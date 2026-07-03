Политолог: Пашинян лишил права голосовать большую и влиятельную диаспору армян

Tекст: Олег Исайченко

«Новые ограничения, введенные правительством армянского премьера Никола Пашиняна, призваны отсечь граждан, проживающих за пределами республики, от участия в выборах и референдумах», – сказал Гарник Туманян, куратор Экспертного клуба «Дигория», заместитель руководителя проектов Департамента общественно-информационных проектов ЭИСИ.

Он напоминает: за пределами Армении проживает «большая и влиятельная диаспора, которая исторически активна в общественной, экономической и политической жизни Родины». При этом ограничивать права представителей данной категории начали уже на недавно прошедших парламентских выборах.

«Государство не позаботилось об открытии экстерриториальных избирательных участков, а силовые структуры преследовали граждан, прибывших в Армению ради участия в голосовании. Команда Никола Пашиняна даже не скрывала такой дискриминации», – подчеркивает собеседник.

«Комплекс действий, направленный на отсечение диаспоры от участия в электоральных процессах, по сути реализовывается с одной целью: сохранить власть Пашиняна на следующих выборах и подстраховать его инициативы, которые могут быть выдвинуты на референдум», – рассуждает эксперт.

По его словам, новые ограничения направлены в первую очередь на лишение права голоса армян, проживающих на территории России. «В РФ сформирована довольно сплоченная и многочисленная диаспора, которая крайне негативно относится к желанию действующей власти дистанцироваться от Москвы», – продолжает он.

«Кроме того, такие действия направлены против армян, проживающих в Грузии, Иране и других странах Ближнего Востока. Ценности и новый курс Пашиняна никак не соотносятся с их мировосприятием. При этом, действия правительства не сулят ничего хорошего и тем армянам, кто проживает в США или Франции», – добавляет собеседник.

«Проблема в том, что премьер последовательно отвергает все темы, связанные с геноцидом армянского народа 1915 года и Арцахским движением. А для представителей европейских и американских диаспор – это тоже очень чувствительный вопрос, связанный с исторической памятью их семей», – рассказывает эксперт.

«При этом у оппозиции нет никаких шансов отменить новые законодательные нормы через конституционный суд. Практика последних лет показала, что судебная система Армении перешла под полный контроль партии Пашиняна. Мы видим это по масштабам репрессивной машины, запущенной непосредственно премьером», – поясняет он.

По его словам, суды используются как инструмент политического давления, устранения представителей оппозиции, изъятия имущества у несогласных, а иногда и откровенного рэкета. «Практически все лидеры оппозиции находятся под следствием, у части из них национализируется имущество. Под следствием находятся и представители Армянской церкви, несогласные с политикой Пашиняна», – говорит собеседник.

«Напомню, что конституционный суд в этом году уже никак не отреагировал на крайне спорные поправки в избирательное законодательство, которые партия «Гражданский договор» провела в парламент в ускоренном режиме. Ни о какой субъектности судебной системы мы, к сожалению, говорить не можем», – заключил Туманян.

Ранее в Армении запретили голосовать на выборах гражданам, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. Требование должно быть выполнено избирателями по состоянию на дату за 48 дней до очередных электоральных кампаний и за 28 дней до внеочередных.

Изменения в избирательный кодекс инициировали депутаты правящей фракции «Гражданский договор», сообщает «Sputnik Армения». По их словам, проживающие за рубежом армянские граждане зачастую недостаточно знают о кандидатах или могут голосовать под влиянием политической повестки страны проживания. За пределами республики постоянно живет несколько сотен тысяч граждан страны. Это, по мнению депутатов, может создать условия для гибридного воздействия.

Депутаты оппозиционной фракции «Армения» выразили намерение обжаловать изменения в Конституционном суде. По их мнению, новые нормы неправомерно ограничивают избирательные права граждан. Напомним, представители правящей партии подняли этот вопрос незадолго до парламентских выборов 7 июня, заявив, что в республику массово прибывают граждане Армении, проживающие за рубежом, специально для участия в голосовании.

На тех выборах партия Пашиняна не сумела получить конституционное большинство, несмотря на колоссальную поддержку Запада, нарушения и репрессии против оппозиции. Это важный сигнал о том, что значительная часть армянского народа устала от действующей власти, рассказывали участники круглого стола ЭИСИ.

Все существенные оппозиционные партии Армении подали иск в Конституционный суд, требуя аннулировать результаты тех выборов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что судебное решение отделяет Армению от окончательного превращения в диктатуру, но в главном перестройка страны под Пашиняна и интересы НАТО уже завершена.