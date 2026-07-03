Вспышка опасного норовируса сорвала круиз из США в Канаду

Норовирус поразил более 120 пассажиров и членов экипажа лайнера Ruby Princess

Tекст: Мария Иванова

Вспышка острой кишечной инфекции произошла на борту лайнера Ruby Princess во время 20-дневного плавания из США в Канаду, передает РИА «Новости».

По данным профильных американских ведомств, заболевание зафиксировали 28 июня, за четыре дня до окончания маршрута. Инфекция поразила 102 из 3032 пассажиров и 23 из 1144 членов экипажа.

В ответ на распространение вируса персонал судна значительно усилил меры санитарной безопасности. Заболевших путешественников и сотрудников немедленно изолировали, а в помещениях провели дополнительную уборку. Как уточняет газета Guardian, в четверг корабль прибыл в порт Сан-Франциско для проведения финальной дезинфекции.

Норовирус считается одним из самых распространенных и заразных возбудителей кишечных инфекций. Заболевание отличается высокой устойчивостью во внешней среде. Характерные симптомы включают тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, а также повышение температуры и головную боль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на борту лайнера Caribbean Princess свыше ста человек заразились норовирусом.

В том же месяце вспышка аналогичного заболевания произошла на круизном судне Ambition.

В прошлом году эта инфекция поразила более 230 пассажиров и членов экипажа лайнера Queen Mary 2.