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    Взятие «стекольной столицы» России приблизит освобождение Донбасса
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    Машина курских чиновников подорвалась на мине в центре Рыльска
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
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    3 июля 2026, 13:41 • Новости дня

    Патрушев назвал новую морскую угрозу для России

    Патрушев назвал альянс Северной Европы и Украины угрозой для России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины надо учесть в перечне военных опасностей и угроз России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев предложил признать создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины угрозой для страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, деятельность этого объединения серьезно осложняет обстановку на западе Арктики, в Северной Атлантике, а также в Северном, Балтийском и Черном морях.

    «Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в Северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях», – заявил Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.

    К числу военных опасностей помощник президента также отнес деятельность блока АУКУС. Этот альянс оснащает австралийские ВМС современными атомными подводными лодками и наращивает возможности для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах.

    Патрушев подчеркнул, что Военно-морской флот России будет развиваться до уровня, гарантирующего защиту национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Для этого планируется модернизация боевого состава ядерных и неядерных сил, а также приоритетное развитие морских беспилотных комплексов.

    Министерство обороны уже подготовило проект основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года. Документ формирует задачи обеспечения национальной безопасности на море и был рассмотрен Морской коллегией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Великобритания и девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы для сдерживания России.

    Позже председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на признаки начала глобальной гонки военно-морских вооружений.

    Он также назвал санкции и незаконные морские блокады новыми инструментами конкурентной борьбы.

    3 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» «Ростеха» для борьбы с мини-дронами поставлена в российские войска, сообщил разработчик этого боеприпаса.

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» поставлены в войска, передает РИА «Новости». Боеприпас создан для борьбы с мини-дронами и уже запущен в серийное производство.

    «Выпуск уже начался. Идет уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках», – рассказал один из разработчиков патрона в проекте «Наш Краш» в Telegram-канале «Ростеха». Новинка способна поражать беспилотники на расстоянии до 300 метров и унифицирована со штатным оружием ВС РФ.

    Боеприпасы выпускаются в калибрах 5,45х39 и 7,62х54 миллиметров с разделяющейся в полете трехэлементной пулей. На дистанциях свыше 500 метров поражающие элементы теряют энергию, что делает их применение в городских условиях безопасным для людей и объектов, в отличие от обычных пуль, сохраняющих убойную силу на расстоянии до трех километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали специальные многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.

    Концерн «Калашников» успешно испытал собственный противодроновый многокомпонентный боеприпас.

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты стационарных объектов от дронов.

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    2 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны

    The War Zone: Истребитель Су-57 получил вооружение для борьбы с дронами

    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Сети появились снимки российского истребителя Су-57 с необычным внешним вооружением, которое указывает на его адаптацию для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет.

    Фотографии российского истребителя Су-57 с ракетами малой дальности класса «воздух-воздух» и неизвестным подвесным контейнером целеуказания были опубликованы в социальных сетях, передает портал The War Zone.

    Эксперты издания предполагают, что боевая машина оптимизирована для уничтожения украинских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

    На снимках под крыльями самолета видны две ракеты серии Р-73 или Р-74, а под левой гондолой двигателя расположен загадочный подвесной контейнер. Военные блогеры отмечают, что подобная конфигурация предназначена именно для охоты на беспилотники. Использование внешних подвесок для ракет малой дальности нехарактерно для Су-57, так как он оснащен внутренними отсеками.

    Истребитель обладает мощными радарами с активной фазированной антенной решеткой и оптико-электронными системами, что делает его крайне эффективным средством обнаружения малозаметных целей на больших расстояниях. Журналисты подчеркивают, что применение высокотехнологичных истребителей для борьбы с дронами не является уникальным: аналогичную тактику используют США, Израиль и Британия со своими F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340 ракетой «воздух-воздух». Неуловимая машина пятого поколения совершила около 30 успешных пусков по транспортным узлам противника.

    Двухместная версия этого боевого самолета ранее успешно осуществила свой первый полет.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    30 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия увеличит военный бюджет на 27% до 80 млрд фунтов стерлингов (105 млрд долларов) в год к 2029 году, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

    «До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

    После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

    В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

    Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.

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    3 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Польша решила утилизировать 14 истребителей МиГ-29 для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша планирует утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для передачи Украине.

    Польская сторона планирует уничтожить 14 истребителей МиГ-29, которые изначально должны были пополнить украинский авиапарк, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-каналы. Сделка по поставкам этих боевых машин окончательно сорвалась.

    Основной причиной отмены договоренностей стало категоричное нежелание украинских властей передавать Варшаве технологии создания беспилотников. Стороны так и не смогли прийти к компромиссу об обмене самолетов на дроны.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что передача техники не состоится. Позднее это решение подтвердила его заместитель Магдалена Собковяк-Чернецкая, подчеркнув, что вопрос поставок больше не рассматривается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 из-за нежелания украинской стороны делиться разработками беспилотников.

    Украинские власти отказались принимать самолеты без проведения их предварительной модернизации за счет польской стороны.

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик потребовал от Киева интересующие технологии дронов в обмен на оставшиеся машины.

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    1 июля 2026, 07:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил об ускоренном создании армии Китая мирового уровня

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пекин планирует в кратчайшие сроки завершить масштабную модернизацию национальной обороны для надежной защиты государственного суверенитета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    «Необходимо ускорить создание Народно-освободительной армии Китая мирового уровня, в намеченные сроки достичь целей, поставленных к 100-летию с момента создания армии, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития», – сказал Си Цзиньпин на собрании по случаю 105-летия Коммунистической партии Китая, передает ТАСС.

    Китайский лидер подчеркнул, что сильная страна обязана обладать мощной армией, так как без нее невозможна национальная безопасность. Глава КНР обратил внимание на необходимость следовать курсу укрепления обороноспособности с китайской спецификой.

    По словам председателя страны, развитие политической, технологической, кадровой и правовой составляющих вооруженных сил позволит внести значительный вклад в поддержание глобального мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти КНР запланировали повышение финансирования национальной обороны на 7%.

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    30 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации командира «Исламского джихада» в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В секторе Газа израильские военные ликвидировали одного из командиров движения «Исламский джихад», которого связывают с нападением 7 октября и удержанием заложников, сообщили в армии Израиля.

    Армия обороны Израиля сообщила об устранении в секторе Газа одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад». Операция прошла во вторник и была направлена против боевика, причастного к нападению на Израиль 7 октября 2023 года и удержанию израильских заложников, пишет РИА «Новости».

    В официальном заявлении пресс-службы армии говорится: «Силы ЦАХАЛ ликвидировали террориста «Исламского джихада» Талала Джабера Абд аль-Аала, командовавшего террористической ячейкой, проникшей на территорию Израиля во время атаки 7 октября и участвовавшего у удерживании заложников на протяжении всей войны». В сообщении уточняется, что он руководил группой, прорвавшейся в Израиль в день начала конфликта.

    Военные подчеркнули, что перед нанесением удара по цели в секторе Газа были предприняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения. Другие подробности операции в пресс-релизе не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные освободили четырех заложников во время операции в секторе Газа.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что совместно с ШАБАК точечным ударом ликвидировал в Хан-Юнисе командира военной разведки ХАМАС, причастного к подготовке атаки 7 октября.


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    2 июля 2026, 23:35 • Новости дня
    Аппарат омбудсмена и Красный Крест выявили более 1,7 тыс. пленных россиян

    Аппарат омбудсмена и МККК выявили более 1,7 тыс. пленных россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие аппарата российского омбудсмена Яны Лантратовой с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) позволило установить местонахождение свыше 1,7 тыс. граждан России на украинской территории.

    «Благодаря работе с МККК уже найдено порядка 1700 человек [в плену на территории Украины], более 1000 из них вернулись домой», – сказано в сообщении аппарата уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.в Max-канале.

    Эти данные представлены в ходе рабочей встречи российского омбудсмена с президентом МККК Мирьяной Сполярич.

    Там добавили, что в июне общими усилиями удалось воссоединить восемь семей; ещё пять жителей Курской области вернулись на родину. Всего удалось вернуть 170 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова заявила, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт. При этом на Украине продолжается поиск 300 пропавших жителей Курской области. Лантратова заявила о соблюдении стандартов содержания украинских пленных.

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    1 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Марочко заявил о необходимости привлечь бизнес к уничтожению дронов ВСУ

    Эксперт Марочко заявил о необходимости привлечь бизнес к уничтожению дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для эффективного противодействия беспилотникам противника надо расширить численность мобильных огневых групп и задействовать ресурсы коммерческих предприятий, считает военный эксперт Андрей Марочко

    Военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира высказал мнение о способах повышения эффективности борьбы с беспилотниками, передает ТАСС. Специалист подчеркнул важность увеличения числа мобильных огневых групп.

    «Нужно уже привлекать частные структуры, в том числе коммерческие какие-то предприятия, поскольку у них есть достаточный объем финансовых средств, которые, по сути, позволят обеспечивать защиту именно этих объектов. <...> Они вполне могут обеспечивать точечно критически важные объекты гражданской инфраструктуры, и, естественно, это все усложнит действия украинским боевикам», – сказал Марочко.

    Эксперт также поддержал идею внедрения искусственного интеллекта для обнаружения аппаратов противника, отметив, что окончательное решение об уничтожении цели должен принимать военнослужащий. Ранее замкомандира бригады «БАРС-Курск» Роман Шкурлатов сообщал об участившихся атаках на гражданский транспорт в Донбассе и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России изменило тактику борьбы с вражескими беспилотниками для защиты тыловых районов.

    Ранее другой военный эксперт Борис Джерелиевский предложил привлекать сотрудников частных охранных предприятий к обороне промышленных объектов. Бойцы добровольческой бригады «БАРС-Курск» приступили к боевым испытаниям акустического детектора дронов с искусственным интеллектом.

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    3 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа лицензии на производство систем Patriot

    Зеленский обратился к Западу после массированного удара ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на получение разрешения для выпуска американских зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне массированных атак по украинской военной инфраструктуре.

    Официальный Киев ведет длительные переговоры с американской администрацией о предоставлении разрешений на выпуск систем противовоздушной обороны Patriot, передает РИА «Новости» слова Зеленского в Telegram-канале.

    «Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержали бы и США в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа», – написал  он.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики в Киеве и области. Также были поражены аэродромы в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Черниговском и Киевском регионах.

    В ответ на атаки гражданских объектов российские военные регулярно поражают места дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также критическую инфраструктуру.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что ВС России бьют по жилым домам и социальным учреждениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного удара были поражены  украинские заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

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    1 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Малый ракетный корабль «Шторм» спустили на воду в Хабаровском крае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Малый ракетный корабль «Шторм», строящийся для Тихоокеанского флота (ТОФ), спустили на воду на Амурском судостроительном заводе ОСК в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ТОФ.

    Малый ракетный корабль «Шторм», строящийся для Тихоокеанского флота, спустили на воду на Амурском судостроительном заводе ОСК в Комсомольске-на-Амуре, передает РИА «Новости».

    «Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина в ходе рабочей поездки на Амурский судостроительный завод ОСК (город Комсомольск-на-Амуре) принял участие в торжественной церемонии спуска на воду малого ракетного корабля «Шторм», приуроченной к празднованию 90-летия предприятия», – говорится в сообщении пресс-службы флота.

    Корабль стал третьим в серии, создаваемой коллективом предприятия для нужд флота. В дальнейшем судно переместят к достроечному пирсу для выполнения финальных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Балтийский флот принял в свой состав малый ракетный корабль «Буря».

    В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомной подводной лодки «Хабаровск».

    Амурский судостроительный завод спустил на воду малые ракетные корабли «Удомля» и «Ржев» для Тихоокеанского флота.

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    3 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» узнали об отказе жителей Черниговской области эвакуироваться

    Жители Черниговской области отказались принудительно эвакуироваться

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направлениям, узнав, как жители приграничных сел Черниговской области не желают вынужденно эвакуироваться и отдавать дома боевикам ВСУ.

    «В Черниговской области все жители приграничных сёл Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что староста этих населенных пунктов вынужден был взять со всех жителей письменный отказ от эвакуации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут  стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на девяти участках до 300 метров. Продолжаются стрелковые бои в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои не прекращаются в лесных массивах.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в районе кладбища села Лосевка, в Земляном Яре, на подступах к посёлку Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на девяти участках до 800 метров.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы продолжают стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники понесли существенные потери в Черниговской области. Заградотряд ВСУ сбросил мину на пытавшихся сдаться украинских солдат. Около сотни боевиков ВСУ заблокированы у Пискуновки в ДНР.

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    1 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Власти Германии начали переговоры о разработке наземной модификации Tomahawk

    FT: Берлин начал переговоры о создании наземных ракет Tomahawk

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин обсуждает с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет для укрепления собственной армии, пишет Financial Times.

    Немецкие власти ведут консультации с местным подразделением компании MBDA, передает РИА «Новости».

    Цель диалога заключается в налаживании партнерства с американской Raytheon для адаптации известного вооружения под наземный запуск. Ранее прямого взаимодействия по этому вопросу между корпорациями не происходило.

    «Правительство Германии находится в контакте с немецким филиалом европейского производителя ракет MBDA по поводу сотрудничества с компанией Raytheon, выпускающей ракеты Tomahawk, для создания наземного варианта крылатой ракеты», – отмечает издание Financial Times.

    Интерес к самостоятельному получению подобных систем возник после отказа Пентагона от майского развертывания ракетных батальонов на немецкой территории. В качестве альтернативы Берлин также оценивает возможность закупки украинских комплексов «Фламинго».

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп пояснил, что стране срочно требуются подобные технологии для защиты континента. По его словам, если США не обеспечат поставки, государство будет искать другие способы сохранения боеспособности, соглашаясь на менее точные аналоги.

    В апреле Берлин утвердил новую военную стратегию, предполагающую создание сильнейшей армии Европы к 2039 году. В Кремле этот документ назвали квинтэссенцией конфронтации против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация запланировала отменить решение о размещении ракет Tomahawk в Германии. После этого Берлин возобновил попытки самостоятельной закупки данных американских вооружений. Однако власти США испугались возможной ответной реакции Москвы на подобные поставки.

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    2 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    FT: Производитель танков Leopard отложил выход на биржу

    FT: Производитель танков Leopard отложил IPO

    Tекст: Мария Иванова

    Оборонный концерн KNDS приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта из-за отказа инвесторов принять оценку бизнеса выше 12 млрд евро.

    Решение о переносе размещения ценных бумаг продиктовано реакцией рынка, передает РИА «Новости».

    «Германо-французский производитель танков KNDS отложил масштабный выход на биржу до тех пор, пока рыночные условия не станут более благоприятными, поскольку инвесторы негативно отреагировали на целевую оценку компании, превышающую 12 млрд евро», – пишет Financial Times.

    Ранее планировалась продажа до 20% капитала на площадках Парижа и Франкфурта. Активами владеют французская госкомпания GIAT Industries S.A.S. и немецкий холдинг Wegmann & Co GmbH. Немецкие акционеры отказались от сделки при оценке бизнеса ниже 12,5 млрд евро, хотя в начале года обсуждалась сумма до 20 млрд евро.

    Интерес инвесторов остыл из-за волатильности европейского оборонного сектора и возможных производственных ограничений. Представители предприятия заявили о готовности вернуться к планам IPO при улучшении конъюнктуры. Ускорить этот процесс может крупный заказ правительства Германии на бронемашины Boxer, выпускаемые совместно с Rheinmetall.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия руководства концерна KNDS с властями Германии поставили под угрозу первичное размещение акций компании.

    В мае производитель военной техники запланировал покупку завода автомобильного гиганта Mercedes-Benz под Берлином.

    В конце прошлого года предприятие получило 350 заказов от пяти стран на новое поколение танков Leopard-2.

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