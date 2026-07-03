Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару

Агроном Викулов: Вода из скважины способна погубить весь урожай на даче

Tекст: Татьяна Косолапова

«Среди дачников бытует мнение, что капли воды на листьях действуют как линзы и прожигают их. Теоретически ожоги от капель воды возможны, но массово такого явления я не встречал. Главная опасность другая – холодная вода. Многие огородники имеют скважины и ледяной водой оттуда поливают грядки», – рассказал Викулов.



По его словам, для теплолюбивых культур, например, перца, томата, огурца, такой полив особенно опасен. Растения испытывают физиологический стресс, который способен привести к их гибели. Чтобы не погубить растения и урожай, вода должна быть близкой по температуре к окружающей среды. Поэтому лучше поливать огород не из шланга, а из бочек, где вода отстоялась и приобрела температуру воздуха в тени.

Поливать, по словам агронома, лучше всего вечером или утром, когда растения легче справляются с перегревом, результат будет гораздо эффективнее. Также стоит обязательно использовать в жару мульчирование, особенно для растений, чьи корни расположены близко к поверхности. Это весьма важно в теплицах и парниках, где идет очень мощный нагрев.

«Принципиально важна и вентиляция в закрытом грунте. Томаты, например, не завязывают плоды при температуре выше 30–35 градусов, потому что ухудшается опыление, и кисти просто не образуются. Нужно открывать теплицы по максимуму, устраивать естественную вентиляцию или ставить прямо к растениям вентилятор», – рекомендует собеседник.

Агроном подчеркивает, что огородники нередко уезжают с дачи, оставляя теплицы закрытыми, а по возвращении обнаруживают, что растения буквально «сварились». Он предупреждает, что в жаркое время года температура там способна достигать 45–50 градусов. «В таком случае мы увидим просто гибель всех растений. Ничего хорошего из этого не получится», – предупредил Викулов.

Ранее садовод Андрей Туманов рассказал о преимуществах вечернего полива, назвав его более эффективным по сравнению с утренним, а также предупредил, что поливать растения в теплицах в жаркое время года может быть опасным.