Эксперты ООН спрогнозировали аномальную жару на Земле из-за Эль-Ниньо

Ученые WMO сообщили об усилении Эль-Ниньо и глобальном потеплении до 2027 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Метеорологическое явление спровоцирует дальнейшее потепление в различных уголках мира, сообщил ученый Всемирной метеорологической организации ООН (WMO) Альваро Сильва, передает РИА «Новости».

«Последствия от Эль-Ниньо будут ощущаться в разных регионах вплоть до конца года и в 2027 году… Эль-Ниньо существенно увеличит температуру на Земле», – заявил на брифинге эксперт.

Специалисты единогласно ожидают усиления этого метеоявления. Прогноз его интенсивности уже изменен с умеренного на сильный. Это грозит масштабными засухами, особенно в Карибском бассейне и странах Латинской Америки.

Сильва предупредил, что время для подготовки к кризису стремительно истекает. Влагозависимым отраслям, таким как сельское хозяйство и энергетика, необходимо срочно обеспечить запасы воды.

Сейчас Европа уже страдает от одной из самых сильных тепловых волн за последние годы. Во многих государствах воздух прогревается выше плюс 40 градусов, значительно превышая климатическую норму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня в Тихом океане началось масштабное потепление поверхностных вод из-за активной фазы Эль-Ниньо.

Ране американские ученые спрогнозировали беспрецедентное повышение глобальных температур на три градуса.

До этого турецкие исследователи оценили риски формирования пустынного климата в своей стране к 2040 году.