В центре Москвы из-за антисанитарии закрыли «Пятерочку»

Суд закрыл «Пятерочку» в центре Москвы из-за антисанитарии и обнаруженной там крысы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тверской районный суд вынес решение о закрытии супермаркета на Тихвинской улице, передает ТАСС. Причиной жестких мер стали грубые нарушения базовых санитарно-эпидемиологических норм.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 июля 2026 года предприятие продовольственной торговли «Пятерочка» ООО «Агротог» признано виновным в совершении административного правонарушения. Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе инстанции.

В ходе осмотра специалисты зафиксировали крайне неудовлетворительное гигиеническое состояние помещений. Инспекторы выявили обильные скопления пыли, остатки еды под стеллажами и повреждения напольного покрытия. Главным основанием для закрытия стало присутствие живой крысы в складской зоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования и отсутствия медосмотров у сотрудников.

Ранее Бутырский районный суд вынес постановление о временном прекращении деятельности кафе «Суши-энд-Пицца» по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

До этого Роспотребнадзор обнаружил в супермаркетах сети «Светофор» мух, тараканов и грызунов.