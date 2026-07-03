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    3 июля 2026, 21:16 • Новости дня

    «Художника» Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    «Цифрового» художника Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сергею Галантеру по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    «Тверской районный суд города Москвы 3 июля 2026 года признал Галантера Сергея Владимировича виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что осужденный выдавал себя за «цифрового» художника и эксперта по инвестициям. Он предлагал гражданам вкладывать денежные средства в виртуальное искусство, обманывая доверчивых инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Мосгорсуд утвердил семилетний срок лишения свободы для похитившей у инвестора более шести миллиардов рублей блогера Валерии Федякиной.

    В марте суд приговорил криптоинвестора Григория Мулузяна к шести годам колонии за обман клиентов под предлогом инвестирования в криптовалюту.

    В середине июня чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг получил пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.

    3 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено еще два дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин в ночь на пятницу сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ. Всего с начала дня на подлете к городу ликвидировано шесть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию.

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    3 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о покушении на Симоньян

    Фигуранты дела о покушении на Маргариту Симоньян получили до 25 лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй Западный окружной военный суд Москвы назначил фигурантам дела о подготовке убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян от шести до 25 лет лишения свободы.

    Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян приговорены к срокам от шести до 25 лет лишения свободы, передает ТАСС. Наибольший срок получил механик автосервиса Михаил Балашов.

    Суд назначил Балашову наказание в виде лишения свободы на 25 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Другой фигурант, Егор Савельев, ранее судимый за покушение на убийство, получил 15 лет колонии и штраф 800 тыс. рублей.

    Всего по делу о покушении на Симоньян проходят 12 человек. Поскольку на момент совершения преступления некоторые из них были несовершеннолетними, судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе прений государственное обвинение просило назначить подсудимым до 25 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о покушении на журналисток поступило в военный суд Москвы.

    Обвиняемые согласились совершить данное преступление за 50 тысяч долларов.

    Ранее в материалах расследования появились трое несовершеннолетних фигурантов.

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    3 июля 2026, 21:20 • Видео
    ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

    «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    3 июля 2026, 09:53 • Новости дня
    Школьница в Москве отдала мошенникам 1,5 млн рублей после перехода по ссылке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя жительница столицы лишилась денег и ювелирных украшений матери, поверив злоумышленникам, сообщившим о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги», сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали в Химках 19-летнего курьера телефонных аферистов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Молодой человек забрал у девочки имущество родителей на сумму более 1,5 млн рублей.

    Полученные драгоценности задержанный сдал в ломбард, а вырученные средства перевел кураторам на криптовалютный кошелек.

    По данным ведомства, потерпевшая познакомилась со злоумышленником в мессенджере. По его просьбе она перешла по ссылке для участия в голосовании. Вскоре ей позвонили неизвестные, представившиеся специалистами, и заявили о взломе ее профиля на госуслугах и оформлении доверенности на ее имя.

    Для отмены документа мошенники убедили школьницу передать все ценности из квартиры курьеру под предлогом декларирования. Девочка сложила сбережения и украшения матери в сумку и отдала их неизвестному у дома в Поповом проезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня столичные полицейские поймали соучастника обмана 15-летнего подростка на 5 млн рублей. Месяцем ранее аферисты выманили у московского юноши свыше 16 млн рублей.

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    3 июля 2026, 07:27 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о дожде с грозой в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В пятницу в столичном регионе ожидаются кратковременные осадки, ночная гроза и повышение температуры выше климатической нормы, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В пятницу в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, ночью возможна гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    По словам синоптика, минимальная температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов тепла, а по области – от 15 до 20 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Специалист также уточнила, что температурные показатели в пятницу окажутся на 2-3 градуса выше привычной климатической нормы для этого времени года.

    Ранее синоптики спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в столичном регионе.

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    2 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Аэропорт Внуково вернулся в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения в аэропорту Внуково сняты, он вернулся в штатный режим работы, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.

    Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

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    3 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены два летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации дронов на подлете к городу.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

    Росавиация вечером четверга сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, а затем вернулся в штатный режим работы.

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    3 июля 2026, 06:35 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал о переходе аэропорта Домодедово на решим работы с авиарейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ.


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    2 июля 2026, 23:05 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил о том, что аэропорт Внуково временно перешел на обслуживание рейсов по согласованию.

    «Аэропорт  Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.


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    3 июля 2026, 06:01 • Новости дня
    Силы ПВО сбили на подлете к Москве еще два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два беспилотника уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Сбиты ещё два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал о двух сбитых БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией. Росавиация вечером четверга сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, а затем вернулся в штатный режим работы.

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    3 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные авиагавани Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме, все ограничения сняты, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщала о переходе аэропорта Внуково в режим работы с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию. В ночь на пятницу на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ.


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    3 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили два беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Градоначальник в Max указал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля системы ПВО сбили пять летевших в сторону Москвы беспилотников.

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    3 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    В центре Москвы из-за антисанитарии закрыли «Пятерочку»

    Суд закрыл «Пятерочку» в центре Москвы из-за антисанитарии и обнаруженной там крысы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Деятельность продуктового магазина в Тверском районе Москвы временно приостановлена после обнаружения грызуна и серьезных нарушений санитарных норм в торговых залах.

    Тверской районный суд вынес решение о закрытии супермаркета на Тихвинской улице, передает ТАСС. Причиной жестких мер стали грубые нарушения базовых санитарно-эпидемиологических норм.

    «Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 июля 2026 года предприятие продовольственной торговли «Пятерочка» ООО «Агротог» признано виновным в совершении административного правонарушения. Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    В ходе осмотра специалисты зафиксировали крайне неудовлетворительное гигиеническое состояние помещений. Инспекторы выявили обильные скопления пыли, остатки еды под стеллажами и повреждения напольного покрытия. Главным основанием для закрытия стало присутствие живой крысы в складской зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования и отсутствия медосмотров у сотрудников.

    Ранее Бутырский районный суд вынес постановление о временном прекращении деятельности кафе «Суши-энд-Пицца» по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

    До этого Роспотребнадзор обнаружил в супермаркетах сети «Светофор» мух, тараканов и грызунов.

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    3 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 11-й дрон с начала суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотный летательный аппарат сбили на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Отражена атака одного дрона, направлявшегося в столичный регион, сообщил Собянин в Max.

    В настоящее время на месте ликвидации аппарата работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к Москве.

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    3 июля 2026, 11:44 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы ПВО поразили три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице, сообщил градоначальник Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин в Max.

    До этого в пятницу Собянин сообщал о двух уничтоженных БПЛА у Москвы.

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    3 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На российскую столицу летели три беспилотных летательных аппарата, их уничтожила система ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого мэр города сообщал еще об 11 сбитых дронах у Москвы с начала суток.

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