Российские синхронистки выиграли золото на юниорском чемпионате Европы

Спортсменки из России завоевали золото в технической программе дуэтов в Мюнхене

Tекст: Мария Иванова

Российские спортсменки одержали победу в технической программе на проходящем в Мюнхене юниорском чемпионате Европы, передает РИА «Новости». За свое блестящее выступление девушки получили 287,4608 балла.

Серебряные медали достались представительницам Испании, набравшим 280,1200 балла. Третье место на пьедестале почета заняла команда Белоруссии с результатом 263,9975 балла.

Соревнования завершатся 4 июля. Стоит отметить, что россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе. Это происходит несмотря на то, что в феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) разрешила юниорам выступать под национальным флагом и с гимном. Однако в мае организация заявила: «Полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов показали лучший результат в технической программе смешанных дуэтов на турнире в Мюнхене.

Россиянка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло.

В мае Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли второе место на этапе Кубка мира в Китае.