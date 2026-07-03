Захарова назвала гнусным преступлением удар ВСУ по Токмаку

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальный комментарий опубликован на сайте МИД России. Захарова сообщила, что украинские вооруженные формирования нанесли удар по рынку в Токмаке Запорожской области с применением беспилотников. Она назвала произошедшее очередным «гнусным военным преступлением» киевского режима.

«3 июля укронацисты нанесли преднамеренный удар БПЛА по оживленному рынку в городе Токмаке Запорожской области. По предварительным данным, 5 человек погибли, 18 получили ранения разной степени тяжести. Но этого боевикам ВСУ было мало, – подчеркнула дипломат. – Они продолжили атаковать тех, кто поспешил на помощь пострадавшим, мешая им эвакуировать людей в медицинские учреждения, вымещая на них бессильную злобу за собственные военные неудачи».

Захарова заявила, что российская сторона решительно осуждает этот удар и возлагает ответственность на «нацистский режим Владимира Зеленского». Она подчеркнула, что, по оценке Москвы, киевские власти ведут кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей с молчаливого одобрения западных кураторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по городскому рынку Токмака в Запорожской области.

В результате обстрела торговых рядов Токмака в Запорожской области пять человек погибли, еще 18 жителей получили ранения.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку украинской армии на торговые площадки Запорожской области террористической вылазкой и тяжким военным преступлением киевского режима.