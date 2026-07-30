Reuters не исключило отклонения Вашингтоном кандидатуры нового посла Франции

Reuters: США могут заблокировать назначение нового посла Франции ле Шовалье

Tекст: Антон Антонов

Источники Reuters отмечают, что окончательное решение еще не принято.

Подобный шаг со стороны Вашингтона считается крайне необычным и может усугубить раскол между союзниками, у которых ранее возникали разногласия из-за тарифов и конфликта вокруг Ирана.

Президент Эммануэль Макрон уже подал документы на назначение Ле Шовалье, который ранее работал в Елисейском дворце, а сейчас руководит аппаратом министра иностранных дел Франции. Париж рассчитывал завершить процесс к сентябрю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские дипломаты покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции.

Политолог Владимир Корнилов объяснил этот дипломатический скандал разногласиями в сфере прав человека.

В прошлом году французские власти вызвали на беседу заместителя посла США из-за обвинений в адрес Эммануэля Макрона.