до института, где их уже ждали мужчины, напавшие на ученых. После этого было возбуждено уголовное дело, одного из предполагаемых участников конфликта доставили к следователю, сообщил СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали расследование обстоятельств гибели заслуженного работника сельского хозяйства России Никиты Зезина после нападения в Екатеринбурге.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о федеральной проверке гибели ученого.

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    29 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны стали пиарить терроризм Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта и надеются на развал России.

    По словам Лаврова, на Западе оценивают результаты ударов дальнобойных средств, находящихся в распоряжении Киева, как достижение поставленных задач, передает ТАСС.

    «Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ киевского режима от американских инициатив тем, что Зеленскому предоставлена широкая военная поддержка Запада, включая поставки дронов для атак по России.

    На одном из круглых столов глава МИД заявил о назначении Западом Владимира Зеленского на роль «фюрера» и о его использовании как главного орудия в противостоянии с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о сохраняющихся в НАТО идеях «деколонизации» и расчленения Российской Федерации.

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    29 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку

    Штурмовики Южной группировки зашли в Дружковку в ДНР

    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения российской армии успешно продвинулись в Донецкой народной республике и вошли на территорию населенного пункта Дружковка, сообщили в Южной группировке.

    Бойцы группировки войск «Юг» зашли в Дружковку в ДНР, передает РИА «Новости». Опубликованы кадры, на которых видны штурмовики 1008-го мотострелкового полка у въезда в населенный пункт.

    «Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что «Константиновка еще наша» и «русские даже не подошли», наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше», – сообщили в пресс-центре группировки.

    На прошлой неделе первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

    Накануне подразделения группировки «Центр» освободили село Красный Кут для формирования плацдарма перед наступлением.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках украинской авиации сдержать продвижение российских сил.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР.

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    29 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    Медведев назвал условие сохранения России

    Медведев заявил о необходимости победы в спецоперации для сохранения России

    Медведев назвал условие сохранения России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранить страну.

    «Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», – сказал Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

    Политик назвал сохранение России общей задачей всех политических сил. Он добавил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, поскольку им не нравится независимость россиян.

    Председатель партии отметил, что сейчас государство испытывают на прочность, а Запад открыто использует Украину как таран. В связи с этим гражданам необходимо сплотиться и занять единую позицию для достижения победы.

    В мае этого года Медведев назвал семь причин для неизбежного распада Украины. Ранее политик сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году председатель «Единой России» заявил о продолжении боевых действий до полного достижения поставленных целей.

    Комментарии (24)
    29 июля 2026, 22:05 • Новости дня
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время попытки перехвата дронов, летчику удалось катапультироваться.

    Воздушные силы ВСУ заявили, что была потеряна связь с истребителем F-16 , когда пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что летчик катапультировался, и находится под наблюдением врачей. На месте падения истребителя работают профильные эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные причины произошедшей катастрофы.

    Ранее истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    В мае того же года еще один летчик успешно катапультировался при крушении самолета.

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    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    29 июля 2026, 09:01 • Новости дня
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы под видом девушек обманом втягивали молодых людей в террористическую деятельность, используя для этого популярную платформу для общения «Дайвинчик/Leo», сообщили в Следственном комитете.

    Оперативники с июля 2025 года поймали 46 граждан в 16 регионах страны, в рамках уголовных дел установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота, указала официальный представитель СК Светлана Петренко в Max.

    Подозреваемых задержали в Москве, Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, в Алтайском крае и Чувашии.

    Им от 14 до 18 лет, киевские спецслужбы вовлекали молодых людей в совершение преступлений с использованием указанного сервиса.

    Злоумышленники знакомились с жертвами под видом девушек и назначали свидания возле социально значимых объектов. Затем молодым людям отправляли фишинговые ссылки. После этого с парнями связывались лжеправоохранители и угрожали уголовным преследованием за перевод денег украинской армии.

    Запуганных юношей заставляли совершать поджоги и нападать на полицейских. В Петербурге следователи объединили 15 подобных дел в одно производство. Возраст задержанных составляет от 12 до 22 лет.

    В конце 2025 года Роскомнадзор заблокировал указанный ресурс за распространение запрещенных материалов. Сейчас следователи устанавливают личности конкретных вербовщиков.

    Напомним, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности.

    В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, был «Дайвинчик», указали в ФСБ. С его помощью украинская сторона вовлекала российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее заявил о вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через мессенджеры.

    Ветеран ФСБ Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что разведка Украины использует имитацию влюбленности и романтических отношений.

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    29 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский лидер обратился к президенту США с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» систем ПВО Patriot, чтобы предотвратить разрушение энергетических объектов предстоящей зимой.

    Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа выделить экстренный «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot для защиты украинской энергетической инфраструктуры от ударов, передает Axios.

    Запасы этих ракет на Украине почти истощены, а без них страна не может отражать атаки баллистических ракет. Если проблема не будет решена к зиме, миллионы украинцев могут остаться без отопления.

    «Нам нужны Patriot еще вчера», – заявил Зеленский, отметив, что к зиме Киеву необходимо 300 таких ракет-перехватчиков.

    По его словам, Трамп пообещал помочь, но подчеркнул сложность ситуации из-за потребности США в этих ракетах для войны с Ираном. В ходе недавнего саммита НАТО обсуждалась возможность передачи Украине лицензий на производство Patriot, чтобы снизить зависимость от американских запасов.

    Украинский президент также сообщил о встречах с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon для обсуждения производства. Однако даже при получении лицензий на создание большого количества ракет уйдет от одного до пяти лет. В качестве альтернативы Киев и американские оборонные компании рассматривают модификацию украинских баллистических ракет в антиракеты, что, по мнению Зеленского, будет быстрее и дешевле.

    Кроме того, Зеленский рассказал об улучшении отношений с Трампом и ожидаемом визите его посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев в ближайшие две недели, отмечает издание.

    Стороны планируют детально обсудить идеи возобновления мирных переговоров. При этом украинский лидер выразил скептицизм относительно намерений Москвы, заявив о якобы возможном участии 30 тыс. военных из КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

    Соединенные Штаты выдадут Киеву лицензию на производство данных боеприпасов.

    Эксперты Bloomberg спрогнозировали многолетние сроки запуска подобного предприятия.

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    29 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили порты и доставлявшие оружие для ВСУ сухогрузы

    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ
    @ mramorn/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию ударов по резервуарам с ГСМ в Николаеве и сухогрузам в Одессе, которые использовались для снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать порты Украины и морские суда, доставляющие грузы для украинских войск, передает Минобороны.

    Удары наносились вечером 28 июля и в ночь на 29 июля.

    В Николаевском морском торговом порту российские беспилотники поразили объекты хранения военных грузов. Также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинской армии.

    Кроме того, накануне вечером дроны атаковали два сухогруза восточнее Одессы. Эти суда перевозили вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне российские военные разрушили портовую инфраструктуру и резервуары с горючим в Николаеве.

    В акватории Черного моря беспилотники атаковали сухогруз с военными грузами для украинской армии.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы.

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