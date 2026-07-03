СК изъял в Адыгее более 60 экзотических животных после нападения обезьяны на пенсионерку

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следователи изъяли более 60 животных и птиц с территории частного дома в Тахтамукайском районе Адыгеи после гибели пенсионерки от нападения примата, передает ТАСС. В отношении внучки погибшей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, экзотические животные незаконно содержались в вольере. Во время кормления 84-летняя женщина открыла вольер, и примат напал на нее. Пенсионерка скончалась на месте. Животное также покусало 39-летнего внука, он госпитализирован с травмами.

«Забрали всех животных: 1 кинкажу, 1 гуанако, 1 гиббон, 1 лемур черный, 2 ламы, 3 тамарина, 4 лемура кошачьих, 4 фенека, 6 зеленых мартышек, 10 кенгуру валлаби, 12 макак-резус, а также 2 попугая ара, 2 александровских попугая, 6 попугаев аратинги и 8 попугаев жако», – сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

В прокуратуре Адыгеи уточнили, что всех изъятых животных и птиц передали в сафари-парк в Краснодаре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне домашняя обезьяна насмерть загрызла пенсионерку в Адыгее. Ранее подмосковная прокуратура организовала проверку из-за проживания тигренка в частном доме.

До этого правительство России утвердило перечень запрещенных к содержанию диких животных.