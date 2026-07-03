Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки

Tекст: Катерина Туманова

«Хочу отметить, что взятие Константиновки – это только первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ», – заявил президент, о чем сообщает сайт Кремля.

Путин передал самые наилучшие слова благодарности и пожелания всем бойцам, командирам 3-й армии под руководством генерала Кузьменкова, которые приняли участие в освобождении города.

Освобождение Константиновки, подчеркнул президент, имеет важное стратегическое значение.

«[освобождение] является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики», – сказал он.

Вечером в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта.