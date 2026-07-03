ВОЗ предупредила о риске масштабных эпидемий в Венесуэле

Землетрясение в Венесуэле спровоцировало угрозу вспышек инфекционных заболеваний

Tекст: Тимур Шайдуллин

Масштабная волна заболеваний угрожает южноамериканской республике на фоне последствий недавнего стихийного бедствия, передает РИА «Новости».

Директор департамента по чрезвычайным ситуациям ПАОЗ/ВОЗ Сиро Угарте подчеркнул крайнюю серьезность положения.

«В отношении рисков для здоровья, для более широких кругов населения, но главным образом для людей, которые сейчас живут в местах временного размещения, существует повышенный риск вспышек заболеваний, от которых есть вакцины, таких как корь, дифтерия и коклюш», – заявил представитель организации. Он добавил, что также увеличивается вероятность распространения недугов через воду и укусы насекомых.

Из-за коллапса медицинских учреждений ситуация стремительно выходит из-под контроля. Специалисты решили проводить точечную вакцинацию в самых густонаселенных пунктах размещения. В страну уже экстренно доставили 6,2 тонны медикаментов и развернули две полевые больницы.

Две серии мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Стихия разрушила сотни жилых домов и повредила инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительных подземных толчков в Венесуэле превысило две тысячи человек.

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