Виновника смертельного ДТП на Урале отправили в СИЗО

На Урале суд арестовал водителя Infiniti за ДТП с четырьмя погибшими

Tекст: Тимур Шайдуллин

Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области арестовал водителя автомобиля Infiniti, обвиняемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии. Трагедия унесла жизни четырех человек, передает РИА «Новости».

По данным региональной Госавтоинспекции, лобовое столкновение произошло на улице Лермонтова. При развороте водитель иномарки не уступил дорогу ВАЗу. В результате погибли водитель и три пассажира отечественного автомобиля, еще два человека из Infiniti получили травмы.

«Суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства следователя. Срок содержания обвиняемого под стражей установлен до 2 сентября», – заявили в объединенной пресс-службе судов региона.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил, что фигурантом дела стал 27-летний местный житель Никита Трухин. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее он уже 14 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Обвиняемый попросил прощения у семей погибших, однако не признал полностью свою причастность к трагедии. Кроме того, он выразил протест против решения суда о заключении его под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Каменске-Уральском нетрезвый водитель иномарки спровоцировал смертельное столкновение с отечественным автомобилем.

В конце июня жертвами автомобильной аварии в Астраханской области стали четыре человека.

В мае на Екатеринбургской кольцевой автодороге при массовом ДТП погибли четверо несовершеннолетних.