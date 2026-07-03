В НЦ «Россия» назвали победителей VI сезона «Ты в игре»

Tекст: Елизавета Шишкова

Итоги VI сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» подвели 3 июля в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В церемонии участвовали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, глава организации София Малявина, министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, фигуристка Евгения Медведева и члены экспертного совета.

Чернышенко заявил: «Конкурс «Ты в игре» – всероссийский не на словах, а на деле: 27 тыс. заявок от участников. Энтузиасты спорта несут огромный вклад в достижение национальной цели, которую поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин, – чтобы 70% граждан регулярно занимались спортом». Он добавил, что для этого в стране создаются необходимые условия и правительство поддерживает множество спортивных программ.

Конкурс шестой год подряд проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минспорта по госпрограмме «Спорт России». Его задачами названы поиск и поддержка перспективных инициатив, вовлекающих россиян в регулярные занятия спортом и популяризирующих активный образ жизни. По данным организаторов, проекты охватывают десятки видов спорта, включая высокотехнологичные, адаптивные и инклюзивные форматы.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что президент России Владимир Путин не раз говорил о роли спорта в формировании характера и ценностей здорового образа жизни, и именно на это нацелен конкурс. Он отметил, что проекты «Ты в игре» за все годы охватили более 24 млн человек, а в нынешнем сезоне подано свыше 6 тыс. заявок с общим охватом около 4 млн человек. По его словам, растет число инициатив для детей, пожилых людей, людей с ОВЗ, ветеранов и участников боевых действий.

Гран-при конкурса в размере 1 млн рублей получил проект Vertigo Sports из Ростовской области, представленный в номинации «Трансформация в спорте». Авторы создали и запатентовали отечественную технологию искусственной волны океанического типа, позволяющую сделать серфинг массовым и доступным вдали от морских побережий.

София Малявина отметила рост числа энтузиастов, формирующих современные спортивные сообщества, где есть место каждому. По ее словам, наибольший отклик вызвали номинации «Дети в спорте» с 1 414 заявками и «Точка старта» с 1 381 заявкой, что говорит о высоком запросе на развитие детского спорта и запуск местных проектов. Она также указала на усиление партнерских номинаций и диверсификацию спортивных форматов, где растет интерес к единоборствам, массовым активностям и нестандартным авторским инициативам.

В основной номинации «Трансформация в спорте» первое место занял проект Trekkingmania.ru из Башкортостана. В категории «Точка старта» победила школа экстрим-спорта «Райдер Кидс» из Пермского края, в «Безграничных возможностях» – московский проект «Паратеннис РФ». Лучшим в номинации «Дети в спорте» стало севастопольское «Открытое небо», а в категории «Масштаб» победил московский Кубок по любительскому биатлону «Пионер Кап».

В партнерских номинациях в категории «Корпоративный спорт» победил проект «ДвижОК» из Московской области, в «Спортивном туризме» – «Камчатка Трейл-1» из Камчатского края, в номинации «Медиа» – московский проект «Спортопыт». Отдельно прошли народное голосование и финал, в которых участвовали 250 полуфиналистов.

Победителем народного голосования стал проект «Футбол в селе Ловозеро 2.0» из Мурманской области. Его автор, пожарный Янис Шебут, получил специальный приз от издания «Спорт Бизнес Консалтинг» – публикацию материала о своей инициативе на сайте и в печатной версии журнала. Партнерами конкурса выступили «Чемпионат», Iron King, «Триколор», Российский международный олимпийский университет, «Спорт Бизнес Консалтинг», Федерация спортивного туризма России и сообщество «Сила ветра», а информационными партнерами стали «Известия», «Чемпионат», RTVI и «Российская газета».