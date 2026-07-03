Силы ПВО уничтожили направлявшийся к Москве беспилотник

«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
«По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».
Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.
Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.
Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.
«В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.
В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.
Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.
В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.
Памятные мероприятия проходят в Мосалле имени имама Хомейни, передает ТАСС. Этот религиозно-общественный комплекс является крупнейшим в Тегеране.
Верховный лидер исламской республики погиб в результате американских и израильских ударов. Во время траурной церемонии Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Напомним, масштабная церемония прощания с погибшим духовным лидером Ирана стартовала в Тегеране.
Бывшего верховного руководителя похоронят в его родном городе Мешхеде.
День траура будет объявлен в Токмаке Запорожской области по погибшим в результате удара ВСУ по рынку, передает ТАСС. Во всех организациях муниципального округа приспустят государственные флаги.
В результате жестокой атаки украинских вооруженных формирований на городской рынок погибли пять человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 18 мирных жителей.
«Сейчас делаем постановление о дне траура, который, еще решаем, будет завтра или послезавтра, чтобы люди пришли в себя. Приспустим флаги, обратимся ко всем организациям, которые у нас на территории», – заявил представитель местной администрации. Он подчеркнул, что таким образом власти отдадут дань памяти погибшим и поблагодарят горожан за мужество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских военных по рынку Токмака погибли пять человек.
Четверых тяжелораненых пострадавших доставили в Мелитопольскую областную больницу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку очередным гнусным военным преступлением киевского режима.
«Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров». Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – напомнил дипломат в комментарии РИА «Новости».
Галузин отметил, что прямые контакты между представителями двух стран проходили в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце 2025 года именно Сибига объявил об одностороннем выходе украинской стороны из переговорного процесса.
Представитель МИД указал на то, что Москва никогда не отказывалась от диалога, в то время как Киев неоднократно прерывал контакты.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Gallup выяснила, что большинство украинцев выступают за переговоры с Россией. Рютте заявил о планах НАТО усилить Киев перед переговорами. Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту.
«Ни при каких условиях. Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего», – подчеркнул представитель Центробанка в эфире «Радио РБК», передает ТАСС.
В августе прошлого года Банк России исключил возможность запрета на снятие наличных средств с депозитов.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей слухи о заморозке счетов россиян.
Центробанк оценил подобные сценарии развития событий как угрозу финансовой стабильности страны.
Минздрав: В Лисичанске девять человек доставлены в больницы после атаки
«В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь», – приводит РИА «Новости» слова помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он добавил, что еще трое человек получили амбулаторную медицинскую помощь. При этом координацию работы врачей осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.
Ранее в этот день в Лисичанске ЛНР под ударом дронов ВСУ оказался пассажирский автобус, ранения получили 12 человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами. Кроме того, ВСУ целенаправленно нанесли удар по детям на велосипедах в Лисичанске.
Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство в Max.
Главной темой обсуждения стала обстановка с обеспечением нефтепродуктами в отдельных субъектах страны. Особое внимание участники уделили Иркутской области и Забайкальскому краю.
Руководители этих регионов отчитались о текущих запасах топлива и принимаемых мерах. По итогам докладов Новак потребовал от нефтяников оперативно направить дополнительные объемы нефтепродуктов для скорейшего удовлетворения спроса.
Ранее правительство подготовило комплекс мер для стабильного топливообеспечения потребителей в период летнего спроса.
Российские нефтеперерабатывающие заводы значительно нарастили объемы производства горючего.
Крупнейшие нефтяные компании удерживают стоимость бензина на заправках в пределах текущей инфляции.
Эксперт Куликов: Освобождение Константиновки поменяет лицо войны
Бои за Константиновку имеют стратегическое значение, подчеркивает Куликов. «Это серьезная операция, меняющая лицо войны. Константиновка является ключом к Славянско-Краматорской агломерации и, значит, к достижению одной из самых важных целей СВО – освобождению Донбасса», – заявил эксперт.
«Конечно же, эта операция проходит под пристальным вниманием Верховного Главнокомандующего. Президент России демонстрирует блестящее владение ситуацией на линии боевого соприкосновения», – добавил он.
Отдельно политолог указал на информационный эффект от ситуации на фронте. По его мнению, продвижение российских подразделений разрушает попытки западных стран представить ситуацию на фронте в выгодном для Киева свете.
«Важно отметить и то, что успехи наших военных на этом направлении под руководством Владимира Путина сорвали план Запада по информационно-психологическому воздействию на граждан нашей страны: говорить о том, что Украина чего-то добивается на фоне явных и однозначных успехов ВС РФ на линии фронта – это по меньшей мере смешно. Даже западные СМИ начали признавать, что их самые негативные сценарии – продвижение наших войск на Донбассе – осуществились», – подчеркнул Куликов.
Схожую оценку дал командир отряда БАРС-21, заместитель командира 10-й разведывательно-штурмовой бригады «Дон» Андрей Сапрыкин, принимавший участие в боевых действиях на Луганском и Харьковском направлениях.
По его словам, российские подразделения продолжают развивать наступление сразу на нескольких участках фронта. «ВС РФ нарастили темпы продвижения по всей линии боевого соприкосновения и безоговорочно владеют стратегической инициативой. Мы контролируем более 96% территории Константиновки. Практически все 11 тысяч строений – наши, остались лишь единицы», – сказал Сапрыкин.
Он также отметил, что руководство страны получает полную информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения: «Главное – Верховный Главнокомандующий Владимир Путин все видит, слышит и понимает».
Кроме того, Сапрыкин обратил внимание на комплексный характер действий российских сил. По его словам, «задача по уничтожению противника сегодня решается комплексно – от глубоких тылов и логистики до топливных хранилищ, энергообъектов, дорог, мостов».
Ранее Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.
Министерство обороны сообщило об уничтожении до 95 украинских военных в юго-западной части города за одни сутки. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о безуспешных контратаках противника на этом направлении.
Российские войска освободили город Константиновка в ДНР
«Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.
«Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.
Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.
Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.
Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.
В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД, этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.
Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.
Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.
После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.
В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.
Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.
Финансист Никитин: Консервативным россиянам лучше вкладывать деньги в золото
Никитин считает, что золото может принести около 10-15% доходности, а биткоин способен как подорожать на 40%, так и потерять пятую часть стоимости, передает «Газета.Ru».
«Биткоин потенциально способен дать большую доходность, но вероятность сильной просадки там кратно выше. Золото же – прежде всего инструмент сохранения покупательной способности, а не агрессивного роста», – отметил он.
Специалист указал, что приобретение металла доступно через банки и брокеров, тогда как покупка цифровых монет несет инфраструктурные риски и угрозу потери доступа к кошельку.
По прогнозу финансиста, через год цена золота может достичь 6070 долларов за 31 грамм, а биткоина – 110-140 тыс. долларов. Главным драйвером роста обоих активов станет вероятное снижение ставки американским регулятором.
В текущих реалиях серьезным конкурентом инвестиционным инструментам остаются классические банковские вклады, отметил Никитин. Депозит является наиболее рациональным решением для надежного сохранения капитала на короткий срок без лишнего азарта, сообщил он.
Утром 3 июля биржевые котировки золота выросли выше отметки 4200 долларов за тройскую унцию.
В начале июня стоимость биткоина опустилась ниже психологически важной отметки в 62 тыс. долларов.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала криптовалюту крайне рискованным инструментом для инвестиций.
«ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
Ранее Собянин в ночь на пятницу сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ. Всего с начала дня на подлете к городу ликвидировано шесть беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию.
Фигуранты дела о покушении на Маргариту Симоньян получили до 25 лет колонии
Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян приговорены к срокам от шести до 25 лет лишения свободы, передает ТАСС. Наибольший срок получил механик автосервиса Михаил Балашов.
Суд назначил Балашову наказание в виде лишения свободы на 25 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Другой фигурант, Егор Савельев, ранее судимый за покушение на убийство, получил 15 лет колонии и штраф 800 тыс. рублей.
Всего по делу о покушении на Симоньян проходят 12 человек. Поскольку на момент совершения преступления некоторые из них были несовершеннолетними, судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе прений государственное обвинение просило назначить подсудимым до 25 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о покушении на журналисток поступило в военный суд Москвы.
Обвиняемые согласились совершить данное преступление за 50 тысяч долларов.
Ранее в материалах расследования появились трое несовершеннолетних фигурантов.
Для Турции необходимо постоянно говорить с Россией. Только поддерживая открытые каналы связи, можно обсуждать региональные кризисы и искать пути их урегулирования», – заявил глава МИД страны Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.
По словам турецкого министра, контакты Москвы и Анкары охватывают широкий круг тем. Стороны обсуждают ситуацию на Украине, в Черноморском регионе, Сирии и на Южном Кавказе, а также двустороннее торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество.
«Президент Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом Путиным. Они регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине и другие актуальные темы», – приводит РИА «Новости» слова Фидана в CNN Turk.
Фидан сообщил, что 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН на переговорах с Владимиром Путиным в Казани передал ему послания от Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Я передал послания, в том числе касающиеся ситуации на Украине и других региональных вопросов», – сказал Фидан.
Во время этой встречи турецкий министр получил от российского лидера сигналы по урегулированию украинского конфликта, в том числе касающиеся договоренностей в Анкоридже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности турецких властей предоставить площадку для дипломатических контактов. Посол Вершинин назвал Стамбул удобной площадкой для переговоров по Украине.
Следователи изъяли более 60 животных и птиц с территории частного дома в Тахтамукайском районе Адыгеи после гибели пенсионерки от нападения примата, передает ТАСС. В отношении внучки погибшей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, экзотические животные незаконно содержались в вольере. Во время кормления 84-летняя женщина открыла вольер, и примат напал на нее. Пенсионерка скончалась на месте. Животное также покусало 39-летнего внука, он госпитализирован с травмами.
«Забрали всех животных: 1 кинкажу, 1 гуанако, 1 гиббон, 1 лемур черный, 2 ламы, 3 тамарина, 4 лемура кошачьих, 4 фенека, 6 зеленых мартышек, 10 кенгуру валлаби, 12 макак-резус, а также 2 попугая ара, 2 александровских попугая, 6 попугаев аратинги и 8 попугаев жако», – сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
В прокуратуре Адыгеи уточнили, что всех изъятых животных и птиц передали в сафари-парк в Краснодаре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне домашняя обезьяна насмерть загрызла пенсионерку в Адыгее. Ранее подмосковная прокуратура организовала проверку из-за проживания тигренка в частном доме.
До этого правительство России утвердило перечень запрещенных к содержанию диких животных.