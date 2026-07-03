Более десяти районов Крыма лишились света из-за атак беспилотников ВСУ

Более десяти районов Крыма остались без света из-за атак беспилотников ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более десяти районов Республики Крым оказались частично или полностью без электричества в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на советника главы республики Олега Крючкова.

«Ситуация с энергоснабжением остается сложной. Враг ежедневно атакует беспилотниками энергетическую систему полуострова. Сейчас полностью или частично обесточены больше десяти районов полуострова», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал о временных отключениях света из-за повреждений инфраструктуры. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за отсутствия электричества в Евпатории остановили летние трамваи, также зафиксированы сбои в движении электричек.

Восстановление подачи энергии может занять от нескольких часов до суток. Десятки бригад специалистов работают круглосуточно, ремонтируя поврежденные подстанции и линии электропередачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за внешнего воздействия на магистральные сети без света остались четыре города и три района Крыма.

До этого украинские войска на протяжении недели целенаправленно били по распределительным подстанциям полуострова.

Глава региона Сергей Аксенов призвал жителей с пониманием отнестись к временным отключениям энергоснабжения.