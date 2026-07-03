Восемь тунисских футболистов провалили допинг-тесты на чемпионате мира

Tекст: Денис Тельманов

Положительные результаты на допинг зафиксировали у восьми игроков во время проведения турнира, передает ТАСС. Британская газета Daily Mail отмечает, что запрещенный препарат попал в организмы спортсменов из-за употребления мяса на тренировочной базе в Мексике.

Официальные лица пришли к выводу о непреднамеренном использовании вещества. Как уточняет издание, инцидент с кленбутеролом не рассматривается как умышленное нарушение антидопинговых правил.

Сборная Туниса завершила выступление на чемпионате мира после группового этапа. Команда потерпела поражения от Швеции, Японии и Нидерландов, не сумев пробиться в стадию плей-офф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Нидерландов обыграла тунисскую команду в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Руководство африканской сборной уволило главного тренера Сабри Лямуши после первого поражения на турнире.

В мае нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный тест на допинг.