Взрыв мины около аэродрома в Сирии унес жизни пяти человек

Мария Львова-Белова: «Единая Россия» будет добиваться защиты детей от бюрократических ошибок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мария Львова-Белова выступила за немедленное исправление бюрократических ошибок в отношении несовершеннолетних, передает сайт «Единой России».

Поводом стала ситуация с десятилетней Ариной Захаровой из Омска, на которую приставы по ошибке завели исполнительное производство из-за долга другого человека.

«Любые сбои в государственных информационных системах, затрагивающие ребёнка, должны устраняться сразу, недопустимо, когда на имя несовершеннолетнего появляются чужие обязательства, а семье приходится годами добиваться их отмены. Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок, партия будет работать над этим», – отметила детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что защита подрастающего поколения остается безусловным приоритетом, поэтому дети не должны страдать из-за системных сбоев.

Ранее на съезде партии были выдвинуты более 600 кандидатов в депутаты Госдумы. В пятерку лидеров списка вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два года назад судебные приставы попытались взыскать чужой долг с восьмилетней девочки из Омска.

В начале июня президент России Владимир Путин продлил полномочия Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена на пять лет. А в конце июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил ее имя в числе лидеров предвыборного списка партии.