«Цифрового» художника Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Тверской районный суд города Москвы 3 июля 2026 года признал Галантера Сергея Владимировича виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что осужденный выдавал себя за «цифрового» художника и эксперта по инвестициям. Он предлагал гражданам вкладывать денежные средства в виртуальное искусство, обманывая доверчивых инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Мосгорсуд утвердил семилетний срок лишения свободы для похитившей у инвестора более шести миллиардов рублей блогера Валерии Федякиной.

В марте суд приговорил криптоинвестора Григория Мулузяна к шести годам колонии за обман клиентов под предлогом инвестирования в криптовалюту.

В середине июня чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг получил пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.