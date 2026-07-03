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    3 июля 2026, 14:41 • Новости дня

    В Нидерландах задержали подозреваемых в отмывании 100 млн евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники фискальной службы задержали трех человек, которые использовали фиктивные компании для вывода огромных сумм в Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

    Служба фискальной информации Нидерландов задержала трех жителей Роттердама в возрасте 41, 51 и 53 лет по подозрению в масштабном отмывании денег, передает ТАСС. Один из задержанных также обвиняется в подделке документов.

    Следствие полагает, что злоумышленники создали сеть компаний для сокрытия финансовых потоков. Одна из фирм числилась кадровым агентством, однако фактической деятельности не вела. Почти все поступающие средства переводились на счета компаний в КНР и ОАЭ.

    Преступная схема функционировала шесть лет, с июня 2019 года по июнь 2025 года. Правоохранители провели масштабные обыски на 11 объектах в Роттердаме и соседних муниципалитетах.

    Арестованы четыре дома, конфискованы автомобили, лодка, наличные и счетные машины. Расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне итальянская полиция ликвидировала международную преступную сеть с ежегодным теневым оборотом в 100 млн евро.

    Весной сотрудники ФСБ раскрыли в Петербурге схему незаконного обналичивания 250 млн рублей.

    Басманный суд Москвы арестовал совладельца ББР банка Дмитрия Гордовича по делу об отмывании 2 млрд рублей.

    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    30 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ

    Le Figaro: Следствие подозревает СБУ в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако

    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной версией расследования покушения на предпринимателя Владимира Ермолаева в Монако стало участие украинских спецслужб, пишет газета Le Figaro.

    По информации Le Figaro, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента с бизнесменом, передает ТАСС.

    «По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», – отмечает французское издание.

    Журналисты напоминают, что ранее предприниматель принял решение отказаться от украинского гражданства, после чего Киев ввел против него персональные санкции. По информации прессы, произошедший взрыв расценивается следователями скорее как сигнал устрашения, а не реальная попытка физического устранения коммерсанта.

    Ранее князь Альбер II осудил первый в истории Монако террористический акт. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил причастность киевских властей к попытке устранения бизнесмена.

    Политолог Владимир Корнилов назвал инцидент началом противостояния украинского олигархата на территории Европы.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота

    Британский доклад: Россия запускала беспилотники над НАТО с судов теневого флота

    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    @ SOPA Images/Reuters

    Для выявления уязвимостей европейской противовоздушной обороны с подсанкционных нефтяных танкеров тайно запустили 144 беспилотника, пролетевших над стратегическими военными базами континента, заявляют авторы доклада Международного института стратегических исследований, расположенного в Лондоне.

    Россия якобы («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска беспилотников над стратегическими объектами в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Целью кампании было выявление слабых мест в европейских системах противовоздушной обороны.

    Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Около половины инцидентов произошло над военными базами, где хранятся американские ядерные бомбы, и над базой французских атомных подводных лодок. Появление дронов иногда приводило к закрытию аэропортов.

    «Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их теневой флот использовались в качестве морских платформ для запуска, возвращения или ретрансляции сигналов», – заявил соавтор доклада Чарли Эдвардс.

    Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Однако соавтор доклада Луи Бирн отметил, что инциденты с беспилотниками практически прекратились, когда европейские государства начали досматривать суда теневого флота ранее в этом году. В Министерстве обороны России не ответили на запрос агентства о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.

    В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Литву для обсуждения ответных мер на пролеты дронов.

    Осенью прошлого года бывший аналитик датской разведки обвинил Москву в использовании танкера для запуска неопознанных аппаратов.

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    1 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн

    Опрос Eurobarometer зафиксировал рекордный уровень поддержки ЕС жителями

    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн
    @ Stewart Kirby/Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Европы испытывают растущий пессимизм по поводу ситуации в мире, на этом фоне уровень их доверия к Европейскому союзу достиг рекордных показателей.

    Около 74% граждан считают, что их страны выиграли от членства в Евросоюзе, передает Politico. Подобный высокий уровень поддержки фиксировался лишь однажды в начале прошлого года. Результаты опроса показывают, что привлекательность объединения растет параллельно с тревогой из-за международных конфликтов.

    Порядка 58% респондентов заявили о пессимистичном взгляде на будущее мира, что на шесть процентных пунктов больше по сравнению с ноябрем прошлого года. При этом 59% опрошенных с оптимизмом смотрят на перспективы самого Евросоюза. Главным преимуществом членства в ЕС 40% граждан назвали вклад объединения в защиту мира и безопасности.

    Среди ключевых направлений для укрепления позиций ЕС в мире европейцы выделили оборону, энергетическую независимость и конкурентоспособность. «В период глобальной неопределенности европейцы все чаще видят в Европейском союзе маяк стабильности. В неспокойном мире это доверие является главным активом Европы», – заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

    Уровень удовлетворенности членством в ЕС варьируется в зависимости от страны. В Мальте, Дании, Люксембурге и Португалии более 90% опрошенных отметили пользу от нахождения в союзе. В то же время в Греции, Австрии, Франции и Болгарии этот показатель составил около 60%. В исследовании Eurobarometer приняли участие более 26 тыс. граждан старше 15 лет во всех странах объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали снижение готовности жителей Западной Европы поддерживать Украину.

    Ранее страны Евросоюза не согласовали механизм предоставления Киеву займа на 90 млрд евро.

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    2 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка

    Юшков предсказал коллапс армянской экономики в случае отказа от российского газа

    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    @ primeminister.am

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские чиновники могут поделиться с Арменией «успешным» опытом, как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление за счет кризиса. Российский газ остается безальтернативным для Еревана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В ходе визита в Армению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поможет стране с диверсификацией ее энергетического импорта по примеру Украины.

    «Визит экспертов ЕС в Ереван для содействия в диверсификации энергоресурсов, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен, стоит рассматривать в качестве политической поддержки армянского премьера Никола Пашиняна, которому важно после недавно прошедших выборов показать гражданам первые плоды своей работы», – считает Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В практическом же плане инициатива вызывает большие вопросы. Брюссель годами убеждал инвесторов в неизбежности скорого энергоперехода и призывал не вкладывать средства в проекты по добыче нефти и газа. Результат оказался предсказуем: когда спрос начал восстанавливаться, предложение оказалось не готово его удовлетворить», – отметил аналитик.

    Эксперт напомнил, что цены на газ в Европе начали резко расти еще с середины 2021 года, когда поставки из России шли в полном объеме. «Поэтому, когда представители ЕС говорят о «снижении зависимости от отдельных источников», за этим часто скрывается простое сокращение объемов потребления из-за неподъемных цен. Именно этим опытом – как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление не за счет эффективности, а за счет кризиса – еврочиновники могут «успешно» поделиться с Арменией», – полагает Юшков.

    Эксперт подчеркивает, что с точки зрения реальной инфраструктуры диверсифицировать поставки газа в Армению практически невозможно. Текущая трубопроводная система завязана на три направления: Россия, Иран и Азербайджан. «Азербайджан сейчас добывает газ на пределе возможностей, и все свободные объемы уходят в Европу и Турцию. Иран, несмотря на статус газовой державы, сам испытывает хронический дефицит. Только Россия остается стабильным партнером на рынке энергетики Армении», – пояснил спикер.

    Единственное, что может предложить Европа идеологически и технически – это субсидирование возобновляемой энергетики. «Брюссель наверняка порекомендует Еревану сократить генерацию на газе и переключиться на солнечную или ветряную энергию. Однако это не решит фундаментальную проблему: значительная часть армянского транспорта работает на газе», – добавил собеседник.

    Наиболее вероятный практический сценарий для первого этапа – это предоставление Брюсселем небольших грантов или субсидий. «ЕС может компенсировать разницу в цене, если Армения решится закупать нефтепродукты у альтернативных поставщиков по завышенной стоимости, или выдать средства на покрытие первых убытков от роста цен на газ. Однако это классические «гранты-заманиловки», призванные создать иллюзию заботы», – прогнозирует Юшков.

    Отсылка к опыту Украины, на которую сослалась фон дер Ляйен, «абсолютно некорректна в силу разного географического положения и инфраструктурной связанности, но она политически маркирует Армению как нового «фаворита» Запада». «Это жест поддержки Пашиняна, который должен дать ему результат в виде хоть каких-то обещаний от Брюсселя. Однако европейцам здесь гордиться особо нечем. До сих пор никакого целенаправленного отказа от российского газа в самом ЕС не было», – заключил Юшков.

    О том, что ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации ее энергетического импорта, как сообщает ТАСС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Она также добавила, что у ЕС в этой сфере «большой опыт на примерах Украины и Молдавии».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Брюсселя поддержать Армению в случае, если Россия решит использовать цены на природный газ как инструмент политического давления. В этом году Армения собирается импортировать из России порядка 2,2-2,3 млрд кубических метров природного газа, что покрывает более 82% всех потребностей страны в этом топливе. Остальные объемы (около 20%) республика получает из Ирана по бартерной схеме «газ в обмен на электроэнергию».

    Армения приобретает российский газ по фиксированному льготному тарифу в 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Как заявлял в апреле президент России Владимир Путин, эта стоимость значительно ниже рыночной (для сравнения: текущие цены на газ в Европе составляют около 600 долларов за 1000 кубов). Тариф зафиксирован в рамках действующего соглашения Армении с Газпромом (действует до конца 2026 – начала 2027 года).

    На фоне стремления Еревана сблизиться с Евросоюзом, российская сторона в мае открыто предупредила Армению о возможной потере льгот. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цены на газ для нее автоматически станут рыночными.

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    2 июля 2026, 09:38 • Новости дня
    Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каллас
    Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каллас
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская служба внешних связей (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, сталкивается с падением морального духа сотрудников и внутренними противоречиями, пишет издание Politico.

    Европейская служба внешних связей, возглавляемая Каей Каллас, переживает тяжелые времена из-за внутренних противоречий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Ранее десять действующих и бывших европейских чиновников открыто заявили о глубоком кризисе в ведомстве.

    «Сотрудники описывают эту организацию как учреждение, раздираемое внутренними противоречиями, сталкивающееся с падением морального духа сотрудников, растущей критикой в адрес своей эффективности», – отмечается в публикации. Напряженная обстановка привела к массовому разочарованию среди персонала.

    Из-за постоянного стресса сотни специалистов были вынуждены приостановить работу. По данным журналистов, около 8% всего штата дипломатического ведомства ушли на больничный в связи с психологическим выгоранием и сопутствующими заболеваниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Глава евродипломатии стремительно теряет поддержку в европейских институтах.

    Политолог Александр Рар рассказал о конфликте между Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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    2 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению

    Фон дер Ляйен: ЕК применит опыт Украины к Армении

    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Европейского союза намерено использовать наработки, полученные на Украине и в Молдавии, для поддержки Еревана, сообщил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, на следующей неделе ожидается визит профильных экспертов, которые займутся вопросами энергетической независимости республики и диверсификации поставок энергоресурсов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

    Глава ЕК подчеркнула важность предстоящих изменений. «У европейского объединения в этой сфере большой опыт на примерах Украины и Молдовы», – заявила фон дер Ляйен.

    Помимо энергетического сектора, европейские чиновники планируют поддержать местных фермеров. Политик пообещала открыть доступ на рынки Европы почти для 99% армянской сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, самолет председателя Еврокомиссии приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

    Брюссель запланировал отменить пошлины на 80% армянского экспорта. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о разработке масштабного пакета экономической помощи Еревану.

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    2 июля 2026, 10:00 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Ереван

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

    Самолет председателя Еврокомиссии совершил посадку в ереванском аэропорту, передает ТАСС.

    В воздушной гавани высокопоставленную гостью встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Известно, что европейский политик приехала в республику сразу после завершения рабочего визита в Азербайджан.

    В армянской столице запланированы двусторонние переговоры с премьер-министром страны Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны планируют выступить с совместными заявлениями для прессы, а также подробно ответить на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейской комиссии запланировала поездку в Ереван для демонстрации поддержки премьер-министру Николу Пашиняну.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить республике 50 млн евро финансовой помощи.

    В мае представители Армении и Евросоюза подписали новые соглашения о партнерстве.

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    3 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил о трансформации ЕС в военный блок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз активно наращивает военную идентичность и направляет колоссальные средства на милитаризацию экономик своих стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Европа переживает серьезные изменения, превращаясь из экономического объединения в полноценный военный альянс, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг интеграции вооруженных сил Нидерландов в систему НАТО и подготовку к возможному конфликту на восточном фланге.

    «Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что европейские государства тратят огромные деньги на милитаризацию.

    Российское руководство осознает масштаб изменений и учитывает эту новую реальность при выстраивании своей политики. По словам официального представителя Кремля, активная милитаризация экономик европейских стран является неоспоримым фактом сегодняшнего дня, который не может остаться без внимания Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты рассказали о подготовке Нидерландов к масштабному приему войск союзников.

    Накануне Дмитрий Песков назвал курс Евросоюза милитаристским.

    В конце июня представитель Кремля отметил формирование враждебной военной идентичности Европы.

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    1 июля 2026, 09:33 • Новости дня
    Аномальная жара в Испании унесла жизни 900 человек

    Экстремальная жара в Испании привела к гибели около 900 человек в июне

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного июньского зноя в Испании скончались порядка 900 человек, что сделало прошедший месяц вторым по числу жертв высоких температур за время наблюдений.

    Предварительные данные системы мониторинга смертности подтверждают губительное влияние погоды, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    Средняя температура на материковой части страны достигла 23,2 градуса. Прошедший месяц оказался вторым самым теплым за историю метеорологических наблюдений с 1961 года.

    Рекордным по уровню тепла остается первый летний месяц 2025 года с показателем 23,6 градуса. При этом по числу жертв жары минувший июнь уступил лишь 2017 году. Девять лет назад от экстремальных погодных условий погибли 1000 человек.

    В настоящее время метеорологи вновь объявили погодное предупреждение. В нескольких регионах государства ожидается повышение температуры более чем до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае от аномальной жары в Испании погиб 101 человек. За последнюю неделю июня из-за высоких температур в Европе скончались более 1,3 тыс. жителей.

    Во Франции экстремальные погодные условия спровоцировали резкий скачок смертности среди пожилых людей.

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    1 июля 2026, 08:49 • Новости дня
    Захарова сравнила кондиционер фон дер Ляйен с опахалом сюзерена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на сохранившуюся в Еврокомиссии колониальную логику в связи с тем, что во время сильной жары в здании Еврокомиссии кондиционеры работают только на этаже ее главы Урсулы фон дер Ляйен: это напоминает сюзерена, которого обмахивали опахалами.

    Официальный представитель МИД  Мария Захарова обратила внимание на ситуацию с охлаждением воздуха в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе, передает радио Sputnik.

    По ее словам, сохранение комфортных условий только для руководства демонстрирует укоренившуюся колониальную логику европейских чиновников.

    «Для них это нормально: чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами, понимаете, со всех сторон обдувало, причем делалось бы это людьми, не похожими на главное, это самое западное лицо. Почему? Чтобы еще больше подчеркивать, что оно, это западное лицо, восседающее, оно исключительное», – заявила Захарова.

    Ранее стало известно, что из-за сильной жары в здании Еврокомиссии отключили кондиционеры с первого по седьмой этажи. При этом ограничение не коснулось 13-го этажа, где работает Урсула фон дер Ляйен, и верхних этажей, занимаемых еврокомиссарами. Сотрудники ведомства назвали происходящее «феодализмом» и «позором».

    Дипломат добавила, что в европейском обществе исторически закрепилось разделение на «рабов и хозяев». Она отметила, что руководство Еврокомиссии продолжает жить в парадигме средневекового сюзерена и вассалов, которые вынуждены экономить, в то время как элита сидит с вентиляторами в своих башнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал частичное отключение кондиционеров в штаб-квартире Еврокомиссии.

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    2 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    В Польше лишили украинских беженцев особых привилегий

    Власти Польши уравняли граждан Украины в правах с остальными иностранцами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшава начала поэтапную отмену социальных льгот и выплат для переселенцев, переходя к стандартным правилам пребывания мигрантов в европейской стране, отметили местные СМИ.

    Руководство Польши приняло решение отказаться от особых механизмов поддержки приезжих, передает РИА «Новости». Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский сообщил об изменениях в миграционной политике.

    «Мы вводим систему равенства между всеми иностранцами, пребывающими на территории Польши. Мы отказываемся от решений, которые были предназначены для граждан Украины с целью облегчения им организации своей жизни и работы в Польше – на общих для всех иностранцев принципах», – заявил глава ведомства.

    Кервиньский добавил, что после долгих лет действия специальных мер помощь будет переведена в рамки стандартных системных решений. Недавно президент страны Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий часть преференций, введенных после начала СВО в 2022 году.

    Поправки предполагают постепенное прекращение денежных выплат и упрощенных административных процедур. По официальным данным, только в 2025 году правительство направило на помощь приезжим около восьми млрд злотых, что эквивалентно 2,2 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса для украинских беженцев.

    Ранее министерство внутренних дел страны разработало законопроект о лишении приезжих особых льгот.

    До этого глава государства отменил социальные пособия для неработающих украинцев.

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    30 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    Совет ЕЭК продлил на год нулевые пошлины на некоторые виды топлива

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евразийская экономическая комиссия продлила на год действие нулевых ввозных пошлин на бензин, дизель, авиационное и судовое топливо, а также другие газойли.

    В сообщении поясняется: «Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении срока действия нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива, судового топлива, а также прочих газойлей», передает ТАСС.

    Одним решением были также установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильным бензинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизельное, судовое и авиационное топливо до 30 июня 2026 года.

    Правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года для стабилизации внутреннего топливного рынка.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России импортировать нефтепродукты ради снижения ажиотажного спроса и стабилизации рынка.

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    1 июля 2026, 09:24 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались около 516 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе закрепились вблизи 516 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость августовских газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE держится около отметки 516 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки природного газа в европейских странах демонстрируют стабильность, оставаясь на уровне 516 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Торги по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF открылись с небольшим ростом в 0,7%, достигнув 516 долларов.

    К девяти утра по московскому времени показатель составил 515,6 доллара, что на 0,6% выше расчетной цены предыдущего дня. Весной на рынке наблюдалась значительная волатильность: в марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены взлетели почти на 60%, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. В апреле стоимость скорректировалась вниз на 14%.

    Максимальная цена за период конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после заявления главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении производственных линий в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стоимость июльских фьючерсов на европейском газовом рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    Спустя несколько дней котировки голубого топлива продемонстрировали умеренный рост.

    В середине прошлого месяца цена ближайших контрактов по индексу TTF приблизилась к отметке 512 долларов.

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    2 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Каллас заявила о новых санкциях против российского ВПК

    Каллас заявила о новых санкциях против компаний российского ВПК

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас намерена инициировать введение свежих ограничительных мер в отношении предприятий, оказывающих поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

    Соответствующую инициативу глава европейской дипломатии озвучила в четверг, передает Интерфакс. По словам Каллас, новые ограничения станут ответом на действия российских войск на Украине.

    «Сегодня я предложу санкции против еще ряда компаний, поддерживающих российский ВПК», – написала европейский политик на своей странице в социальной сети.

    Ранее в этот же день представители Минобороны России сообщили о нанесении массированного удара по объектам в Киеве.

    В результате атаки были поражены ключевые оборонные предприятия украинской столицы и логистический центр, где хранились комплектующие для иностранных вооружений.

    Кроме того, ударам подверглись склады с горюче-смазочными материалами и газораспределительные станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня главы МИД стран Евросоюза запланировали расширение персональных ограничений против российского военно-промышленного комплекса.

    Дипломатическая служба ЕС предложила внести в черный список 80 связанных с оборонным сектором предприятий.

    Сама Кая Каллас анонсировала усиление международного давления на Москву после применения ракетной системы «Орешник» по Киеву.

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